ช่างเอ็ม ยัน บุ๋ม รู้จักกันดี เคยทำบ้านสวน-มูลนิธิฯ คลอง 8 ให้ แจงไทม์ไลน์เงิน 12 ล้าน
ช่างเอ็ม ผู้รับเหมา ยืนยัน บุ๋ม ปนัดดา รู้จักกันดี เคยทำบ้านสวน-ไปประชุมงานสร้างมูลนิธิฯ คลอง 8 ถึงในบ้าน กางหลักฐานเส้นเงิน 12 ล้านให้ ก๊อต อธิป
สำหรับมหากาพย์เส้นเงินบริจาคของมูลนิธิองค์ทำดี และประเด็นร้อนของ บุ๋ม ปนัดดา และก๊อต อธิป ยังคงทวีความร้อนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จิ๊กซอว์หลายตัวเริ่มเข้าที่เข้าทาง และคาดว่าในอีกไม่กี่วันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะได้ข้อสรุปในคดีนี้แน่นอน
ล่าสุด (4 พ.ย. 69) ในรายการ โหนกระแส ช่างเอ็ม ผู้รับเหมาก่อสร้าง มูลนิธิองค์กรทำดี คลอง 8 ได้มานั่งชี้แจงข้อเท็จจริงไทม์ไลน์ของการก่อสร้างมูลนิธิฯ ความสัมพันธ์ และเส้นเงิน 12 ล้านที่ได้รับโอนเข้าจากบัญชีมูลนิธิฯ ก่อนนำออกมาให้กับ ก๊อต อธิป
ช่างเอ็ม ผู้รับเหมาสร้างอาคาร 1 มูลนิธิองค์กรทำดี คลอง 8 ปทุมธานี เล่าจุดเริ่มต้นว่า “รู้จัก ก๊อต ผ่านนายหน้าที่ดินคนหนึ่ง แนะนำมาให้รู้จักกัน โดยตอนนั้นก๊อตจะมีการทำบ้านสวน บนเนื้อที่ 4 ไร่ ตีมูลค่าบ้าน 3 ล้านบาท เริ่มออกแบบ และเริ่มทำช่วงเดือนมิถุนายน 2567 จากนั้นก็มีการสร้างฟิตเนส และโรงจอดรถต่อ
ระหว่างนั้นก็เริ่มมีการทำมูลนิธิ คลอง 8 ขึ้นมา พื้นที่โดยประมาณตอนแรก 4ไร่ และเพิ่มอีก 1 ไร่ ทำสัญญากับก๊อต รวมถึงประสานงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างกับก๊อตตลอด
เริ่มแรกเข้าไปทำรั้วกำแพงกั้นดิน และเสารั้ว จากนั้นก็มีการถมดินร่วมกับผู้รับเหมาอีกท่าน วางเข็มอาคารที่ทำต่อ บ้านเป็นชื่อของก๊อต เวลาจ่ายค่าบ้านจะได้รับเงินโอนจากบัญชีส่วนตัวของก๊อต แต่ไม่ได้ทำจบงานทั้งหมด ทำแค่ส่วนหนึ่งประมาณ 2 ล้าน ช่วงพาร์ทสุดท้ายจะเป็นการโอนมาจากบัญชีของบุ๋มโดยตรง ไม่มีบัญชีองค์กรทำดีโอนมา
ระหว่างทำมูลนิธิที่คลอง 8 ก็มีการทำรั้วกำแพงกั้นดินช่วงมกราคม 2568 ซึ่งในปี 67 จ่ายตามงวดเปอร์เซ็นต์งาน ต่อมาช่วงเดือนกันยายน 68 เริ่มทำรั้วกำแพงกั้นดิน ที่คลอง 12 พื้นที่ 4 ไร่ มูลค่า 1.6 ล้าน เพื่อทำเป็น มูลนิธิฯ ในอนาคต ทำ BOQ ในนาม ก๊อต
ซึ่งงานที่มูลนิธิฯ คลอง 8 จบงานแค่การทำคานคอดินเท่านั้น เรื่องที่บอกว่าทำงานไม่เรียบร้อย คานคดเสียหาย และติดเงินมูลนิธิฯ นั้น ต้องบอกว่า ที่คานคอดินทรุด ก็รื้อทำให้ใหม่ทั้งหมด แบบไม่คิดเงิน และไม่เคยหนี อยู่ทำจนเขาปิดประตูไม่ให้เข้าไปหน้างานเลย ทุกอย่างมีพยานและหลักฐาน
ในส่วนที่ทำทั้งหมดจบคานคอดินโดยประมาณ มูลค่า 5-6 ล้าน ทำรั้วและวางหมุดตอกเข็ม ยืนยันว่าเคยเจอ บุ๋ม เพราะเคยไปที่บ้านเขาเพื่อเข้าไปประชุมเกี่ยวกับสร้างมูลนิธิฯ คลอง 8 กับ ก๊อต โดยนั่งกันที่โต๊ะทานอาหารในบ้าน บุ๋ม ก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วย คุยกันประมาณ 1-2 ชั่วโมง บุ๋มเรียกตนว่า “พี่เอ็ม” ตามที่สามีเรียก ตอนที่ทำบ้านสวนก็เคยเจอ แต่ตอนนั้นไม่ได้คุย เพราะคุณบุ๋มนั่งอยู่ในรถ ส่วนตนอยู่หน้างาน”
ช่างเอ็ม เผยต่อว่า “ตอนแรกเป็นคนออกแบบ มูลนิธิฯ ที่คลอง 8 เสนอไป 50-60 ล้าน แต่ไม่สู้ มันเป็นการทำไปเรื่อย ๆ ตามเงินที่ได้รับบริจาคเข้ามา ก็เลยได้แค่ลงสร้างฐานรากอาคารเอาไว้ก่อน 1 อาคาร และจบกันไปก่อน
ต่อมา ก๊อตบอกขายที่ที่ภูเก็ตได้ แต่ไม่บอกราคาว่าได้เท่าไหร่ เขาบอกว่าจะเอาเงินก้อนนี้มาทำเกี่ยวกับมูลนิธิฯ เลยนำเงินส่วนตัวก้อนนี้ที่อ้างว่าได้มาจากการขายที่ที่ภูเก็ตโอนเข้าไปในบัญชีมูลนิธิฯ ก่อน แล้วค่อยเอาจากมูลนิธิ โอนเข้าบัญชี ช่างเอ็ม ครั้งละ 2 ล้าน
ตอนนั้นในมุมมองของตนมองว่า ระหว่างที่ผมเป็นผู้รับเหมาในมูลนิธิ คือมันมีการก่อสร้างอยู่ด้วย ก็เลยคิดว่าคงจะเอาเงินส่วนตัวมาซัพพอร์ตตรงนี้ให้ก่อน ตามงบประมาณที่คุยกันไว้ ก็เข้าใจแบบนั้น ประกอบกับความไว้ใจที่มีให้พอสมควร เพราะมีการติดต่อกันทุกวันพูดคุยเรื่องความคืบหน้าอาคาร
พอหลังจากนั้น พอทำเรื่อย ๆ ตอนนี้มันก็มีเวลาไทม์ไลน์ที่ถูกกำหนด การก่อสร้างมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าและน้ำประปา ไม่ซัพพอร์ตในการทำงาน เลยดีเลย์ เลยทำให้คานคอดินทรุด เพราะรีบเร่ง สถานที่ไม่เอื้อคือเรื่องของน้ำของไฟ เพราะถ้าขอไฟต้องขยายแหล่งจ่ายก่อน แต่ผมใช้ไฟบ้าน ไม่มีน้ำใช้
เรื่องเงิน 12 ล้านบาท ที่โอนจากบัญชีมูลนิธิฯ เข้าบัญชีส่วนตัวของช่างเอ็ม แล้วนำมาให้ต่อกับ ก๊อต นั้น ช่างเอ็ม เผยว่า “ตนจะถอนเป็นเงินสดออกมาให้ จะไปถอนที่ธนาคารใกล้ ๆ ตรงนั้นเลย และเอาไปให้ถึงมือ ก๊อต เลยที่หน้างานก่อสร้าง ส่วนใหญ่ถอนครั้งละ 2 ล้าน แต่บางครั้งธนาคารมีเงินสดไม่พอ ก็จะถอนมาส่วนหนึ่ง เช่น 1.5 ล้าน และอีก 5 แสนก็จะโอนให้ เวลาไปเบิกเงินออกมาก็จะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานตลอด รวมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยไม่มีส่วนแบ่งใด ๆ สักบาท”
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส