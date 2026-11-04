ด่วน! ปอศ.อายัดทรัพย์ บุ๋ม-ครอบครัว รถ 20 คัน เงินบัญชีกว่า 100 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 16:56 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 17:11 น.
ปอศ.อายัดทรัพย์ บุ๋ม-ครอบครัว รถ 20 คัน เงินบัญชีกว่า 100 ล้าน

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2569) ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และคณะทำงาน ได้อายัดทรัพย์สินของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัว ทั้งสามี ลูก และพ่อแม่ เพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน หลังเกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารเงินบริจาคของมูลนิธิ

รายงานระบุว่า ทรัพย์สินที่ถูกอายัดเพื่อตรวจสอบประกอบด้วยบ้านพักประมาณ 3-4 หลัง ที่ดินหลายแปลง รถยนต์ 20 คัน อาวุธปืน 6 กระบอก และกระเป๋าแบรนด์เนมหรูจำนวนมาก รวมถึงเงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายงานว่ายอดเงินรวมกว่า 100 ล้านบาท โดยครอบคลุมทั้งบัญชีของมูลนิธิองค์กรทำดีและบัญชีของบุคคลใกล้ชิด

สำหรับทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สืบทราบข้อมูลการได้มาของทรัพย์สินตั้งแต่หลังปี 2560 จึงต้องตรวจสอบที่มาและความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินของมูลนิธิ โดยการอายัดมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการโยกย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างการตรวจสอบ

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อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินแต่ละรายการว่าเป็นของบุคคลใด ได้มาเมื่อใด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคอย่างไร รวมถึงยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าทรัพย์สินทั้งหมดมีมูลค่ารวมเท่าใด

ส่วนเงินในบัญชีที่มีรายงานว่ารวมกว่า 100 ล้านบาท ยังต้องตรวจสอบว่าเป็นยอดเงินคงเหลือที่ถูกอายัดจริงทั้งหมด หรือเป็นวงเงินในบัญชีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบและอยู่ระหว่างตรวจสอบ

สำหรับความคืบหน้าทางคดี พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาสัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งคำให้การของผู้เสียหาย ผู้บริจาค และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของมูลนิธิองค์กรทำดี

เจ้าหน้าที่คาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการออกหมายเรียก หรือการขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องภายใน 1-2 วัน โดยต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นหลัก ก่อนนัดหมายแถลงความคืบหน้าต่อสื่อมวลชน

ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุด้วยว่า การตรวจสอบจะให้ความสำคัญกับหลักฐานทางธุรกรรมการเงิน โดยเฉพาะรายการโอนเงินที่มีความผิดปกติ เช่น การโอนเงินในช่วงเวลากลางดึก โดยไม่มีคณะกรรมการมูลนิธิรับรู้ ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิด

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ขณะที่ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการ ปอศ. เปิดเผยในวันเดียวกันว่า จากการสอบปากคำผู้บริจาคบางส่วน พบข้อมูลเกี่ยวกับการเชิญชวนบริจาคและวัตถุประสงค์การรับเงินที่สามารถตรวจสอบได้ โดยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานว่าเงินบริจาคบางส่วนไม่ได้ถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้

พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ ยังระบุว่า จากการตรวจสอบพบข้อมูลการนำเงินบริจาคของมูลนิธิไปใช้จ่ายส่วนตัว แต่ตำรวจยังต้องตรวจสอบรายละเอียดเส้นทางการเงินและมูลค่าความเสียหายทั้งหมด เพื่อระบุผู้ที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน บุ๋ม ปนัดดา พร้อมทนายความ เดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม เพื่อดำเนินคดีกับ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามี และช่างเอ๋ อภิชาติ แซ่หลู่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ในข้อกล่าวหาร่วมกันฉ้อโกง มูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท

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บุ๋มยืนยันว่าต้องการติดตามทรัพย์สินกลับคืนสู่มูลนิธิให้ได้มากที่สุด พร้อมกล่าวขอโทษประชาชนที่บริจาคเงิน และยอมรับว่าตนผิดพลาดจากการไว้วางใจบุคคลใกล้ชิดมากเกินไป โดยระบุว่าหากมีส่วนใดที่ต้องรับผิดชอบ ก็พร้อมนำทรัพย์สินส่วนตัวมาชดใช้ความเสียหาย

สำหรับการตรวจสอบทรัพย์สินของบุ๋มและครอบครัวตามรายงานล่าสุด ยังต้องรอคำยืนยันอย่างเป็นทางการจากตำรวจเกี่ยวกับขอบเขตการอายัด รายการทรัพย์สิน และจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง ขณะที่การมีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือถูกตรวจสอบเส้นทางการเงิน ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นกระทำความผิด

ส่วนการออกหมายเรียกหรือหมายจับยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของเจ้าหน้าที่ โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 16:56 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 17:11 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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