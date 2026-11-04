ย้อนคำพูด บุ๋ม ปนัดดา ถึง พวกโกงกินชาติ-ประชาชน ลั่น อยากให้มีกฎหมายประหาร!

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 13:46 น.
ย้อนคำพูด บุ๋ม ปนัดดา ถึง พวกโกงกินเงินประชาชน ลั่น อยากให้มีกฎหมายประหาร!

ย้อนคำพูด บุ๋ม ปนัดดา ถึง พวกโกงกินชาติ ลั่นหากมีอำนาจจัดการได้ “อยากให้มีกฎหมายประหารพวกโกงกินประชาชน”

ยังเป็นประเด็นที่คนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ ต่อเนื่องกันมาเป็นสัปดาห์ที่ 2 แล้ว สำหรับกรณีของเส้นเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา สู่มหากาพย์ที่ปมเริ่มค่อย ๆ คลี่คลายขึ้นที่ละจุดเล็ก ๆ

ล่าสุดโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปของ บุ๋ม ปนัดดา เมื่อครั้งเป็นแขกรับเชิญไปพูดคุยในรายการ ขมคอ Story Podcast โดยช่วงการพูดคุยที่ถูกนำมาเป็นประเด็นคือช่วงที่ บุ๋ม ให้สัมภาษณ์ว่า หากตนมีอำนาจสามารถจัดการปรับเปลี่ยนกฎหมายได้ ก็อยากจะให้มีกฎหมายเอาผิดพวกผู้มีอำนาจที่โกงกินบ้านเมืองและประชาชนต้องโทษประหาร

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“อยากจะจัดการกฎหมายพวกโกงกิน ถ้าทำได้ จัดการได้ เอาคนที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดแล้วประหารชีวิตได้เลย อยากทำ เพราะว่า เราเห็น ๆ อยู่ว่าเขาทำอะไร เขาเบียดเบียนเงินภาษีประชาชนยังไง เขาไม่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไง เล่นพรรคเล่นพวกยังไง แล้วเราเห็นว่า คนมีอำนาจก็รวยเอา รวยเอา อยากมีกฎหมายอะไรก็ได้ที่มาจัดการคนพวกนี้ให้เขาได้รับกรรมของเขาสักที ถ้าทำได้ ก็อยากจะทำ”

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อ้างอิงจาก : Youtube ขมคอ Story Podcast

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 13:46 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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