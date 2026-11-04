อ้อม พิยดา-จิ๊บ เลิฟอิส เสียใจ เคยจัดอีเวนต์แฟนๆ ร่วมบริจาคเงิน โอนเข้ามูลนิธิฯ บุ๋ม
อ้อม พิยดา-จิ๊บ เลิฟอิส ยอมรับเสียใจ เผยเคยจัดงานอีเวนต์ค่าย แฟนคลับร่วมบริจาคเงิน ก่อนโอนเข้ามูลนิธิฯ บุ๋ม ปนัดดา ทั้งหมดเกือบ 3 ล้านบาท
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่เคยบริจาคเงินให้กับมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา เช่นกัน สำหรับ อ้อม พิยดา และ จิ๊บ เลิฟอิส โดยช่วงหนึ่งของรายการ โหนกระแส วันนี้ (4 พ.ย. 69) หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยว่า ได้รับการติดต่อส่วนตัวจากทาง อ้อม พิยดา ว่า
“เสียใจมาก เพราะเคยจัดคอนเสิร์ตชูชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วง 22 ก.ย. 67 ได้เงิน 2.6 ล้านบาท แล้วนำเงินทั้งหมดบริจาคให้กับมูลนิธิฯ ของ บุ๋ม”
ต่อมา พี่หนุ่ม ได้โฟนอินหา อ้อม พิยดา โดยให้สัมภาษณ์ว่า “ค่ายเลิฟอีส ร่วมกับ คลื่น Flex 104.5 จัดอีเวนต์ขึ้นมา เป็นคอนเสิร์ตช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยแฟนคลับก็มาร่วมกันทำบุญ ได้เงินทั้งหมด 2.6 ล้านบาท ก็บริจาคไป จากนั้นก็มาเห็นข่าว เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเงินเราไปทำตามนโยบายที่เราต้องการหรือเปล่า ยอมรับว่าเสียใจมาก”
ขณะที่ทางด้าน ทนายแก้ว และ หนุ่ม กรรชัย ได้ให้คำแนะนำ อ้อม พิยดา ควรไปแจ้งความในฐานะผู้เสียหาย เนื่องจากเงินบริจาคเป็นของชาวบ้านมาจากหลายเส้นทาง เพราะทุกคนเชื่อใจค่ายเลิฟอิส จึงร่วมบริจาคเข้ามา
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส