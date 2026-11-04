สยบข่าวลือ! ทร. โต้บิ๊กทหารเรือ เอี่ยวเส้นเงิน “บุ๋ม ปนัดดา” ชี้เข้าใจคาดเคลื่อน
สยบข่าวลือ! กองทัพเรือ โต้บิ๊กทหารเรือ เอี่ยวเส้นเงิน “บุ๋ม ปนัดดา” ชี้เข้าใจคาดเคลื่อน ตีความคำว่า “เกรงใจ” ผิด ยันไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
พล.ร.ต.ชานินทร์ ศรียาภัย โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีกระแสข่าวที่โยงนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือเข้ากับเส้นทางการเงินของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี โดยยืนยันว่าเรื่องนี้เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งมาจากเหตุการณ์ระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
การแถลงข่าววันดังกล่าวเป็นการชี้แจงกรณีจับกุมกระสุนปืนและอาวุธสงครามในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดตราด เจ้าหน้าที่กองทัพเรือร่วมแถลงกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.)
ระหว่างเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มแถลง มีผู้สื่อข่าวถาม ผบช.ก. เรื่องคดีของบุ๋ม ปนัดดา ผบช.ก.ตอบคำถามนั้นไปช่วงหนึ่ง ก่อนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “เกรงใจ” กองทัพเรือ
พล.ร.ต.ชานินทร์ระบุว่า ถ้อยคำนี้เป็นเพียงประโยคสั้นๆ ที่ไม่ได้อธิบายเพิ่ม จึงอาจถูกตีความผิดไปจากบริบทจริง คำว่า “เกรงใจ” หมายถึงเกรงใจเจ้าหน้าที่กองทัพเรือที่ต้องยืนรอร่วมแถลงข่าว ไม่ได้หมายความว่ากองทัพเรือเกี่ยวข้องกับคดีของบุ๋ม ปนัดดา หรือเกรงใจต่อคดีแต่อย่างใด
ผบช.ก.ก็ชี้แจงเรื่องนี้แล้วว่า กรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ โฆษกกองทัพเรือจึงยืนยันว่ากระแสข่าวที่โยงนายทหารระดับสูงเข้ากับเส้นทางการเงินในคดีนี้ เป็นผลจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อบริบทของบทสนทนาระหว่างแถลงข่าววันที่ 3 พ.ย.
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