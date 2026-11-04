หมอของขวัญ แซะแรง เป็นถึง ดร. ผัวชั่ว มีเหรอจะไม่เลิก เว้นแต่ว่า…?
หมอของขวัญ แซะแรง เป็นถึง ดร. ฝีปากกล้า ผัวชั่ว มีเหรอจะไม่เลิก ลูกไม่ใช่ประเด็น เว้นแต่ว่า…? คนแห่กดไลก์เหยียบหมื่น
ยังคงเป็นประเด็นที่คนทั้งประเทศรอบทสรุปกันอยู่ สำหรับเรื่องราวมหากาพย์ดราม่าของ บุ๋ม ปนัดดา และสามี ก๊อต อธิป รวมถึงเส้นเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันแล้วว่า บุ๋ม ใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์จริง ตอนนี้อยู่ในช่วงเร่งรวมหลักฐานเตรียมออกหมายเรียก-หมายจับ ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ตร. ยัน บุ๋ม ปนัดดา ใช้เงินบริจาคมูลนิธิฯ ผิดวัตถุประสงค์ จริง!โฆษณา
ล่าสุดทางด้าน หมอของขวัญ ได้มีการเคลื่อนไหวแบบเจ็บ ๆ ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ระดับด็อกเตอร์ฝีปากกล้า ผ่านเรื่องราวมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ ถ้าผัวชั่ว มีเหรอจะไม่เลิก ลูกเล็กไม่ใช่ประเด็น สามีคนแรกก็หย่าตอนอันดาได้ขวบเดียว ยกเว้นแต่ว่า…??? แยกกันอยู่ปี67 โทรมาร้องไห้กับเพื่อนผัวไล่ออกจากห้องปี69 อืมมม ไก่กินนมงู งูกินตีนไก่ น้ำยาป่า” โพสต์ดังกล่าวกวาดยอดไลก์จากชาวเน็ตที่ติดตามข่าวตั้งแต่เริ่มต้นได้เกือบ 2 หมื่นไลก์เลยทีเดียว
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อ้างอิงจาก : FB Doctorkatekate