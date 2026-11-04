ด่วน! ก๊อต อธิป โผล่ สภ.บ้านนา รับหมายเรียกพยาน หลัง บุ๋ม ปนัดดา เข้ากองปราบฯ แจ้งเอาผิด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 13:56 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 13:56 น.
ด่วน! ก๊อต อธิป โผล่ สภ.บ้านนา รับหมายเรียกพยาน หลัง บุ๋ม ปนัดดา เข้ากองปราบฯ แจ้งเอาผิด

ด่วน! ก๊อต อธิป โผล่ สภ.บ้านนา ยื่นหนังสือแสดงเจตนาสุจริต-รับหมายเรียกพยาน หลัง บุ๋ม ปนัดดา เข้ากองปราบฯ แจ้งเอาผิด

ความเคลื่อนไหวหลังจาก ก๊อต อธิป โฟนอินเข้ารายการ โหนกระแส เพื่อยอมรับความผิดว่าโกหกภรรยา บุ๋ม ปนัดดา ว่านำเงินไปสร้างมูลนิธิฯ ที่คลอง 8 ปทุมธานี พร้อมยืนยันว่าฝ่ายหญิงไม่รู้เรื่องพูลวิลล่า ที่จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 69 ที่ผ่านมา

ล่าสุด 4 พ.ย. 69 ก๊อต อธิป เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว atipanantawan โดยโพสต์ภาพเดินทางไปยังสภ.บ้านนา พร้อมทนายความ เพื่อยื่นหนังสือแสดงความสุจริต และรับหมายเรียกพยานบุคคลด้วยตัวเอง

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“วันนี้ผมมายื่นหนังสือเพื่อขอแสดงเจตนาสุจริตในความประสงค์ในการให้ความร่วมมือแก่พนักงานสอบสวน พร้อมได้มารับหมายเรียกพยานบุคคลด้วยตนเอง #พร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย”

ด่วน! ก๊อต อธิป โผล่ สภ.บ้านนา รับหมายเรียกพยาน หลัง บุ๋ม ปนัดดา เข้ากองปราบฯ แจ้งเอาผิด-1
ภาพจาก : IG atipanantawan
ด่วน! ก๊อต อธิป โผล่ สภ.บ้านนา รับหมายเรียกพยาน หลัง บุ๋ม ปนัดดา เข้ากองปราบฯ แจ้งเอาผิด-2
ภาพจาก : IG atipanantawan

 

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อ้างอิงจาก : IG atipanantawan

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 13:56 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 13:56 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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