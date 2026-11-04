สาวจีนหายตัวปริศนา บินมาไทย หาหนุ่มรู้จักออนไลน์ ล่อด้วย iPhone 18 ญาติวอนช่วย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 21:19 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 21:20 น.
สาวจีนหายตัวปริศนา บินมาไทย หาหนุ่มรู้จักออนไลน์ ล่อด้วย iPhone 18 ญาติวอนช่วย

กำลังเป็นเรื่องถูกจับตาทั้งในจีน ฮ่องกง และไต้หวัน หลังหญิงชาวจีนวัย 27 ปี แซ่ฝู จากนครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง หายตัวไป หลังเดินทางมาประเทศไทยเพียงลำพัง เพื่อไปพบชายที่รู้จักกันทางออนไลน์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ขาดการติดต่อมานานกว่า 10 วันแล้ว

ตามรายงานของสำนักข่าวเรดสตาร์นิวส์ของจีน หญิงรายนี้ขึ้นเครื่องบินจากกว่างโจวมายังกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2569 มีแผนเดินทางต่อไปยังเชียงใหม่เพื่อพบกับชายที่รู้จักกันทางออนไลน์ แต่หลังจากเดินทางถึงประเทศไทยก็ขาดการติดต่อกับญาติและเพื่อนโดยสิ้นเชิง

จุดที่ทำให้เรื่องนี้น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษ เพื่อนสนิท เปิดเผยว่าชายคนดังกล่าวเคยรับปากว่าจะมอบโทรศัพท์ iPhone 18 ให้ ขณะที่ตัวเธอเองก็เตรียมของขวัญที่ทำด้วยมือไปมอบให้ในการนัดพบครั้งนี้ด้วย

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เพื่อนของเธอยังเปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ชายปริศนาคนนั้น เคยอ้างเหตุผลเรื่องการส่งพัสดุที่ต้องจ่ายค่าประกันสินค้า เพื่อขอให้เธอโอนเงินให้มาแล้ว ซึ่งเจ้าตัวมองว่าเส้นทางเหตุการณ์ก่อนที่เพื่อนจะขาดการติดต่อ มีลักษณะคล้ายกับผู้ที่ถูกหลอกเข้าสู่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ จึงสงสัยว่าทั้งหมดอาจถูกวางแผนมาแล้ว

ด้านความคืบหน้า ตำรวจจีนรับเรื่อง เข้าสอบสวนแล้ว ขณะที่ครอบครัวของผู้สูญหายกำลังเร่งดำเนินการเรื่องเอกสาร เพื่อเดินทางมายังประเทศไทยด้วยตัวเอง และเข้าแจ้งความกับตำรวจไทยเพื่อขอความช่วยเหลือในการติดตามหาตัว

จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยผลการสอบสวนเพิ่มเติม และยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าเธออยู่ที่ใดในประเทศไทยหรือปลอดภัยดีหรือไม่

เหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา หญิงชาวจีนวัย 24 ปี เดินทางมาประเทศไทยเพื่อพบชายที่รู้จักทางออนไลน์เช่นกัน ขึ้นรถที่อีกฝ่ายจัดเตรียมไว้ให้หลังลงจากเครื่องบิน ก่อนถูกชิงโทรศัพท์มือถือและทรัพย์สินติดตัว

โชคดีที่เธอหาจังหวะกระโดดลงจากรถและได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนที่ผ่านไปมา ซึ่งต่อมาตำรวจไทยจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย และยังสืบสวนต่อว่ามีผู้บงการอยู่เบื้องหลังหรือไม่

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ขณะเดียวกัน หลังข่าวเผยแพร่ออกไป กระแสในโซเชียลมีเดียจีนและฮ่องกงกลับไม่ได้เห็นใจผู้สูญหายมากนัก โดยคอมเมนต์จำนวนมากมุ่งวิจารณ์การตัดสินใจเดินทางไปพบคนที่รู้จักทางออนไลน์ในต่างประเทศเพียงลำพัง ซึ่งสะท้อนว่าคดีลักษณะนี้เกิดซ้ำจนผู้คนเริ่มชินชา

สำหรับคนไทยที่ติดตามข่าวนี้ สิ่งที่ควรรู้คือรูปแบบการหลอกลวงลักษณะนี้มักเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ทางออนไลน์ ตามด้วยการขอเงินด้วยข้ออ้างต่างๆ แล้วจึงชักชวนให้เดินทางไปพบ โดยผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรตรวจสอบตัวตนอีกฝ่ายให้แน่ชัด แจ้งแผนการเดินทางและที่พักให้คนใกล้ชิดทราบทุกครั้ง นัดพบในที่สาธารณะ และไม่ขึ้นรถที่อีกฝ่ายจัดเตรียมไว้ให้โดยไม่รู้จักผู้ขับ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 21:19 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 21:20 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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