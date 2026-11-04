ด่วน! ก๊อต อธิป โผล่ สภ.บ้านนา รับหมายเรียกพยาน หลัง บุ๋ม ปนัดดา เข้ากองปราบฯ แจ้งเอาผิด
ด่วน! ก๊อต อธิป โผล่ สภ.บ้านนา ยื่นหนังสือแสดงเจตนาสุจริต-รับหมายเรียกพยาน หลัง บุ๋ม ปนัดดา เข้ากองปราบฯ แจ้งเอาผิด
ความเคลื่อนไหวหลังจาก ก๊อต อธิป โฟนอินเข้ารายการ โหนกระแส เพื่อยอมรับความผิดว่าโกหกภรรยา บุ๋ม ปนัดดา ว่านำเงินไปสร้างมูลนิธิฯ ที่คลอง 8 ปทุมธานี พร้อมยืนยันว่าฝ่ายหญิงไม่รู้เรื่องพูลวิลล่า ที่จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 69 ที่ผ่านมา
ล่าสุด 4 พ.ย. 69 ก๊อต อธิป เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว atipanantawan โดยโพสต์ภาพเดินทางไปยังสภ.บ้านนา พร้อมทนายความ เพื่อยื่นหนังสือแสดงความสุจริต และรับหมายเรียกพยานบุคคลด้วยตัวเอง
“วันนี้ผมมายื่นหนังสือเพื่อขอแสดงเจตนาสุจริตในความประสงค์ในการให้ความร่วมมือแก่พนักงานสอบสวน พร้อมได้มารับหมายเรียกพยานบุคคลด้วยตนเอง #พร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย”
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อ้างอิงจาก : IG atipanantawan