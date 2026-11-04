ระทึก! การบินไทย TG663 กระจกห้องนักบินร้าว ทิ้งน้ำมันกลางอากาศ ก่อนลงจอดปลอดภัย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 13:24 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 13:25 น.
การบินไทย TG663 กระจกห้องนักบินร้าว บินกลับเซี่ยงไฮ้ ทิ้งน้ำมันกลางอากาศ
ภาพจาก : flightradar24.com

เกิดเหตุขัดข้องกับเครื่องบินโดยสารของ การบินไทย เที่ยวบิน TG663 เส้นทางเซี่ยงไฮ้-สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 หลังนักบินตรวจพบกระจกห้องนักบินมีรอยร้าวขณะเดินทางออกจากสนามบินในนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จึงตัดสินใจยุติการเดินทางและประสานหอบังคับการบินเพื่อขอกลับลงจอดที่สนามบินต้นทาง โดยมีรายงานว่าต้องปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงกลางอากาศเพื่อลดน้ำหนักเครื่องบินก่อนลงจอด

เครื่องบินที่ประสบเหตุเป็นเครื่องบินโดยสารแบบ Boeing 787-9 Dreamliner ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

หลังนำเครื่องขึ้น นักบินสังเกตเห็นความผิดปกติของกระจกภายในห้องนักบิน โดยพบรอยร้าวเกิดขึ้น จึงติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบินต้นทาง เพื่อแจ้งปัญหาและขออนุญาตนำเครื่องบินกลับลงจอดแทนการเดินทางต่อมายังประเทศไทย

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม การนำเครื่องบินกลับลงจอดทันทีหลังขึ้นบินอาจมีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนัก เนื่องจากเครื่องบินยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงที่เตรียมไว้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศอยู่ในถังเป็นจำนวนมาก

รายงานข่าวระบุว่า นักบินจึงต้องนำเครื่องบินบินวนกลางอากาศ พร้อมปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากเครื่องเพื่อลดน้ำหนัก ก่อนกลับไปลงจอดที่สนามบินเซี่ยงไฮ้ โดยมีเป้าหมายให้การลงจอดอยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านความปลอดภัยของอากาศยาน

Boeing 787-9 Dreamliner ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพจาก : flightradar24.com

สำหรับเครื่องบิน Boeing 787-9 Dreamliner มีระบบที่เรียกว่า Fuel Jettison หรือระบบปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงกลางอากาศ ซึ่งสามารถใช้ลดน้ำหนักของเครื่องบินในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องลงจอดก่อนถึงจุดหมายปลายทาง

เอกสารข้อมูลทางเทคนิคของบริษัท Boeing ยืนยันว่า เครื่องบินตระกูล 787 ทั้งรุ่น 787-8, 787-9 และ 787-10 มีความสามารถในการปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ อย่างไรก็ตาม การใช้งานจริงในแต่ละเที่ยวบินขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ของนักบินและขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัย

โฆษณา

ส่วนการพบรอยร้าวที่กระจกห้องนักบิน แม้จะไม่ได้หมายความว่ากระจกทุกชั้นแตกหรือห้องนักบินสูญเสียความดัน แต่เป็นความผิดปกติที่จำเป็นต้องประเมินความปลอดภัยก่อนเดินทางต่อ เนื่องจากกระจกห้องนักบินเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างอากาศยานและการมองเห็นของนักบิน

สำหรับเที่ยวบิน TG663 มีกำหนดออกเดินทางจากสนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง เวลา 08.15 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศจีน และมีกำหนดเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.55 น. ตามเวลาประเทศไทย

ทั้งนี้ รายงานเบื้องต้นระบุว่าเครื่องบินสามารถกลับลงจอดที่สนามบินต้นทางได้อย่างปลอดภัย แต่ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากการบินไทยเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้กระจกห้องนักบินเกิดรอยร้าว ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปล่อยออกจากเครื่องบิน รวมถึงจำนวนผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบและกำหนดการเดินทางทดแทน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 13:24 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 13:25 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสก โลโซ โพสต์เดือด ซัดคนรุมซ้ำเติม ลั่นอย่าตัดสินแทนศาล

เสก โลโซ โพสต์เดือด ซัดคนรุมซ้ำเติม ลั่นอย่าตัดสินแทนศาล

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
ทลายโกดังจีนเทา ปลอมยาสระผมแบรนด์ดัง-แชมพูสูตรการแพทย์ ขายออนไลน์ คนไทยซื้อเยอะมาก

ทลายโกดังจีนเทา ปลอมยาสระผม-แชมพูสูตรการแพทย์ ขายออนไลน์ คนไทยซื้อเยอะมาก

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
ยกระดับสวนหรูด้วยต้นสนใบพาย Olive De Casa พร้อมอัปเดตราคาล่าสุด

ยกระดับสวนหรูด้วยต้นสนใบพาย Olive De Casa พร้อมอัปเดตราคาล่าสุด

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
ทำวีเนียร์

ฟันเหลือง ฟันบิ่น ไม่มั่นใจ ทำวีเนียร์ได้ไหม? เลือกคลินิกไหนดี?

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
ทลายโกดังจีนเทา ปลอมยาสระผมแบรนด์ดัง-แชมพูสูตรการแพทย์ ขายออนไลน์ คนไทยซื้อเยอะมาก ข่าวอาชญากรรม

ทลายโกดังจีนเทา ปลอมยาสระผม-แชมพูสูตรการแพทย์ ขายออนไลน์ คนไทยซื้อเยอะมาก

12 นาที ที่แล้ว
บอสณวัฒน์ เดือด เห็นของบริจาคมูลนิธิบุ๋มถูกกองทิ้ง จวกไร้สามัญสำนึก ข่าว

บอสณวัฒน์ เดือด เห็นของบริจาคมูลนิธิบุ๋มถูกกองทิ้ง จวกไร้สามัญสำนึก

26 นาที ที่แล้ว
อ้อม พิยดา-จิ๊บ เลิฟอิส เสียใจ เคยจัดอีเวนต์แฟนๆ ร่วมบริจาคเงิน โอนเข้ามูลนิธิฯ บุ๋ม บันเทิง

อ้อม พิยดา-จิ๊บ เลิฟอิส เสียใจ เคยจัดอีเวนต์แฟนๆ ร่วมบริจาคเงิน โอนเข้ามูลนิธิฯ บุ๋ม

32 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ ‘ทนายเปิ้ล’ ศิริขวัญ คนสนิท ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จุดเริ่มต้นร่วมทำ องค์กรทำดี ข่าว

เปิดประวัติ ‘ทนายเปิ้ล’ ศิริขวัญ คนสนิท ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จุดเริ่มต้นร่วมทำ องค์กรทำดี

41 นาที ที่แล้ว
&#8220;พุทธ อภิวรรณ&#8221; ทิ้งบอมบ์! จับตาตัวซีเคร็ต คนสนิท &#8220;บุ๋ม ปนัดดา&#8221; ใบ้ชื่อเป็นผลไม้ ข่าว

“พุทธ อภิวรรณ” ทิ้งบอมบ์! จับตาตัวซีเคร็ต คนสนิท “บุ๋ม ปนัดดา” ใบ้ชื่อเป็นผลไม้

43 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ก๊อต อธิป โผล่ สภ.บ้านนา รับหมายเรียกพยาน หลัง บุ๋ม ปนัดดา เข้ากองปราบฯ แจ้งเอาผิด บันเทิง

ด่วน! ก๊อต อธิป โผล่ สภ.บ้านนา รับหมายเรียกพยาน หลัง บุ๋ม ปนัดดา เข้ากองปราบฯ แจ้งเอาผิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคำพูด บุ๋ม ปนัดดา ถึง พวกโกงกินเงินประชาชน ลั่น อยากให้มีกฎหมายประหาร! บันเทิง

ย้อนคำพูด บุ๋ม ปนัดดา ถึง พวกโกงกินชาติ-ประชาชน ลั่น อยากให้มีกฎหมายประหาร!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หากเกิดสงครามนิวเคลียร์ คนไทยต้องเอาตัวรอดอย่างไร? เปิดวิธีหลบภัย 24 ชั่วโมงแรก ข่าว

หากเกิดสงครามนิวเคลียร์ คนไทยต้องเอาตัวรอดอย่างไร? เปิดวิธีหลบภัย 24 ชั่วโมงแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
“พุทธ&quot; พูดแล้วขนลุก ตร.ทำคดี มูลนิธิบุ๋ม คือชุดจับวัดไร่ขิง สมีแย้ม ยังไม่รอด บันเทิง

“พุทธ” พูดแล้วขนลุก ตร.ทำคดี มูลนิธิบุ๋ม คือชุดจับวัดไร่ขิง สมีแย้ม ยังไม่รอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; อึ้งยอดโอนเงินมูลนิธิเฉียด 3 ล้านครั้ง ชี้พูลวิลล่าภูเก็ต แค่ปลายภูเขา ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” อึ้งยอดโอนเงินมูลนิธิเฉียด 3 ล้านครั้ง ชี้พูลวิลล่าภูเก็ต แค่ปลายภูเขา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร ลั่น เงินก้อนเปลี่ยนคนดีเป็นคนโกง คนโยงปมเงินบริจาค บุ๋ม ปนัดดา บันเทิง

ต๊ะ นารากร ลั่น เงินก้อนเปลี่ยนคนดีเป็นคนโกง คนโยงปมเงินบริจาค บุ๋ม ปนัดดา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอนัดคือลาอะไร? HR ให้ลากิจ เปิดกฎหมายแรงงาน ม.32 ใครถูก ข่าว

หมอนัดคือลาอะไร? HR ให้ลากิจ เปิดกฎหมายแรงงาน ม.32 ใครถูก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร. ยัน บุ๋ม ปนัดดา ใช้เงินบริจาคมูลนิธิฯ ผิดวัตถุประสงค์ จริง! ข่าว

ตร. ยัน บุ๋ม ปนัดดา ใช้เงินบริจาคมูลนิธิฯ ผิดวัตถุประสงค์ จริง!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
TaylorMade น้องเอย่า ข่าวกีฬา

TaylorMade แถลงอาลัย น้องเอย่า ฟ้าผ่าดับกลางสนาม ชาวเน็ตถาม “วัวหายล้อมคอก?”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยป่วย &quot;ฝีดาษวานร&quot; ยอดสะสม 470 ราย เสียชีวิต 3 ราย ย้ำหากมีอาการให้พบแพทย์ ข่าว

คนไทยป่วย “ฝีดาษวานร” สะสม 470 ราย เสียชีวิต 3 ราย ย้ำหากมีอาการให้พบแพทย์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำพูดสุดท้าย เมตตา รุ่งรัตน์ ก่อนจบชีวิต น้องชาย เผยไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริง บันเทิง

คำพูดสุดท้าย เมตตา รุ่งรัตน์ ก่อนจบชีวิต น้องชาย เผยไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด้งพ้นตำแหน่ง ด.ต.ปากเกร็ด ข่าวอาชญากรรม

เด้งพ้นตำแหน่ง ด.ต.ปากเกร็ด กร่างรุมตื้บคอมมานโดตาแตก โดนอาญาพ่วงวินัยเด็ดขาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเล่าอาการก่อนรู้ป่วย Mpox ตรวจ 4 รอบกว่าจะเจอ คาดติดจากการดื่มแก้วเดียวกัน ข่าว

หนุ่มป่วย ฝีดาษลิง คาดติดเพราะดื่มแก้วเดียวกัน เล่าอาการ ตรวจ 4 รอบกว่าจะเจอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สรปุก&quot; เจ็บปวด! หลังรู้ความจริง ลั่นพ่ายแพ้ต่อหลักฐาน เสียใจหนักคิดว่าเป็นคนดี ข่าว

“สรปุก” เจ็บปวด! หลังรู้ความจริง ลั่นพ่ายแพ้ต่อหลักฐาน เสียใจหนักคิดว่าเป็นคนดี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินสุวรรณภูมิ ปิดซ่อมรันเวย์ด่วน หลังเครื่องบินตกหลุม 2 ลำใน 1 สัปดาห์ ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ ปิดซ่อมด่วน หลังเครื่องบินตกหลุมรันเวย์ 2 ลำใน 1 สัปดาห์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ 2026 เดโมแครตชิง 2 ที่นั่งวุฒิสภา ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ 2026 เดโมแครตชิง 2 ที่นั่งวุฒิสภา ลุ้นใครคุมสภาคองเกรส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพกาซัส คืออะไร แค่รู้เบอร์โทรก็เจาะมือถือได้ ย้อนรอยสปายแวร์ รัฐไทยเคยซื้อ 247 ล้าน ข่าวการเมือง

เพกาซัส คืออะไร แค่รู้เบอร์โทรก็เจาะมือถือได้ ย้อนรอยสปายแวร์ รัฐไทยเคยซื้อ 247 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กรรชัย อยู่โรงพยาบาล เพจดังแซว &#8220;วันนี้เข่าทรุดของจริง&#8221; บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กรรชัย อยู่โรงพยาบาล เพจดังแซว “วันนี้เข่าทรุดของจริง”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลดนักวิ่งสาววัย 24 ลงมาราธอนครั้งแรก ล้มดับก่อนถึงเส้นชัย จากภาวะกล้ามเนื้อสลาย ข่าวต่างประเทศ

สลดนักวิ่งสาววัย 24 ลงมาราธอนครั้งแรก ล้มดับก่อนถึงเส้นชัย จากภาวะกล้ามเนื้อสลาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอายุ &quot;เมตตา รุ่งรัตน์&quot; อดีตนางเอกระดับตำนาน ไข่มุกดำแห่งเอเชีย บันเทิง

เปิดอายุ “เมตตา รุ่งรัตน์” อดีตนางเอกระดับตำนาน ไข่มุกดำแห่งเอเชีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปอย่าเข้าใจผิด! ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ไม่ใช่เจ้าของสบู่เบนเนท เป็นพรีเซนเตอร์มานานกว่า 20 ปี