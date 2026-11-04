อย่าเข้าใจผิด! ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ไม่ใช่เจ้าของสบู่เบนเนท เป็นพรีเซนเตอร์มานานกว่า 20 ปี
จากวลีติดหู “อะไรดี บุ๋มก็ว่าดี” จนหลายคนเรียกติดปากว่า “สบู่บุ๋ม” เปิดที่มาแบรนด์เบนเนทภายใต้บริษัท พาภิญโญ กรุ๊ป จำกัด
แค่ได้ยินประโยค “อะไรดี บุ๋มก็ว่าดี” หลายคนก็นึกถึงสบู่ก้อนสีส้มขึ้นมาทันที ภาพของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อยู่คู่กับโฆษณาสบู่ เบนเนท (Bennett) มานานจนบางคนเรียกติดปากว่า “สบู่บุ๋ม” จนเข้าใจว่าเธอเป็นเจ้าของแบรนด์ แต่บทบาทของบุ๋มคือ พรีเซนเตอร์ ที่อยู่กับแบรนด์มานานกว่า 20 ปี
เว็บไซต์ทางการของเบนเนทระบุว่า แบรนด์ใช้บุ๋มเป็นพรีเซนเตอร์มาตั้งแต่เริ่มขายและไม่เคยเปลี่ยนคน ส่วนตัวบุ๋มเองก็เคยโพสต์ผ่านอินสตาแกรมฉลองการเป็นพรีเซนเตอร์ให้เบนเนทเข้าสู่ปีที่ 24 โดยในโพสต์เดียวกันบุ๋มเรียก “คุณชาย” ว่าเป็นเจ้าของสบู่เบนเนท
สำหรับเจ้าของแบรนด์ที่บุ๋มพูดถึงคือ ชาย ปราบเล่ง โดยเบนเนทอยู่ภายใต้ บริษัท พาภิญโญ กรุ๊ป จำกัด สินค้าที่ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักคือสบู่ก้อนสูตรวิตามินซีและอี ซึ่งเคยลงโฆษณาบนรถประจำทางควบคู่ไปกับการใช้บุ๋มเป็นพรีเซนเตอร์ จนชื่อของเธอกลายเป็นภาพจำของสบู่ก้อนนี้
ด้าน แพรรี่ ไพรวัลย์ กล่าวว่า “ใครจะยังไงก็ว่ากันไปนะคะ ￼ แต่สบู่เบนเนทดีจริง ￼ ดิฉันขอใช้ต่อไปแล้วกัน อะไรดี แพรก็ว่าดีค่ะ #มันหอมกลิ่นส้มนะเธอ”