ย้อนภาพ “บุ๋ม ปนัดดา” กราบ “หลวงปู่ศิลา” เปิดที่มาเงินบริจาคถึงโครงการศาลเจ้า

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 16:41 น.
ย้อนคลิป "บุ๋ม ปนัดดา" กราบ "หลวงปู่ศิลา" รับเงินสมทบซื้อที่ดิน-ช่วยน้ำท่วม

ย้อนภาพและข้อความจากเฟซบุ๊กส่วนตัวของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตนางสาวไทยและผู้ก่อตั้งมูลนิธิองค์กรทำดี ที่บันทึกการเข้ากราบนมัสการ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท หรือ พระเทพวัชรธรรมโสภณ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2569 พบการเปิดเผยเงินสนับสนุนหลายโอกาส ทั้งทุนซื้อที่ดินสร้างสำนักงานมูลนิธิ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และเงินสมทบทุนก่อสร้างศาลเจ้าฟู่เทียนกง ในจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลจากโพสต์ย้อนหลังมีความน่าสนใจตรงคำอธิบายเงินจำนวน 200,000 บาท จากหลวงปู่ศิลาและ ดร.จารุณี จอมทรักษ์ ซึ่งปรากฏในโพสต์สองช่วงเวลา โดยครั้งแรกระบุว่าเงินจากหลวงปู่มีไว้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน แต่โพสต์อีกครั้งระบุว่าเงินจากผู้สนับสนุนทั้งสองเป็นทุนเริ่มต้นก่อสร้างศาลเจ้ามูลนิธิองค์กรทำดี

11 ก.ค. 2025 บุ๋ม กับ หลวงปู่ศิลา
FB/ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

21 มิถุนายน 2567 หลวงปู่ศิลามอบเงิน 50,000 บาท สมทบทุนซื้อที่ดินมูลนิธิ

จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ปรากฏในเดือนมิถุนายน 2567 เมื่อบุ๋มเดินทางเข้ากราบหลวงปู่ศิลา ที่วัดพระธาตุหมื่นหิน จังหวัดกาฬสินธุ์ และพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานช่วยเหลือสังคม รวมถึงโครงการจัดตั้งสำนักงานมูลนิธิองค์กรทำดี

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The Thaiger เคยรายงานเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ว่า หลวงปู่ศิลาได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นซื้อที่ดินสำหรับมูลนิธิ พร้อมมอบเหรียญที่จารด้วยลายมือและตะกรุดให้บุ๋มเป็นที่ระลึก

ต่อมาวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 บุ๋มโพสต์ภาพขณะเข้ากราบหลวงปู่ศิลา พร้อมเล่าย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 โดยระบุว่า

“ได้รับเมตตาจากองค์หลวงปู่ศิลา สิริจันโท วัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์ มอบเงินให้บุ๋ม จำนวน 50,000 บาท เป็นเงินขวัญถุง ปฐมฤกษ์ ในการซื้อที่ดิน เพื่อสร้างอาคารสำนักงานมูลนิธิองค์กรทำดี”

ในโพสต์เดียวกัน บุ๋มเปิดเผยว่า หลังผ่านไปหนึ่งปีสามารถซื้อที่ดินสำเร็จแล้ว และกำลังก่อสร้างอาคารต่าง ๆ บนที่ดิน พร้อมแสดงความขอบคุณหลวงปู่ศิลาที่ให้ความเมตตาและสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิ

บุ๋ม ปนัดดา หลวงปู่ศิลา 24 ต.ค. 2024
FB/ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

29 ตุลาคม 2567 ขอบคุณหลวงปู่ศิลาและคณะ มอบเงิน 100,000 บาท ช่วยน้ำท่วม

อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 บุ๋มเผยแพร่ภาพร่วมกับกลุ่มผู้สนับสนุน พร้อมโพสต์ขอบคุณหลวงปู่ศิลาและทีมพันพันล้าน รุ่นเสมาฉลองภู ที่มอบเงินสดจำนวน 100,000 บาท ให้มูลนิธิองค์กรทำดี เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

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ข้อความระบุว่า “บุ๋มขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ศิลา สิริจันโท และทีมพันพันล้าน รุ่นเสมาฉลองภู ได้มอบเงินสดให้กับมูลนิธิองค์กรทำดี เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ขอกราบอนุโมทนาบุญค่ะ”

บุ๋มยังแนบรายละเอียดบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “องค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” เพื่อเปิดรับเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติม

สำหรับบัญชีชื่อนี้ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 ฝ่ายกฎหมายมูลนิธิองค์กรทำดีได้ออกเอกสารชี้แจงว่า เป็นบัญชีที่เปิดตั้งแต่ปี 2557 ก่อนจดทะเบียนมูลนิธิอย่างเป็นทางการในปี 2565 และคณะกรรมการมีมติรับรองเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ให้ใช้บัญชีเดิมสำหรับกิจการของมูลนิธิควบคู่กับบัญชีในนามมูลนิธิองค์กรทำดี

มูลนิธิระบุว่า เหตุผลที่ยังใช้บัญชีเดิม เนื่องจากผู้บริจาคจำนวนมากบันทึกเลขบัญชีไว้ตั้งแต่ก่อนจัดตั้งมูลนิธิ จึงยังมีเงินบริจาคเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่าบัญชีทั้งสองใช้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลขององค์กร

อย่างไรก็ตาม โพสต์วันที่ 29 ตุลาคม 2567 ไม่ได้แจกแจงว่าเงิน 100,000 บาทเป็นเงินจากหลวงปู่ศิลาจำนวนเท่าใด และจากทีมผู้สนับสนุนอีกเท่าใด

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15 ม.ค. 2026 บุ๋ม กับ หลวงปู่ศิลา
FB/ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

15 มกราคม 2569 บุ๋มเข้ากราบหลวงปู่ศิลา นำพระพิฆเนศให้อธิษฐานจิต รับเงินสนับสนุนอีก 100,000 บาท

วันที่ 15 มกราคม 2569 บุ๋มเผยแพร่ภาพขณะเดินทางไปกราบหลวงปู่ศิลาอีกครั้ง โดยระบุว่าตั้งใจนำองค์พระพิฆเนศที่ผ่านพิธีเททองหล่อ รวมถึงเหรียญและรูปหล่อพระพิฆเนศ ไปให้หลวงปู่อธิษฐานจิต ก่อนอัญเชิญกลับไปประดิษฐานที่วิหารสำนักงานมูลนิธิองค์กรทำดี

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แต่ระหว่างการเข้ากราบ หลวงปู่ศิลาได้มอบเงินให้มูลนิธิอีก 100,000 บาท พร้อมเงินจาก ดร.จารุณี จอมทรักษ์ อีก 100,000 บาท ทำให้มีเงินสนับสนุนรวม 200,000 บาท ตามที่บุ๋มเปิดเผยในโพสต์

ข้อความตอนหนึ่งระบุว่า “ไม่คาดคิดหลวงปู่กลับเมตตามอบเงินให้มูลนิธิองค์กรทำดี 100,000 บาท เพื่อสงเคราะห์ช่วยเคสต่างๆ พี่ดร.จารุณี จอมทรักษ์ มอบมาให้อีก 100,000 บาท”

บุ๋มยังขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มอบวัตถุมงคลเพิ่มเติม โดยภาพที่เผยแพร่ปรากฏบุ๋มแต่งกายด้วยชุดไทยสีขาว นั่งอยู่เบื้องหน้าหลวงปู่ศิลา พร้อมองค์พระพิฆเนศที่นำมาเข้าพิธี

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ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคม 2568 มูลนิธิองค์กรทำดีเคยจัดพิธีเททองหล่อพระพิฆเนศ และจัดสร้างเหรียญพระพิฆเนศ รุ่น “สารพัดดี มีโชค ชนะภัย” โดยเดลินิวส์รายงานว่า มีการเปิดให้ประชาชนร่วมทำบุญบูชาเหรียญ เพื่อนำรายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารมูลนิธิที่คลอง 8 จังหวัดปทุมธานี

สำหรับวัตถุมงคลของมูลนิธิ ยังมีโพสต์อีกชุดหนึ่งลงวันที่ 12 มีนาคม ซึ่งระบุว่าผ่านพิธีพุทธาภิเษกอธิษฐานจิตรวม 10 วาระ จากพระเกจิอาจารย์หลายรูปทั่วประเทศ โดยมีชื่อหลวงปู่ศิลาเป็นพระเกจิในวาระแรก ตามด้วยหลวงพ่ออ๊อด วัดสายไหม หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ หลวงพ่อชำนาญ วัดชินวรารามวรวิหาร และพระเกจิรูปอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม ภาพโพสต์วันที่ 12 มีนาคมไม่ปรากฏปีที่เผยแพร่ จึงยังไม่สามารถจัดลำดับเวลาให้แน่ชัดได้ และยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นวัตถุมงคลชุดเดียวกับเหรียญพระพิฆเนศที่เคยจัดสร้างเมื่อปี 2568

12 มีนาคม บุ๋ม ปนัดดา
FB/ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

12 มีนาคม 2569 เผยวัตถุมงคลมูลนิธิ ผ่านพิธีพุทธาภิเษก 10 วาระ

ต่อมาวันที่ 12 มีนาคม 2569 บุ๋มเผยแพร่ภาพวัตถุมงคลของมูลนิธิองค์กรทำดี พร้อมระบุว่าได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกอธิษฐานจิตรวม 10 วาระ จากพระเกจิอาจารย์หลายรูปทั่วประเทศ

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สำหรับวาระแรก บุ๋มระบุชื่อพระราชวัชรธรรมโสภณ หรือหลวงปู่ศิลา สิริจันโท แห่งวัดพระธาตุหมื่นหิน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยระบุสถานที่ประกอบพิธีที่วัดสวนธรรมปิติ จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนอีก 9 วาระประกอบด้วยพระเกจิอาจารย์ ได้แก่ หลวงพ่ออ๊อด วัดสายไหม จังหวัดปทุมธานี, พระอาจารย์แก้ว วัดตะโก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ จังหวัดชัยนาท, หลวงพ่อสุนทร วัดท่าพระเจริญพร จังหวัดนครสวรรค์, หลวงพ่อชำนาญ วัดชินวรารามวรวิหาร จังหวัดปทุมธานี, หลวงพ่อพิสิษฐ์ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย, หลวงปู่รัตน์ วัดป่าหวาย จังหวัดระยอง, หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม และหลวงพ่อวราห์ วัดโพธิ์ทอง กรุงเทพมหานคร

โพสต์ครั้งนี้มีภาพการประกอบพิธีทางศาสนาหลายแห่ง แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดการจำหน่ายวัตถุมงคลหรือจำนวนเงินที่ได้รับจากกิจกรรม จึงยังไม่มีข้อมูลว่าวัตถุมงคลชุดนี้ถูกนำไปใช้ระดมทุนให้มูลนิธิหรือไม่

องค์หลวงปู่ศิลา สิริจันโท เมตตามอบเงินจำนวน 100000 บาท
FB/ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

18 กันยายน 2569 โพสต์ภาพศาลเจ้ามูลนิธิ เผยเงินเริ่มต้นก่อสร้าง 200,000 บาท

โพสต์ล่าสุดในชุดข้อมูลเผยแพร่เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 บุ๋มเปิดเผยภาพความคืบหน้าการก่อสร้างศาลเจ้ามูลนิธิองค์กรทำดี หรือฟู่เทียนกง ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยมีภาพโครงสร้างอาคาร เสาคอนกรีต และนั่งร้านอยู่บริเวณด้านหน้า

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ข้อความในโพสต์ระบุว่า “ศาลเจ้ามูลนิธิองค์กรทำดี (ฟู่เทียนกง) เมื่อครั้งมีโครงการจะเริ่มสร้าง องค์หลวงปู่ศิลา สิริจันโท เมตตามอบเงินจำนวน 100,000 บาท และ ดร.จารุณี จอมทรักษ์ มอบเงินให้อีก 100,000 บาท เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการก่อสร้างศาลเจ้ามูลนิธิองค์กรทำดี ขออนุโมทนาบุญ และระลึกถึงในความเมตตาขององค์หลวงปู่อยู่เสมอเจ้าค่ะ”

ข้อความนี้ระบุว่าเงินจากหลวงปู่ศิลาและ ดร.จารุณี รวม 200,000 บาท ถูกมอบไว้เป็นทุนเริ่มต้นสำหรับโครงการศาลเจ้า โดยเป็นการเล่าย้อนถึงช่วงก่อนเริ่มก่อสร้าง ไม่ใช่การประกาศว่ามีผู้มอบเงินเพิ่มเติมในวันที่ 18 กันยายน

สำหรับภาพและโพสต์ย้อนหลังระหว่างบุ๋มกับหลวงปู่ศิลา เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเข้ากราบนมัสการและการสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิในช่วงเวลาต่าง ๆ แต่ยังไม่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าเงินแต่ละจำนวนถูกเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์ครบถ้วนแล้วหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องตรวจสอบจากเอกสารทางการเงินของมูลนิธิ

ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2569 มูลนิธิองค์กรทำดีถูกตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารเงินบริจาคและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร โดยคณะกรรมการมูลนิธิได้ให้บุ๋มยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานเป็นการชั่วคราว พร้อมประกาศระงับการรับเงินบริจาคระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง

ขณะที่วันที่ 3 พฤศจิกายน บุ๋มพร้อมทนายความเดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม เพื่อดำเนินคดีกับ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามี และช่างเอ๋ อภิชาติ แซ่หลู่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ในข้อกล่าวหาร่วมกันฉ้อโกงมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท โดยตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน

ส่วนภาพและโพสต์ย้อนหลังระหว่างบุ๋มกับหลวงปู่ศิลา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ากราบนมัสการและการสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิในช่วงเวลาต่าง ๆ ยังไม่มีหลักฐานจากข้อมูลเหล่านี้ว่าหลวงปู่ศิลาหรือ ดร.จารุณี มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการบริหารเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี

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ข้อมูลจาก : FB/ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 16:41 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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