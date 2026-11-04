“พุทธ” พูดแล้วขนลุก ตร.ทำคดี มูลนิธิบุ๋ม คือชุดจับวัดไร่ขิง สมีแย้ม ยังไม่รอด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 12:03 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 12:04 น.
“พุทธ" พูดแล้วขนลุก ตร.ทำคดี มูลนิธิบุ๋ม คือชุดจับวัดไร่ขิง สมีแย้ม ยังไม่รอด

พุทธ อภิวรรณ เปิดประเด็นถึงทีมตำรวจที่ตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคของ มูลนิธิองค์กรทำดี หลังเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน โดยกล่าวในรายการ ลุยชนข่าว ทางช่อง 8 ว่า ชุดที่ทำคดีเกี่ยวกับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นชุดที่เคยทำคดีวัดไร่ขิง พร้อมเอ่ยถึงการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงในคดีก่อนหน้า

คำพูดของพุทธ หนึ่งในพิธีกรข่าวแถวหน้าของเมืองไทย กล่าวช่วงหนึ่งว่า “พูดแล้วขนลุก หรือหมายจับจะออกเร็ว ๆ นี้”

“รู้ไหมคนทำคดีของบุ๋ม คือชุดจับวัดไร่ขิง สมีแย้มบารมีขนาดไหน ชุดนี้ยังทลาย ขนลุกๆ ชุดนี้ผู้บัญชาการสอบสวนกลางกำชับ เขาเกลียดพวกที่โกงชาวบ้านมาก”

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ก่อนหน้านั้น ช่วงบ่าย พุทธเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยาน เปิดเผยว่าเงินบริจาครวม 800,000 บาท แบ่งโอน 5 ครั้งตั้งแต่ปี 2568 เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมและประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ พุทธยืนยันว่าไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินบริจาคของตนและขอให้ตรวจสอบว่าเงินถูกใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่

หลังเห็นหลักฐาน สลิป สเตทเมนต์ และเส้นทางการเงินของคนรอบตัว ยอมรับว่ามีความผิดปกติและน่าสงสัยหลายจุด พร้อมมอบหลักฐานทั้งหมดให้ตำรวจตรวจสอบว่าสัมพันธ์กับรายจ่ายของมูลนิธิ เช่น การซื้อที่ดินหรือพูลวิลล่าหรือไม่ ยืนยันว่าไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น หากเงินที่ตั้งใจนำไปช่วยเหลือกลับกลายเป็นพูลวิลล่าหรือสร้างศาลเจ้าราชากว่าสิบเสา ก็ไม่มีใครโอเค

ก่อนเป็นข่าวใหญ่ได้ติดต่อไปหาบุ๋ม อีกฝ่ายโทรศัพท์เล่ารายละเอียดให้ฟัง รวมถึงเรื่องปัญหาภายในครอบครัว ระบุว่าบุ๋มตั้งใจจะแจ้งจับสามีก่อนตกเป็นประเด็นสังคม ทั้งนี้ ตนไม่ติดใจเอาความหากอีกฝ่ายทำผิดก็ต้องรับผลกรรม พร้อมมองว่านี่คือบทเรียนครั้งใหญ่ที่ทำให้สังคมต้องพิจารณาความโปร่งใส และทำให้มูลนิธิต่าง ๆ ต้องกล้าเปิดเผยยอดรับ-จ่ายอย่างชัดเจน

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ด้านทนายเจมส์ระบุว่า คดีนี้เส้นเงินคือสิ่งที่จะชี้ชะตาทั้งหมดเพราะโกหกไม่ได้ หากพบว่ามีการกระทำผิดทางอาญา ก็ต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ส่วนกรณีที่มีการอ้างรับสารภาพแทนกัน หากเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงใคร คนนั้นก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเช่นกัน

ด้าน พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการ ปอศ. เปิดเผยว่า ตำรวจกำลังตรวจสอบพยานหลักฐานในสามประเด็น ได้แก่ ฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พร้อมเตรียมเรียกกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องมาให้ปากคำเพิ่มเติม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 12:03 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 12:04 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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