ทลายโกดังจีนเทา ปลอมยาสระผม-แชมพูสูตรการแพทย์ ขายออนไลน์ คนไทยซื้อเยอะมาก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 15:02 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 15:02 น.
ทลายโกดังจีนเทา ปลอมยาสระผมแบรนด์ดัง-แชมพูสูตรการแพทย์ ขายออนไลน์ คนไทยซื้อเยอะมาก

สายช้อปออนไลน์ต้องระวัง ตำรวจบุกทลายโกดังย่านบางบอน 5 ยึดยาสระผมแบรนด์ดัง-แชมพูสูตรการแพทย์โรงพยาบาลดังปลอมกว่า 1 หมื่นชิ้น รวบคนดูแลชาวจีนพร้อมแรงงานเมียนมา 9 คนคาโรงแพ็ก

ใครที่ชอบกดสั่งยาสระผมหรือของใช้ส่วนตัวราคาถูกผ่านแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์อาจต้องรีบหยิบขวดในห้องน้ำมาพลิกดูด่วน เมื่อช่วงสายวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ตำรวจ สน.บางบอน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และตัวแทนจากแบรนด์สินค้าผู้เสียหาย บุกเข้าตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในซอย 10 ถนนบางบอน 5 เขตบางบอน กรุงเทพฯ หลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งกระจายสินค้าปลอมขนาดใหญ่

ทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึง พบนายหลี่ ชายชาวจีนแสดงตัวเป็นผู้ดูแลสถานที่และพาเข้าตรวจค้น ภาพที่เห็นด้านในคือแรงงานชาวเมียนมา 8 คน (มีเอกสาร 4 คน ไม่มีเอกสาร 4 คน) กำลังนั่งล้อมวงช่วยกันแพ็กสินค้าลงกล่องพัสดุอย่างขะมักเขม้นเพื่อเตรียมส่งให้ลูกค้า แรงงานทั้งหมดเล่าตรงกันว่า นายหลี่เป็นคนคอยเปิดประตูโกดังและจ่ายค่าแรงให้พวกตนเป็นรายวัน

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เมื่อตรวจสอบกองสินค้าในโกดังทำเอาเจ้าหน้าที่ต้องตกตะลึง เพราะมีของปลอมกองพะเนินรวมกันมากกว่า 10,000 ชิ้น ทั้งยาสระผมแบรนด์ดังระดับโลกที่คนไทยคุ้นเคยกันดี ไปจนถึงแชมพูสูตรการแพทย์ของโรงพยาบาลชื่อดังที่คนมีปัญหาหนังศีรษะนิยมซื้อมาใช้ ในโกดังยังมีขวดเปล่า ฉลากสติกเกอร์ปลอม อุปกรณ์แพ็กของ กล่องที่รอจัดส่ง รวมถึงกล่องพัสดุที่ลูกค้าจับโป๊ะได้แล้วตีกลับคืนมาอีกเพียบ

พ.ต.อ.ธนะเมศฐ์ วิจิตรจริยา ผกก.สน.บางบอน เล่าถึงกลโกงของขบวนการนี้ว่า พวกเขาจะนำขวดเปล่าที่กรอกน้ำยาอะไรไม่รู้ไว้ข้างใน มาแปะสติกเกอร์ฉลากปลอมให้ดูเหมือนของแท้ จากนั้นก็นำไปโพสต์ขายตัดราคาผ่านแอปพลิเคชันวิดีโอสั้นและแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ยอดฮิต ส่งขายให้ลูกค้าทั่วประเทศ ส่วนแชมพูสูตรโรงพยาบาลดัง ตอนนี้ตำรวจกำลังประสานงานให้ทางโรงพยาบาลเข้ามาร่วมตรวจสอบของกลางแล้ว

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สำหรับตัวการใหญ่ที่เป็นนายทุนเจ้าของโกดังตัวจริงคือชาวจีนอีกคนหนึ่ง ซึ่งไหวตัวเดินทางหนีออกนอกประเทศไปแล้ว เบื้องต้นตำรวจได้รวบตัวนายหลี่และคนงานเมียนมาทั้ง 9 คน ส่งพนักงานสอบสวน สน.บางบอน แจ้งข้อหาร่วมกันปลอมเครื่องหมายการค้า มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าปลอม และจำหน่ายเครื่องสำอางปลอม พร้อมเร่งแกะรอยล่าตัวนายทุนชาวจีนมาดำเนินคดีต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 15:02 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 15:02 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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