บอสณวัฒน์ เดือด เห็นของบริจาคมูลนิธิบุ๋มถูกกองทิ้ง จวกไร้สามัญสำนึก
บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569 วิจารณ์ภาพข่าวของรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ซึ่งรายงานกรณีกองสิ่งของบริจาคบริเวณโกดังที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในจังหวัดปทุมธานี โดยเขียนข้อความว่า
“ไม่เหลือแม้กระทั่งสามัญสำนึก รับบริจาคแล้วเอาไปกองทิ้ง ขอบคุณเครดิตตามในภาพ”
ภาพข่าวที่ณวัฒน์นำมาแชร์มีข้อความพาดหัวว่า “เปิดภาพ! กองของบริจาคถูกทิ้งข้างมูลนิธิฯ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จ.ปทุมธานี” จาก เรื่องเด่นเย็นนี้
ย้อนกลับไปไม่นานนี้ บอส ได้โพสต์ระบุว่า “บริจาคเป็นเงินก็เอาไปใช้ส่วนตัวเป็นของก็เอาไปกองทิ้ง” พร้อมกับตัดพ้อในคอมเมนต์ว่า “อึ้งจริง ยิ่งคุยหลังบ้านกับหลายคนยิ่งงง เป็นได้ถึงขนาดนี้จริงๆ และที่สำคัญเงินที่บริจาคกันไปโคตรเยอะ”
ก่อนหน้านี้ The Thaiger รายงานเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 09.46 น. ว่า เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ เผยแพร่ภาพโกดังบนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ภายในซอยสวนผัก หมู่ 6 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยระบุว่าพื้นที่แบ่งออกเป็นสองแปลง แปลงหนึ่งใช้เป็นโกดังเก็บสิ่งของบริจาคและก่อสร้างบ้านพัก ส่วนอีกแปลงยังไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
ภาพที่เผยแพร่แสดงให้เห็นสิ่งของหลายประเภทวางรวมกัน ทั้งภายในเต็นท์และบริเวณด้านข้างโกดัง บางส่วนอยู่ในสภาพกระจัดกระจาย ขณะที่สิ่งของบางรายการยังดูสามารถนำไปใช้งานได้ ทำให้เพจตั้งคำถามถึงการจัดเก็บและเรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบชี้แจง
ต่อมาเพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ นำภาพชุดเดียวกันมาเผยแพร่ พร้อมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งของบริจาค แต่ระบุว่าจำเป็นต้องให้ความเป็นธรรมกับมูลนิธิ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าโกดังเคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือไม่ และสิ่งของที่กองอยู่อาจเป็นของที่เสียหายจากน้ำท่วม
ขณะที่บัญชีเฟซบุ๊ก นัทตี้ ที่เป็น นักข่าว เผยแพร่คลิปตรวจสอบสถานที่เก็บสิ่งของบริจาคในอำเภอหนองเสือ โดยพบกล่องกระดาษจำนวนมากอยู่ภายในเต็นท์คลุมผ้าใบสีดำ ส่วนด้านนอกมีขวดน้ำพลาสติกและสิ่งของวางกระจัดกระจายบนพื้น
ด้าน Thai PBS รายงานผลการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พบเสื้อผ้า เครื่องนอน และน้ำดื่มจำนวนมาก บางส่วนยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงป้ายข้อความว่า “ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้ ส่งให้มูลนิธิองค์กรทำดี”
ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้มีรถขนสิ่งของเข้าออกโกดังเป็นระยะ เพื่อเก็บสิ่งของบริจาคก่อนนำไปกระจายช่วยเหลือประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีรายงานว่าประมาณหนึ่งเดือนก่อน ยังพบรถของมูลนิธิเข้ามาขนย้ายน้ำดื่มออกจากโกดัง
สำหรับมูลนิธิองค์กรทำดี ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ฝ่ายกฎหมายของมูลนิธิได้ออกแถลงการณ์ให้บุ๋ม ปนัดดา ยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานเป็นการชั่วคราว พร้อมแต่งตั้ง พรพรรณ ภุมรินทร์ รองประธานกรรมการ ขึ้นรักษาการแทน และประกาศระงับการรับเงินบริจาคทุกช่องทาง ระหว่างตรวจสอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารเงินและโครงการก่อสร้างอาคารมูลนิธิในจังหวัดปทุมธานี
กรณีภาพกองสิ่งของบริจาคยังไม่มีข้อสรุปว่า สิ่งของที่พบถูกนำไปทิ้งโดยตั้งใจ เสียหายจากการจัดเก็บ หรืออยู่ระหว่างคัดแยก รวมถึงยังไม่มีหลักฐานว่าบุ๋มเป็นผู้สั่งให้นำสิ่งของออกมากองไว้ จึงต้องรอคำชี้แจงจากผู้รับผิดชอบพื้นที่เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่อไป
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