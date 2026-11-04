ระทึก! การบินไทย TG663 กระจกห้องนักบินร้าว ทิ้งน้ำมันกลางอากาศ ก่อนลงจอดปลอดภัย
เกิดเหตุขัดข้องกับเครื่องบินโดยสารของ การบินไทย เที่ยวบิน TG663 เส้นทางเซี่ยงไฮ้-สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 หลังนักบินตรวจพบกระจกห้องนักบินมีรอยร้าวขณะเดินทางออกจากสนามบินในนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จึงตัดสินใจยุติการเดินทางและประสานหอบังคับการบินเพื่อขอกลับลงจอดที่สนามบินต้นทาง โดยมีรายงานว่าต้องปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงกลางอากาศเพื่อลดน้ำหนักเครื่องบินก่อนลงจอด
เครื่องบินที่ประสบเหตุเป็นเครื่องบินโดยสารแบบ Boeing 787-9 Dreamliner ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
หลังนำเครื่องขึ้น นักบินสังเกตเห็นความผิดปกติของกระจกภายในห้องนักบิน โดยพบรอยร้าวเกิดขึ้น จึงติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบินต้นทาง เพื่อแจ้งปัญหาและขออนุญาตนำเครื่องบินกลับลงจอดแทนการเดินทางต่อมายังประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม การนำเครื่องบินกลับลงจอดทันทีหลังขึ้นบินอาจมีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนัก เนื่องจากเครื่องบินยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงที่เตรียมไว้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศอยู่ในถังเป็นจำนวนมาก
รายงานข่าวระบุว่า นักบินจึงต้องนำเครื่องบินบินวนกลางอากาศ พร้อมปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากเครื่องเพื่อลดน้ำหนัก ก่อนกลับไปลงจอดที่สนามบินเซี่ยงไฮ้ โดยมีเป้าหมายให้การลงจอดอยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านความปลอดภัยของอากาศยาน
สำหรับเครื่องบิน Boeing 787-9 Dreamliner มีระบบที่เรียกว่า Fuel Jettison หรือระบบปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงกลางอากาศ ซึ่งสามารถใช้ลดน้ำหนักของเครื่องบินในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องลงจอดก่อนถึงจุดหมายปลายทาง
เอกสารข้อมูลทางเทคนิคของบริษัท Boeing ยืนยันว่า เครื่องบินตระกูล 787 ทั้งรุ่น 787-8, 787-9 และ 787-10 มีความสามารถในการปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ อย่างไรก็ตาม การใช้งานจริงในแต่ละเที่ยวบินขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ของนักบินและขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ส่วนการพบรอยร้าวที่กระจกห้องนักบิน แม้จะไม่ได้หมายความว่ากระจกทุกชั้นแตกหรือห้องนักบินสูญเสียความดัน แต่เป็นความผิดปกติที่จำเป็นต้องประเมินความปลอดภัยก่อนเดินทางต่อ เนื่องจากกระจกห้องนักบินเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างอากาศยานและการมองเห็นของนักบิน
สำหรับเที่ยวบิน TG663 มีกำหนดออกเดินทางจากสนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง เวลา 08.15 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศจีน และมีกำหนดเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.55 น. ตามเวลาประเทศไทย
ทั้งนี้ รายงานเบื้องต้นระบุว่าเครื่องบินสามารถกลับลงจอดที่สนามบินต้นทางได้อย่างปลอดภัย แต่ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากการบินไทยเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้กระจกห้องนักบินเกิดรอยร้าว ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปล่อยออกจากเครื่องบิน รวมถึงจำนวนผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบและกำหนดการเดินทางทดแทน
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