ส่องลุคจึ้ง! “ชมพู่ อารยา” ให้ปากคำที่กองปราบฯ ปมเงินบริจาค สวยสมตัวแม่แฟชั่น
ส่องลุคจึ้ง! “ชมพู่ อารยา” แต่งจัดเต็ม ให้ปากคำที่กองปราบฯ ปมเงินบริจาค “มูลนิธิองค์กรทำดี” 1 ล้านบาท สวยสมตัวแม่แฟชั่น
ขยับตัวทีไรก็เป็นกระแสเสมอสำหรับซุปตาร์ตัวแม่ “ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ที่ล่าสุดเดินทางไปพบพนักงานสอบสวน เพื่อลงบันทึกประจำวันและให้ข้อมูลในฐานะพยาน กรณีโอนเงินบริจาค 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีของ “บุ๋ม ปนัดดา”
งานนี้แม้แม่ชมจะขอเลี่ยงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน แต่ก็ไม่พลาดอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ @chomismaterialgirl เผยลุคแฟชั่นลายเสือดาวที่ดูเรียบหรูแต่แฝงความสตรองขั้นสุด ชนิดที่ว่าแค่แบรนด์เนม 2 ชิ้นแรก ราคาก็ทะลุครึ่งล้านไปแล้ว มาเช็กลิสต์ความปังของไอเทมแต่ละชิ้นกันว่ามูลค่าเท่าไหร่บ้าง
- เสื้อแจ็กเก็ตลายเสือดาว Chanel Tweed Jacket จากคอลเลกชัน Fall/Winter 2024/2025 ราคาประเมินสูงถึง 500,000 บาท
- กระเป๋าถือลายเสือดาว Lady Dior วัสดุขนลูกม้าผสมหนังลูกวัว (Pony Hair / Calfskin) ราคาประเมิน 132,000 บาท
- กางเกงขายาว สแล็กสีดำทรงคลาสสิก ราคาประเมิน 5,000 – 15,000 บาท
- รองเท้าคัตชูหนังสีดำเรียบหรู ราคาประเมิน 15,000 – 30,000 บาท
- แว่นสายตา กรอบดำทรงเก๋เสริมลุคเท่ ราคาประเมิน 10,000 – 20,000 บาท
- เครื่องประดับ ต่างหูดีไซน์เรียบโก้ ราคาประเมิน 5,000 – 20,000 บาท
สิริรวมมูลค่าลุคนี้ของแม่ชมพุ่งสูงถึง 632,000 บาท เรียกได้ว่าเป็นการไปให้ปากคำที่จัดเต็มสมฐานะแฟชั่นไอคอนเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
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