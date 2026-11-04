ตร.ไซเบอร์ เร่งสอบ 3 คนไทยเล่นเว็บ Shuffle ลุ้นขยายผลอายัดทรัพย์ สส.ไอเดียร์-สามี
ด่วน! จ่ออายัดทรัพย์ สส.ไอเดียร์-สามี หลัง ตร.ไซเบอร์ เจอตัว 3 นักพนันไทยเล่นเว็บ Shuffle เร่งสอบเตรียมขยายผล
ความคืบหน้าคดีเว็บพนันออนไลน์ Shuffle ล่าสุด พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า ทางตำรวจไซเบอร์ พบตัวนักเล่นการพนันชาวไทยจำนวน 3 ราย ที่มีประวัติการเข้าเล่นเว็บพนัน Shuffle จากในประเทศ พร้อมพบหลักฐานสำคัญเป็นเส้นทางการเงินโอนเข้าเว็บไซต์ดังกล่าว โดยทางพนักงานสอบสวนกำลังเร่งสอบปากคำเพื่อขยายผลเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่ายังมีผู้เล่นรายอื่นอีก เตรียมเรียกตัวมาสอบสวนต่อไป
ส่วนประเด็นที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เดินทางเข้าให้ข้อมูลกับทาง DSI กรณีมีลูกค้า 49 รายโอนคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 100 ล้านบาทเข้าไปยังเว็บ Shuffle นั้น ทาง DSI ได้สอบถามข้อมูลเพื่อประกอบสำนวนการสืบสวนเรียบร้อยแล้ว เตรียมทยอยเชิญผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามกรอบเวลาที่กำหนด
สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวพาดพิงถึง นายไท่หยาง ซาง สามีของ สส.ไอเดียร์ สุชาดา สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย อาจมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์นั้น ทางกระทรวงยุติธรรมระบุว่า
แนวทางการทำงานจะเริ่มจากการตรวจสอบกลุ่มผู้เล่นพนันและขยายผลไปยังเงื่อนไขการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง พร้อมยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เตรียมพิจารณาดำเนินการเรื่องการยึดและอายัดทรัพย์สินชั่วคราว หากพบพยานหลักฐานและเอกสารยืนยันความชัดเจน ส่วนกรณีจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับการรวบรวมพยานหลักฐานของ DSI ต่อไป
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อ้างอิงจาก : ข่าวสด