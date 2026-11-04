เสก โลโซ โพสต์เดือด ซัดคนรุมซ้ำเติม ลั่นอย่าตัดสินแทนศาล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 15:12 น.
เสก โลโซ โพสต์เดือด ซัดคนรุมซ้ำเติม ลั่นอย่าตัดสินแทนศาล

เสก โลโซ หรือ เสกสรรค์ ศุขพิมาย นักร้องร็อกชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569 วิจารณ์พฤติกรรมของคนที่ชอบขุดคุ้ยความผิดพลาดในอดีตของผู้อื่นเพื่อนำมาประจาน โดยเฉพาะการรุมประณามบุคคลที่กำลังเผชิญปัญหา พร้อมเรียกร้องให้สังคมหยุดตัดสินคนผ่านโซเชียลมีเดีย และปล่อยให้ตำรวจและศาลทำหน้าที่ตามกระบวนการยุติธรรม

เสกเริ่มต้นข้อความด้วยการพูดถึงช่วงเวลาที่คนคนหนึ่งกำลังล้มลง แต่กลับถูกผู้คนรอบข้างเหยียบย่ำซ้ำเติม โดยระบุว่า

“เมื่อไรที่คุณล้ม ก็จะมีคนเหยียบย่ำซ้ำเติม จะเอากันให้ตายกันเลยทีเดียว พวกเขาจะขุดคุ้ยเอาสิ่งที่คุณทำผิดออกมาประจานกันแหลกราน”

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เสก โลโซ หรือ เสกสรรค์ ศุขพิมาย นักร้องร็อกชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
FB/SEK LOSO

จากนั้นร็อกเกอร์ชื่อดังวิจารณ์คนที่ใช้โอกาสนี้สร้างกระแสให้ตัวเอง รวมถึงผู้ที่แสดงความคิดเห็นราวกับรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด ทั้งที่เรื่องราวยังไม่ได้รับการพิสูจน์ผ่านกระบวนการยุติธรรม

“ผมเห็นคนเหล่านี้แล้วทุเรศสิ้นดี บางคนหิวแสงจนน่าละอาย อวดรู้ โคตรจะแมน เพลาๆ บ้างนะท่านทั้งหลาย อย่าเพิ่งไปตัดสินเขาและให้ในโซเชี่ยลมาด่าเขาจนไม่มีชิ้นดี รอให้ตำรวจและศาลเป็นผู้พิพากษาตัดสินเขาเองเถอะ”

ช่วงท้ายของโพสต์ เสกแสดงความกังวลต่อสภาพจิตใจของผู้ที่กำลังถูกสังคมรุมวิจารณ์ โดยเฉพาะเมื่อบุคคลที่เขากล่าวถึงเป็นผู้หญิง พร้อมตำหนิคนที่ใช้ถ้อยคำรุนแรงซ้ำเติมผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบ

“ผมกลัวเขาจะตายก่อน ที่คุณกำลังเหยียบย่ำซ้ำเติมกันสนุกปากและสนองความสะใจ เขาคือผู้หญิงคนเดียวนะนั่นหน่ะ กูไม่ชอบเลยไอ้พวกที่ไปเหยียบย่ำซ้ำเติมคนแบบจะเอากันให้ตายไปเลยเนี่ย ขอระบายหน่อยนะ ขอบพระคุณ!! _วย!!!” ก่อนลงท้ายด้วยชื่อ S. LOSO

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นอกจากนี้ เสกยังเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของตัวเอง เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้เขียนข้อความทั้งหมดด้วยตัวเอง ไม่ได้ให้บุคคลอื่นโพสต์แทน โดยระบุว่า

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“พี่เสกโพสต์เอง นักเลงพอ รักนะทุกคน”

เสก โลโซ โพสต์ตำหนิชาวเน็ตอวดรู้
FB/SEK LOSO

แม้ข้อความล่าสุดจะไม่ได้เอ่ยชื่อผู้หญิงที่เสกกำลังกล่าวถึง แต่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 มีรายงานว่าเจ้าตัวเคยโพสต์ให้กำลังใจ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ซึ่งกำลังเผชิญข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี รวมถึงปัญหาความขัดแย้งกับสามีและเรื่องที่ดิน

ครั้งนั้น เสกเขียนข้อความว่า “พี่ก็มีแต่ความหวังดีและให้กำลังใจน้องนะครับ แค่นั้นจริงๆ เรื่องครอบครัวพี่นั้นผ่านมาเยอะแล้วครับ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับ ด้วยรักและปรารถนาดี…” ก่อนลงท้ายด้วยชื่อ S. LOSO เช่นเดียวกัน

สำหรับสถานการณ์ของบุ๋ม ปนัดดา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เจ้าตัวพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามี และ อภิชาติ แซ่หลู่ หรือ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ในข้อกล่าวหาร่วมกันฉ้อโกง มูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท

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พี่เสกโพสต์ให้กำลังใจบุ๋ม
FB/SEK LOSO

บุ๋มระบุว่าต้องการติดตามทรัพย์สินกลับคืนสู่มูลนิธิองค์กรทำดีให้ได้มากที่สุด พร้อมขอโทษผู้บริจาคที่เกิดปัญหาขึ้น โดยยอมรับว่าตนผิดพลาดที่ไว้วางใจบุคคลใกล้ชิดมากเกินไป และยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง

ขณะเดียวกัน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. กำลังตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารเงินบริจาคและเส้นทางการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี โดยยังไม่มีข้อสรุปทางคดีเกี่ยวกับความรับผิดของผู้เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม เสก โลโซ ยังไม่ได้ยืนยันว่าโพสต์วันที่ 4 พฤศจิกายนต้องการสื่อถึงบุ๋ม ปนัดดา หรือบุคคลใดโดยเฉพาะ จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อความทั้งหมดเกี่ยวข้องกับคดีมูลนิธิองค์กรทำดีโดยตรง

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อ้างอิง : FB/SEK LOSO

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 15:12 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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