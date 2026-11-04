เอกภพ เฉลยแล้ว? ลาสบอส คดีบุ๋ม ปนัดดา คือใคร

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 16:09 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 16:19 น.
เอกภพ เฉลยแล้ว? ลาสบอส คดีบุ๋ม ปนัดดา คือใคร

จบข่าว! เอกภพ สายไหมต้องรอด เฉลยแล้ว? ลาสบอส ในคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา คือใคร ลั่น “พี่ใจดำมากครับ”

เรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์คดีความเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ และความศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศ ที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายและใกล้จะได้บทสรุปที่แท้จริงแล้ว สำหรับกรณีการตรวจสอบเส้นทางการเงินบริจาคเข้าสู่มูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา และสามี ก๊อต อธิป ที่กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์อยู่ในขณะนี้

ล่าสุด (4 พ.ย. 69) ทำเอาหูผึ่งกันทั้งประเทศ เมื่อ เอกภพ เหลืองประเสริฐ หรือ เอก สายไหมต้องรอด ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังจบรายการโหนกระแส ระบุว่า “พี่คือลาสบอส ที่ใจดำมากครับ #หลอกทุกคนที่รักและเชื่อใจพี่ โกหกหน้าตาย”

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เอกภพ เฉลยแล้ว ลาสบอส คดีบุ๋ม ปนัดดา คือใคร-1

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อ้างอิงจาก : FB เอกภพ สายไหม

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 16:09 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 16:19 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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