“พุทธ อภิวรรณ” ทิ้งบอมบ์! จับตาตัวซีเคร็ต คนสนิท “บุ๋ม ปนัดดา” ใบ้ชื่อเป็นผลไม้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 14:30 น.
“พุทธ อภิวรรณ” ทิ้งบอมบ์! จับตาตัวซีเคร็ต คนสนิท “บุ๋ม ปนัดดา” ใบ้ชื่อเป็นผลไม้

“พุทธ อภิวรรณ” ทิ้งบอมบ์! จับตาตัวซีเคร็ต “อนุวัติ” ใบ้ชื่อเป็นผลไม้ คนสนิทใกล้ชิด “บุ๋ม ปนัดดา” ชาวเน็ตแห่เดาสนั่น

กลายเป็นประเด็นที่สร้างความสนใจในโลกโซเชียลอย่างหนัก หลังจากที่ “พุทธ อภิวรรณ” ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้เปิดเผยในช่อง Phutta Talk กรณีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีของ “บุ๋ม ปนัดา” ว่า

“มันมีบริวารว่านเครือที่รวยแบบก้าวกระโดด ตัวเต็ง ๆ อีกประมาณ 1 คน ให้จับตาดู ถ้ามีหมายจับเกิดขึ้น ผมบอกล่วงหน้าเลยว่าคนนี้ไม่น่าจะรอด ผมไม่ได้ว่าบุ๋มกับก๊อตนะ ข้ามบุ๋มกับก๊อตไปก่อน แต่มีตัวซีเคร็ตอีกตัวหนึ่ง ซึ่งตัวซีเคร็ตตัวนี้ เห็นบอกว่ารวยแบบก้าวกระโดด

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แต่ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วย เพราะผมไม่ได้เอ่ยชื่อ คุณอาจจะบอกว่าคุณขายของ คุณค้าขายออนไลน์ แต่มันจะต้องเปิดยอดให้ดู เพราะตอนนี้ตัวซีเคร็ตคนนี้ติดต่อไม่ได้แล้ว ก่อนหน้านี้ยังคุยกันได้ ทุกวันนี้ไม่คุยเลย

YT/ Phutta Talk

แล้วตัวซีเคร็ตคนนี้ถ้าบอกบุ๋มโดนจองกฐิน ตัวซีเคร็ตคนนี้โดนจองกฐินเยอะมาก เพราะมีคนรู้ความลับตัวซีเคร็ต ผมว่าค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งทนายชื่อดัง ไม่เอ่ยชื่อด้วย ก็รู้ความลับตัวละครซีเคร็ตตัวนี้ที่เป็นคนรวยแบบก้าวกระโดด

ส่วนที่ว่าจะเกี่ยวกับเงินองค์กรหรือมูลนิธิไหลมาหาตัวซีเคร็ตคนนี้ไหม ผมไม่ฟันธง แต่บอกว่าถ้ามีหมายจับ คน ๆ นี้มีโอกาสรอดยากเหมือนกัน จับตาดูว่าหมายจับจะไปออกที่ใคร”

ขณะที่เพจ Drama-addict ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ตาพุดพูดในพุดทะทอล์คว่าให้จับตาดูคนใกล้ชิดของเจ๊บุ๋มที่จู่จู่ก็รวยแบบก้าวกระโดดให้ดี ตอนนี้สื่อไม่สามารถติดต่อคนๆนี้ได้แล้ว” ต่อมาเพจ อนุวัติ จัดให้ ได้แสดงความคิดเห็นสั้น ๆ ว่า “ผลไม้ จะ” จากคอมเมนต์ดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตต่างตั้งข้อสงสัยรวมทั้งพยายามคาดเดาต่าง ๆ นานาว่าสรุปแล้วบุคคลที่กล่าวถึงนี้เป็นใครกันแน่

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FB/ Drama-addict

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 14:30 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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