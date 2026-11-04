เอกภพ เฉลยแล้ว? ลาสบอส คดีบุ๋ม ปนัดดา คือใคร
จบข่าว! เอกภพ สายไหมต้องรอด เฉลยแล้ว? ลาสบอส ในคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา คือใคร ลั่น “พี่ใจดำมากครับ”
เรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์คดีความเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ และความศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศ ที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายและใกล้จะได้บทสรุปที่แท้จริงแล้ว สำหรับกรณีการตรวจสอบเส้นทางการเงินบริจาคเข้าสู่มูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา และสามี ก๊อต อธิป ที่กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์อยู่ในขณะนี้
ล่าสุด (4 พ.ย. 69) ทำเอาหูผึ่งกันทั้งประเทศ เมื่อ เอกภพ เหลืองประเสริฐ หรือ เอก สายไหมต้องรอด ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังจบรายการโหนกระแส ระบุว่า “พี่คือลาสบอส ที่ใจดำมากครับ #หลอกทุกคนที่รักและเชื่อใจพี่ โกหกหน้าตาย”
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อ้างอิงจาก : FB เอกภพ สายไหม
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