ย้อนคำพูด บุ๋ม ปนัดดา ถึง พวกโกงกินชาติ-ประชาชน ลั่น อยากให้มีกฎหมายประหาร!
ย้อนคำพูด บุ๋ม ปนัดดา ถึง พวกโกงกินชาติ ลั่นหากมีอำนาจจัดการได้ “อยากให้มีกฎหมายประหารพวกโกงกินประชาชน”
ยังเป็นประเด็นที่คนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ ต่อเนื่องกันมาเป็นสัปดาห์ที่ 2 แล้ว สำหรับกรณีของเส้นเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา สู่มหากาพย์ที่ปมเริ่มค่อย ๆ คลี่คลายขึ้นที่ละจุดเล็ก ๆ
ล่าสุดโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปของ บุ๋ม ปนัดดา เมื่อครั้งเป็นแขกรับเชิญไปพูดคุยในรายการ ขมคอ Story Podcast โดยช่วงการพูดคุยที่ถูกนำมาเป็นประเด็นคือช่วงที่ บุ๋ม ให้สัมภาษณ์ว่า หากตนมีอำนาจสามารถจัดการปรับเปลี่ยนกฎหมายได้ ก็อยากจะให้มีกฎหมายเอาผิดพวกผู้มีอำนาจที่โกงกินบ้านเมืองและประชาชนต้องโทษประหาร
“อยากจะจัดการกฎหมายพวกโกงกิน ถ้าทำได้ จัดการได้ เอาคนที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดแล้วประหารชีวิตได้เลย อยากทำ เพราะว่า เราเห็น ๆ อยู่ว่าเขาทำอะไร เขาเบียดเบียนเงินภาษีประชาชนยังไง เขาไม่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไง เล่นพรรคเล่นพวกยังไง แล้วเราเห็นว่า คนมีอำนาจก็รวยเอา รวยเอา อยากมีกฎหมายอะไรก็ได้ที่มาจัดการคนพวกนี้ให้เขาได้รับกรรมของเขาสักที ถ้าทำได้ ก็อยากจะทำ”
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อ้างอิงจาก : Youtube ขมคอ Story Podcast