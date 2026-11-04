เปิดประวัติ ‘ทนายเปิ้ล’ ศิริขวัญ คนสนิท ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จุดเริ่มต้นร่วมทำ องค์กรทำดี
ก่อนจะมาช่วย บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี จดทะเบียนมูลนิธิองค์กรทำดี “ทนายเปิ้ล” ศิริขวัญ นิลกรรณ์ เป็นฝ่ายติดต่อบุ๋มไปก่อน เพราะอยากใช้ความรู้กฎหมายช่วยผู้เสียหายจากการข่มขืน งานจิตอาสาครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่รู้จักและร่วมงานกันมานานกว่า 10 ปี
ศิริขวัญจบปริญญาตรีและปริญญาโทด้านกฎหมายจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเรียนต่อด้านกฎหมายเอกชน และเป็นเนติบัณฑิตไทย เธอทำงานทั้งด้านว่าความและให้คำปรึกษากฎหมาย ควบคู่กับการช่วยเหลือผู้ที่มาขอคำปรึกษาเรื่องการคุกคามทางเพศ ปัญหาครอบครัว และเรื่องเกี่ยวกับเด็ก โดยเจ้าตัวระบุว่าไม่คิดค่าใช้จ่าย
เมื่อบุ๋มชวนมาร่วมก่อตั้ง มูลนิธิองค์กรทำดี ทนายเปิ้ลจึงเข้ามาช่วยจดทะเบียนและรับหน้าที่กรรมการดูแลงานกฎหมาย ตั้งแต่จัดทำหนังสือมอบอำนาจ ดูรายงานการประชุม ไปจนถึงจัดการเอกสารเมื่อมูลนิธิย้ายที่ตั้ง ส่วนช่วงเกิดภัยพิบัติ เธอก็ช่วยทีมจิตอาสาแพ็กของ จัดถุงยังชีพ และประสานงานกับทีมกู้ภัยด้วย
นอกจากงานกฎหมายและงานอาสา ทนายเปิ้ลยังเคยลงสนามการเมือง ในการเลือกตั้งปี 2569 เธอลงสมัคร สส. กรุงเทพมหานคร เขต 29 ซึ่งครอบคลุมบางส่วนของเขตบางแคและหนองแขม ในนาม พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 8 ได้ 8,987 คะแนน มาเป็นอันดับ 4 จึงไม่ได้รับเลือก
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 ท่ามกลางข้อสงสัยเรื่องการใช้เงินบริจาคของมูลนิธิ ทนายเปิ้ลโพสต์ชี้แจงว่า หน้าที่ของเธออยู่ในส่วนงานกฎหมายและเอกสาร ไม่ได้ดูแลการเงิน ไม่ทราบรายละเอียดรายรับรายจ่าย พร้อมประกาศขอลาออกเพื่อกลับไปให้เวลากับครอบครัวกับธุรกิจส่วนตัว
ล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2569 ทนายเปิ้ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่ส่วนตัว ว่า “วันนี้ต้องขอสื่อสาร 1 โพสต์ เพราะเกิดการกระทำที่เกินกว่าเหตุไปมาก จนทำให้พวกเราต้องประสบภาวะที่ยากลำบากในการใช้ชีวิตปกติ เกิดกรณีที่สื่อบุกไปที่บ้านของ ผู้ที่มีรายชื่อที่เป็นกรรมการ โดยใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรติดตามไปจนถึงที่อยู่ (ทั้งที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) จนทำให้เขาไม่สามารถอยู่บ้านได้ ต้องออกไปนอนข้างนอก ภรรยาและลูกหวาดระแวงถึงความปลอดภัย
ทั้งนี้ยังเกิดกรณีสื่อบุกไปที่บ้านเช่าของ กรรมการอีกท่าน จนทำให้ผู้เช่าตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้น และน้องที่เป็นกรรมการตกใจกลัวมากเช่นกัน เกิดกรณีมีการโทรศัพท์หาพวกเราทั้งวันตลอดเวลาจนเราไม่กล้ารับโทรศัพท์จากใคร เกิดการสื่อสารไปในลักษณะข่มขู่จนทำให้พวกเราหวาดกลัววิตกกังวลต่างๆนานา
ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในสังคมเรา คนหนึ่งเป็นน้องสื่อมวลชนที่คอยสื่อสารภาพข่าวความช่วยเหลือ และความเดือดร้อนของชาวบ้านเพื่อให้สังคมได้รับทราบ คนหนึ่งเป็นอินฟลูฯ ที่เคยไลฟ์ขายของ และเอาเงินบริจาคเข้ามูลนิธิตอนไปช่วยเหลือน้ำท่วม
คนหนึ่งเป็นน้องที่คอยรับของบริจาค จัดของส่งของดูแลการแพ็คของบริจาคต่างๆ ส่วนตัวเองก็ช่วยเหลือแนะนำด้านกฎหมาย ดูแลเคสเหยื่อต่างไป แถมยังเคยบริจาคเงินเข้ามูลนิธิด้วยซ้ำ ดิฉันมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองอย่างที่สุด เราไม่ได้กระทำทุจริตใด เรากำลังเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพื่อที่จะนำไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
ในส่วนการแสดงออกในทางสาธารณะนั้นเป็นสิทธิของเรา ไม่ใช่หน้าที่ เมื่อเราไม่ประสงค์ ขอให้เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ในส่วนมูลนิธิ ก็กำลังดำเนินการ ประเมินราคาก่อสร้าง ตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สิน ช่วยเห็นใจและให้เวลาพวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ทนายเปิ้ล”
อย่างไรก็ตาม หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่และกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ล่าสุดพบว่า ทนายเปิ้ล ได้ทำการลบโพสต์ดังกล่าวออกจากพื้นที่โซเชียลมีเดียเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณภาพประกอบจาก ทนายเปิ้ล
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