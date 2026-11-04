“หนุ่ม กรรชัย” อึ้งยอดโอนเงินมูลนิธิเฉียด 3 ล้านครั้ง ชี้พูลวิลล่าภูเก็ต แค่ปลายภูเขา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 12:03 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 12:03 น.
"หนุ่ม กรรชัย" อึ้งยอดโอนเงินมูลนิธิเฉียด 3 ล้านครั้ง ชี้พูลวิลล่าภูเก็ต แค่ปลายภูเขา

“หนุ่ม กรรชัย” อึ้งเห็นยอดโอนเงิน มูลนิธิเฉียด 3 ล้านครั้ง ชี้พูลวิลล่าภูเก็ต แค่ปลายภูเขา ยอมรับตอนนี้มุมมองเปลี่ยนไปมาก

4 พฤศจิกายน 2569 “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” หลังเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. เพื่อให้ปากคำในฐานะพยานกรณีบริจาคเงิน 1 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิองค์กรทำดีของ “บุ๋ม ปนัดดา” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567

หนุ่ม กรรชัย ยอมรับว่า มุมมองของตนเองเปลี่ยนไปมากพอสมควร แม้จะไม่อยากให้เรื่องราวเป็นแบบนี้ เพราะมีความปรารถนาดีและไว้ใจคนรู้จัก แต่หลังจากเข้าให้ปากคำและบังเอิญได้เห็นพยานหลักฐานบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ทำให้ความคิดเปลี่ยนไป

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หนุ่ม กรรชัย เผยว่า มีการโอนเงินจากประชาชนไปยังบัญชีมูลนิธิจำนวนประมาณ 1,800,000 ครั้ง ส่วนบัญชีอีกประมาณ 900,000 กว่าบัญชี เนื่องจากมีการโอนซ้ำ ๆ และพบว่ามีบัญชีที่รับโอนเงินทั้งหมด 3 บัญชี โดยอีกบัญชีที่มีการเปิดรับบริจาคนอกเหนือจาก 2 บัญชีที่เป็นประเด็นคือบัญชีสมทบ

หนุ่ม กรรชัย สรยุทธ
YT/ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

หนุ่ม กรรชัย เผยต่อว่า ก่อนหน้านี้มีการโอนเงินประมาณ 1,000,000 ครั้ง และช่วงที่สองอีกประมาณ 1,800,000 ครั้ง รวมแล้วอยู่ที่ประมาณเกือบ 3,000,000 ครั้ง อย่างเช่น “พุทธ อภิวรรณ” มีการโอนเงินไปทั้งหมด 5 ครั้ง ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ให้ทางตำรวจเป็นผู้ชี้แจง

ส่วนประเด็นเรื่องที่ดินและพูลวิลล่าที่ภูเก็ตเป็นเพียงปลายภูเขาที่โผล่มาจากน้ำ ขณะที่เรื่องอื่น ๆ อยู่ใต้น้ำและใหญ่กว่ายอดภูเขา พร้อมระบุว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดเรื่องราวขึ้นมา ซึ่งหลังจากที่ตำรวจลงลึกไปแล้วพบว่ามีมากกว่านั้นเยอะมาก

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 12:03 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 12:03 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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