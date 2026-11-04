หากเกิดสงครามนิวเคลียร์ คนไทยต้องเอาตัวรอดอย่างไร? เปิดวิธีหลบภัย 24 ชั่วโมงแรก
เปิดคู่มือเอาชีวิตรอดจากสงครามนิวเคลียร์ หากเกิดระเบิดต้องหลบที่ไหน อยู่ในบ้านหรือรีบอพยพ วิธีป้องกันฝุ่นกัมมันตรังสี อาหารชนิดใดปลอดภัย พร้อมคำเตือนจาก WHO เรื่องยาไอโอดีน และช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินในประเทศไทย
หากวันหนึ่งเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นจริง คนไทยควรเตรียมตัวอย่างไร ต้องรีบขับรถออกจากเมือง หลบอยู่ในบ้าน หรือหาที่หลบภัยใต้ดิน คำถามเหล่านี้มีความสำคัญ เพราะการตัดสินใจในช่วงนาทีแรกหลังเกิดระเบิดอาจมีผลต่อโอกาสรอดชีวิต โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดและฝุ่นกัมมันตรังสี
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) และหน่วยงานบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งสหรัฐอเมริกา (FEMA) มีคำแนะนำสำหรับประชาชนในกรณีเกิดระเบิดนิวเคลียร์ โดยใช้หลักการ 3 ข้อ ได้แก่ Get Inside เข้าหลบในอาคาร, Stay Inside อยู่ภายในอาคาร และ Stay Tuned ติดตามข่าวสารจากเจ้าหน้าที่
แนวทางนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะปลอดภัยจากระเบิดนิวเคลียร์ แต่สามารถช่วยลดโอกาสได้รับรังสี โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างจากจุดระเบิดและไม่ได้รับอันตรายรุนแรงจากแรงระเบิดโดยตรง
สำหรับประเทศไทย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป็นหน่วยงานหลักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ทำหน้าที่ประเมินสถานการณ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามระดับรังสีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ระเบิดนิวเคลียร์อันตรายอย่างไร ทำไมหลบในบ้านจึงช่วยชีวิตได้?
เมื่ออาวุธนิวเคลียร์ระเบิด จะปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในรูปของแสง ความร้อน คลื่นกระแทก และรังสี ผู้ที่อยู่ใกล้จุดระเบิดอาจเสียชีวิตจากแรงระเบิด อาคารพังถล่ม หรือถูกความร้อนเผาไหม้ ขณะที่ผู้ที่อยู่ไกลออกไปยังมีความเสี่ยงจากเศษกระจก วัสดุที่ปลิวมากับคลื่นกระแทก และสารกัมมันตรังสี
อันตรายอีกประเภทหนึ่งคือ ฝุ่นกัมมันตรังสี หรือ Radioactive Fallout ซึ่งเกิดจากวัสดุต่าง ๆ เช่น ดินและเศษซากที่ถูกดูดขึ้นไปรวมกับสารกัมมันตรังสี ก่อนตกกลับลงสู่พื้นโลก
ฝุ่นเหล่านี้สามารถถูกลมพัดพาออกจากพื้นที่ระเบิด และปนเปื้อนบนอาคาร ถนน เสื้อผ้า อาหาร และแหล่งน้ำได้
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนอาจได้รับรังสีจากฝุ่นภายนอกร่างกาย หรือได้รับสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจและรับประทานอาหารที่ปนเปื้อน
ความรุนแรงของอันตรายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งขนาดของระเบิด ระยะห่างจากจุดระเบิด ลักษณะการระเบิด ทิศทางลม และระยะเวลาที่สัมผัสรังสี
อาคารที่มีผนังคอนกรีตหรืออิฐสามารถช่วยลดการได้รับรังสีจากภายนอกได้ โดยเฉพาะพื้นที่ใต้ดินหรือบริเวณกลางอาคารที่อยู่ห่างจากผนังด้านนอก
หากเห็นแสงระเบิดนิวเคลียร์ ต้องทำอะไรในนาทีแรก?
CDC แนะนำว่า หากอยู่ในบริเวณที่มองเห็นแสงจากการระเบิดนิวเคลียร์ สิ่งแรกที่ควรทำคือหันหน้าหนีทันทีและหลีกเลี่ยงการมองแสงโดยตรง เพราะแสงสว่างที่รุนแรงอาจทำให้ดวงตาบาดเจ็บได้
จากนั้นให้หมอบราบกับพื้นในท่าคว่ำหน้า ใช้มือปกป้องร่างกาย และรอจนคลื่นกระแทกผ่านไป ก่อนเคลื่อนย้ายไปยังอาคารที่ปลอดภัย
หากอยู่ภายในบ้านหรืออาคาร ให้รีบหลบห่างจากหน้าต่าง ประตูกระจก และผนังด้านนอก เนื่องจากแรงระเบิดอาจทำให้กระจกแตกกระจายและเกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ใกล้
เมื่อคลื่นกระแทกผ่านไปแล้ว ควรรีบเข้าหลบในอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรง โดยเฉพาะอาคารคอนกรีตหรือพื้นที่ใต้ดินที่ปลอดภัย
ไม่ควรเสียเวลาออกไปถ่ายภาพหรือดูกลุ่มควันรูปเห็ด เพราะอาจทำให้เสียโอกาสเข้าที่กำบังก่อนฝุ่นกัมมันตรังสีตกลงสู่พื้น
สำหรับผู้ที่อยู่ในรถยนต์ CDC แนะนำให้หาที่จอดและเข้าไปหลบในอาคารที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว เพราะตัวรถไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันรังสี และไม่สามารถใช้ทดแทนที่หลบภัยที่มีโครงสร้างแข็งแรงได้
อยู่คอนโด บ้าน หรือห้างสรรพสินค้า ควรหลบตรงไหน?
สถานที่หลบภัยที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับโครงสร้างและสภาพความปลอดภัยของอาคาร หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับฝุ่นกัมมันตรังสี ควรเลือกห้องที่อยู่ห่างจากประตู หน้าต่าง ผนังด้านนอก และหลังคาให้มากที่สุด
สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมสูง ควรเลือกพื้นที่ชั้นล่างหรือชั้นกลางที่อยู่ลึกเข้าไปภายในอาคาร แทนการขึ้นไปอยู่ชั้นดาดฟ้า หากอาคารมีชั้นใต้ดินที่แข็งแรงและสามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย ก็อาจใช้เป็นที่หลบภัยได้
ผู้ที่อาศัยในบ้านเดี่ยวควรเลือกห้องชั้นล่างที่ไม่มีหน้าต่าง หรือห้องที่อยู่บริเวณกลางบ้าน ส่วนผู้ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าและอาคารสำนักงาน ควรเลือกพื้นที่ภายในอาคารที่ห่างจากกระจกและช่องเปิดต่าง ๆ
เมื่อเข้าที่หลบภัยแล้ว ให้ปิดประตูและหน้าต่าง พร้อมปิดระบบระบายอากาศที่ดึงอากาศจากภายนอกเข้ามา หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย เพื่อลดโอกาสที่ฝุ่นกัมมันตรังสีจะเข้าสู่ตัวอาคาร
อย่างไรก็ตาม หากอาคารได้รับความเสียหายจนเสี่ยงพังถล่ม เกิดเพลิงไหม้ หรือมีอันตรายคุกคามชีวิต ไม่ควรฝืนหลบอยู่ภายใน ต้องเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยกว่า
ทำไมต้องหลบในอาคารอย่างน้อย 24 ชั่วโมง?
หนึ่งในคำแนะนำสำคัญของ CDC คือ หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่ ควรหลบอยู่ภายในอาคารอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
เหตุผลคือฝุ่นกัมมันตรังสีที่เกิดจากการระเบิดนิวเคลียร์อาจมีระดับรังสีสูงมากในช่วงแรก ก่อนที่ระดับรังสีจะค่อย ๆ ลดลงตามเวลา การหลบอยู่ภายในอาคารจึงช่วยลดระยะเวลาสัมผัสรังสีจากภายนอกได้
ระหว่างหลบภัยควรหลีกเลี่ยงการเปิดประตูออกไปดูสถานการณ์ และไม่ควรเดินทางออกจากอาคารเพียงเพราะสภาพภายนอกดูสงบ เพราะไม่สามารถมองเห็นหรือดมกลิ่นรังสีได้ด้วยประสาทสัมผัสของมนุษย์
ข้อสำคัญคือ 24 ชั่วโมงไม่ใช่ระยะเวลาที่รับประกันว่าพื้นที่ปลอดภัยแล้ว หากเจ้าหน้าที่แจ้งให้หลบภัยต่อ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจนกว่าจะมีการประเมินระดับรังสีและประกาศว่าปลอดภัย
การอพยพอาจจำเป็นในบางพื้นที่ แต่ต้องพิจารณาจากข้อมูลระดับรังสี เส้นทางเดินทาง และอันตรายอื่น ๆ ไม่ควรตัดสินใจขับรถออกจากพื้นที่ทันทีโดยไม่มีข้อมูล เพราะอาจต้องเดินทางผ่านบริเวณที่มีการปนเปื้อนสูงกว่าเดิม
หากออกไปข้างนอกแล้วสัมผัสฝุ่นกัมมันตรังสี ต้องทำอย่างไร?
ผู้ที่อยู่กลางแจ้งขณะมีฝุ่นกัมมันตรังสีตกลงมา ควรเข้าหลบในอาคารโดยเร็ว หากมีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากกรองฝุ่น สามารถสวมเพื่อช่วยลดการสูดดมอนุภาคปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายได้
อย่างไรก็ตาม หน้ากากไม่ได้ป้องกันรังสีที่ทะลุผ่านร่างกาย จึงไม่สามารถใช้แทนการหลบอยู่ในอาคารได้
หลังเข้าถึงสถานที่ปลอดภัยแล้ว CDC แนะนำให้ถอดเสื้อผ้าชั้นนอกอย่างระมัดระวัง โดยไม่สะบัดเสื้อผ้า เพราะอาจทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย จากนั้นนำเสื้อผ้าใส่ถุงพลาสติกหรือภาชนะที่ปิดได้ และวางแยกจากบริเวณที่มีคนอยู่
การถอดเสื้อผ้าชั้นนอกสามารถช่วยกำจัดสารกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนบนร่างกายได้มากถึง 90% ในกรณีที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีติดอยู่กับเสื้อผ้า
จากนั้นให้อาบน้ำด้วยสบู่และสระผมด้วยแชมพูอย่างเบามือ ไม่ควรขัดถูผิวหนังอย่างรุนแรง เพราะอาจทำให้ผิวหนังเกิดบาดแผล
หากไม่มีน้ำสำหรับอาบ สามารถใช้ผ้าชุบน้ำหรือทิชชูเปียกเช็ดบริเวณใบหน้า มือ และผิวหนังที่สัมผัสอากาศภายนอกได้
สำหรับผู้ที่มีบาดแผล ควรปิดบาดแผลก่อนทำความสะอาด เพื่อลดโอกาสที่ฝุ่นกัมมันตรังสีจะเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผล
อาหารและน้ำดื่มอะไรปลอดภัย หากเกิดสงครามนิวเคลียร์?
อาหารและน้ำดื่มเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการหลบภัยระยะยาว โดย CDC แนะนำให้เลือกอาหารและเครื่องดื่มที่เก็บอยู่ภายในอาคาร หรือบรรจุอยู่ในภาชนะปิดสนิท
อาหารกระป๋อง อาหารแห้งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท และอาหารที่เก็บอยู่ในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งก่อนเกิดการปนเปื้อน โดยทั่วไปสามารถรับประทานได้ หากยังไม่เน่าเสียและไม่ได้สัมผัสสารปนเปื้อนโดยตรง
หากภาชนะบรรจุอาหารเคยอยู่กลางแจ้ง ควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดด้านนอกก่อนเปิด
ส่วนผักและผลไม้ที่ปลูกกลางแจ้งในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ไม่ควรเก็บมารับประทานจนกว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและยืนยันว่าปลอดภัย
สำหรับน้ำดื่ม ควรเลือกน้ำบรรจุขวดที่ปิดสนิทเป็นหลัก โดยเฉพาะในช่วงที่ยังไม่มีผลตรวจคุณภาพน้ำประปา
การต้มน้ำไม่สามารถกำจัดสารกัมมันตรังสีได้ เพราะการต้มช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิด แต่ไม่ได้ทำให้สารกัมมันตรังสีหายไปจากน้ำ
อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องชำระล้างสารปนเปื้อนบนผิวหนัง สามารถใช้น้ำประปาทำความสะอาดร่างกายได้ตามคำแนะนำของ CDC แม้จะยังไม่ยืนยันความปลอดภัยสำหรับการดื่ม
กินยาไอโอดีนป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้จริงหรือไม่?
อีกประเด็นที่มักถูกพูดถึงเมื่อเกิดข่าวเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ คือการรับประทานยาโพแทสเซียมไอโอไดด์ (Potassium Iodide หรือ KI) เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี
องค์การอนามัยโลก (WHO) อธิบายว่า KI สามารถช่วยป้องกันต่อมไทรอยด์จากการสะสมของไอโอดีนกัมมันตรังสีได้ หากรับประทานในขนาดและเวลาที่เหมาะสม
แต่ ยา KI ไม่ใช่ยาป้องกันรังสีนิวเคลียร์ทุกชนิด ไม่สามารถป้องกันอันตรายจากแรงระเบิด รังสีภายนอกร่างกาย หรือสารกัมมันตรังสีชนิดอื่นได้
WHO จึงแนะนำให้ประชาชนรับประทานยา KI เฉพาะเมื่อหน่วยงานสาธารณสุขมีคำสั่งหรือคำแนะนำอย่างชัดเจนเท่านั้น เพราะต้องประเมินก่อนว่ามีไอโอดีนกัมมันตรังสีปนเปื้อนอยู่ในพื้นที่หรือไม่
การซื้อยาไอโอดีนมารับประทานเองล่วงหน้าโดยไม่มีข้อบ่งชี้ ไม่ได้ช่วยให้ปลอดภัยขึ้น และอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวบางชนิด
นอกจากนี้ เกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปไม่สามารถใช้ทดแทนยา KI สำหรับป้องกันต่อมไทรอยด์ในเหตุฉุกเฉินทางรังสีได้
หากลูกอยู่โรงเรียน คนในครอบครัวอยู่อีกที่ ควรรีบไปรับหรือไม่?
CDC แนะนำว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่ และสมาชิกในครอบครัวอยู่คนละสถานที่ ควรให้แต่ละคนหลบอยู่ภายในอาคารที่ปลอดภัยก่อน
ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่โรงเรียนไม่ควรรีบออกเดินทางไปรับทันที หากการเดินทางทำให้ต้องสัมผัสกับฝุ่นกัมมันตรังสีหรือผ่านพื้นที่อันตราย
ควรติดต่อโรงเรียนเพื่อสอบถามสถานการณ์และแนวทางดูแลเด็ก พร้อมติดตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ว่าควรเดินทางไปรับเมื่อใด
หากระบบโทรศัพท์ขัดข้อง อาจเลือกส่งข้อความแทนการโทรติดต่อ เพราะการสื่อสารด้วยข้อความอาจยังทำได้ในบางพื้นที่ที่ระบบเครือข่ายได้รับผลกระทบ
หลักการเดียวกันสามารถใช้กับสมาชิกในครอบครัวที่ทำงานอยู่ต่างพื้นที่ หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยให้ความสำคัญกับการหลบภัยในสถานที่ที่ปลอดภัยก่อนการเดินทางมารวมตัวกัน
คนไทยควรเตรียมอะไรไว้ในบ้าน หากต้องหลบภัยหลายวัน?
การเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดสงคราม เพราะสิ่งของส่วนใหญ่สามารถใช้ประโยชน์ได้เมื่อเกิดน้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติอื่น ๆ
อุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมี ได้แก่ น้ำดื่มบรรจุขวด อาหารสำเร็จรูปที่เก็บได้นาน ยาประจำตัว ชุดปฐมพยาบาล ไฟฉาย วิทยุที่ใช้ถ่านหรือหมุนมือได้ แบตเตอรี่สำรอง โทรศัพท์มือถือพร้อมสายชาร์จ และสำเนาเอกสารสำคัญ
ควรเตรียมสิ่งของให้เพียงพอสำหรับสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อยหลายวัน รวมถึงความต้องการเฉพาะของเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และสัตว์เลี้ยง
นอกจากนี้ ควรตกลงกันล่วงหน้าว่าหากไม่สามารถติดต่อกันได้ สมาชิกแต่ละคนควรหลบภัยที่ไหน และจะใช้ช่องทางใดติดต่อกันเมื่อระบบสื่อสารกลับมาใช้งานได้
สำหรับผู้ที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมหรืออาคารสูง ควรสำรวจพื้นที่หลบภัยภายในอาคาร โดยพิจารณาห้องที่อยู่ห่างจากผนังด้านนอกและหน้าต่าง รวมถึงตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉิน หากอาคารได้รับความเสียหาย
หากสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นต่างประเทศ ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบหรือไม่?
การเกิดสงครามนิวเคลียร์ในต่างประเทศไม่ได้หมายความว่าประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยจะได้รับรังสีอันตรายทันที
ผลกระทบขึ้นอยู่กับสถานที่เกิดระเบิด ขนาดและจำนวนอาวุธ ลักษณะการระเบิด สภาพอากาศ และทิศทางการเคลื่อนตัวของสารกัมมันตรังสี
หากเกิดการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในประเทศที่อยู่ห่างไกลจากประเทศไทย จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลตรวจวัดรังสีและการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน จึงจะทราบว่ามีความเสี่ยงต่อประชาชนในประเทศไทยหรือไม่
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีระบบเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงประสานข้อมูลกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์และให้คำแนะนำแก่ประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในต่างประเทศ ประชาชนควรติดตามประกาศจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก ไม่จำเป็นต้องอพยพหรือรับประทานยาป้องกันรังสีเพียงเพราะได้รับข่าวว่ามีการระเบิดนิวเคลียร์เกิดขึ้น
หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ในไทย ต้องติดต่อที่ไหน?
ประเทศไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการประสานงานด้านเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีโดยตรง ได้แก่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งเปิดช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสีผ่านสายด่วน 1296
นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่อไปนี้
- 1296 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
- 1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเหตุสาธารณภัยและขอความช่วยเหลือ
- 1669 สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
หากมีประกาศให้อพยพ ควรปฏิบัติตามเส้นทางและเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด โดยนำอุปกรณ์จำเป็น ยาประจำตัว และเอกสารสำคัญติดตัวไปด้วย
ส่วนผู้ที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรง เช่น แผลไหม้ อาเจียนอย่างต่อเนื่อง หรือสงสัยว่าได้รับรังสีปริมาณสูง ควรติดต่อหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรับคำแนะนำและการรักษาโดยเร็ว
สิ่งสำคัญที่สุดในการเอาชีวิตรอดจากเหตุระเบิดนิวเคลียร์ คือการลดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ใช้อาคารที่แข็งแรงเป็นกำบัง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารกัมมันตรังสีโดยไม่จำเป็น พร้อมติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพราะความปลอดภัยของแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกัน และไม่สามารถประเมินได้ด้วยการมองสภาพแวดล้อมภายนอกเพียงอย่างเดียว
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อ้างอิง : CDC