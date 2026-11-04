เซอร์ไพรส์! วิน ธาวิน อดีตพระเอกดัง เตรียมวิวาห์แฟนสาวนอกวงการ
เซอร์ไพรส์ทั้งวงการ! วิน ธาวิน อดีตพระเอกดังช่อง 7 เตรียมเข้าประตูวิวาห์ “กรีน” แฟนสาวนอกวงการ ชาวเน็ตแห่ยินดี
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสุดอบอุ่นหัวใจของวงการบันเทิงไทย สำหรับ “วิน ธาวิน เยาวพลกุล” อดีตพระเอกชื่อดังสังกัดช่อง 7 ที่ล่าสุดเตรียมตัวสละโสด ควงแขนแฟนสาวนอกวงการเข้าสู่ประตูวิวาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข่าวดีดังกล่าวถูกแจ้งโดยฝ่ายหญิงเป็นคนโพสต์ภาพโมเมนต์สุดประทับใจ ซึ่งเป็นภาพคู่กับ วิน ธาวิน เผยให้เห็นนิ้วนางข้างซ้ายของทั้งสองถูกสวมด้วยแหวนลงเพชรเม็ดงาม ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับระบุข้อความสั้น ๆ ง่าย ๆ แต่ลึกซึ้งว่า “#GreenWinDiveTilIDo”
ทันทีที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีบรรดาเพื่อนพ้องร่วมวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลาม
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อ้างอิงจาก : IG greendayy