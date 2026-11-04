“ทนายตั้ม” อ้าง “บุ๋ม ปนัดดา” ติดต่อผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง เพื่อขอโอกาสประกันตัวสู้คดี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 15:40 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 15:40 น.
"ทนายตั้ม" อ้าง "บุ๋ม ปนัดดา" ติดต่อผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง เพื่อขอโอกาสประกันตัวสู้คดี

“ทนายตั้ม” เปิดเผยกลางรายการ “เปิดโต๊ะข่าว” อ้าง “บุ๋ม ปนัดดา” ติดต่อผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง เพื่อขอโอกาสประกันตัวสู้คดี

ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิด สำหรับดราม่าเงินบริจาค “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของ “บุ๋ม ปนัดดา” หลังถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงกรณีที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวและบุคคลใกล้ชิด

ล่าสุด “ทนายตั้ม” หรือ “นายษิทรา เบี้ยบังเกิด” เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ได้เปิดเผยในรายการ “เปิดโต๊ะข่าว” หลังจากที่พิธีกรได้มีการถามถึงพฤติการณ์การโอนเงินบริจาคไปยังบัญชีส่วนตัว และบัญชีบุคคลใกล้ชิด ที่มีความง่ายคล้ายว่าย่ามใจ ว่ามีบุคคลอยู่เบื้องหลังหรือไม่

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ทนายตั้ม ระบุว่า “เท่าที่ทราบตอนนี้มีการประสานผู้ใหญ่คนนึงเพื่อประกันตัวแล้ว คน ๆ นี้ผมไม่กล้าพูดถึงดีกว่า ไม่ใช่ฝ่ายการเมือง ตอนนี้ถ้าจะไปขอคนให้ช่วยเคลียร์เรื่องคดีไม่มีทางเป็นไปได้ ตำรวจไม่รับเคลียร์แน่นอน คดีเป็นกระแสหนักขนาดนี้ แต่ถ้าเกิดจะทำได้ก็คือขอโอกาสให้ประกันตัวออกมาสู้คดีข้างนอก”

ทนายตั้ม ในรายการ เปิดโต๊ะข่าว
YT/ PPTV HD 36

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 15:40 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 15:40 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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