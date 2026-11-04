“ทนายตั้ม” อ้าง “บุ๋ม ปนัดดา” ติดต่อผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง เพื่อขอโอกาสประกันตัวสู้คดี
“ทนายตั้ม” เปิดเผยกลางรายการ “เปิดโต๊ะข่าว” อ้าง “บุ๋ม ปนัดดา” ติดต่อผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง เพื่อขอโอกาสประกันตัวสู้คดี
ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิด สำหรับดราม่าเงินบริจาค “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของ “บุ๋ม ปนัดดา” หลังถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงกรณีที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวและบุคคลใกล้ชิด
ล่าสุด “ทนายตั้ม” หรือ “นายษิทรา เบี้ยบังเกิด” เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ได้เปิดเผยในรายการ “เปิดโต๊ะข่าว” หลังจากที่พิธีกรได้มีการถามถึงพฤติการณ์การโอนเงินบริจาคไปยังบัญชีส่วนตัว และบัญชีบุคคลใกล้ชิด ที่มีความง่ายคล้ายว่าย่ามใจ ว่ามีบุคคลอยู่เบื้องหลังหรือไม่
ทนายตั้ม ระบุว่า “เท่าที่ทราบตอนนี้มีการประสานผู้ใหญ่คนนึงเพื่อประกันตัวแล้ว คน ๆ นี้ผมไม่กล้าพูดถึงดีกว่า ไม่ใช่ฝ่ายการเมือง ตอนนี้ถ้าจะไปขอคนให้ช่วยเคลียร์เรื่องคดีไม่มีทางเป็นไปได้ ตำรวจไม่รับเคลียร์แน่นอน คดีเป็นกระแสหนักขนาดนี้ แต่ถ้าเกิดจะทำได้ก็คือขอโอกาสให้ประกันตัวออกมาสู้คดีข้างนอก”
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