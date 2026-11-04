“หนุ่ม กรรชัย” อึ้งยอดโอนเงินมูลนิธิเฉียด 3 ล้านครั้ง ชี้พูลวิลล่าภูเก็ต แค่ปลายภูเขา
“หนุ่ม กรรชัย” อึ้งเห็นยอดโอนเงิน มูลนิธิเฉียด 3 ล้านครั้ง ชี้พูลวิลล่าภูเก็ต แค่ปลายภูเขา ยอมรับตอนนี้มุมมองเปลี่ยนไปมาก
4 พฤศจิกายน 2569 “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” หลังเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. เพื่อให้ปากคำในฐานะพยานกรณีบริจาคเงิน 1 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิองค์กรทำดีของ “บุ๋ม ปนัดดา” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567
หนุ่ม กรรชัย ยอมรับว่า มุมมองของตนเองเปลี่ยนไปมากพอสมควร แม้จะไม่อยากให้เรื่องราวเป็นแบบนี้ เพราะมีความปรารถนาดีและไว้ใจคนรู้จัก แต่หลังจากเข้าให้ปากคำและบังเอิญได้เห็นพยานหลักฐานบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ทำให้ความคิดเปลี่ยนไป
หนุ่ม กรรชัย เผยว่า มีการโอนเงินจากประชาชนไปยังบัญชีมูลนิธิจำนวนประมาณ 1,800,000 ครั้ง ส่วนบัญชีอีกประมาณ 900,000 กว่าบัญชี เนื่องจากมีการโอนซ้ำ ๆ และพบว่ามีบัญชีที่รับโอนเงินทั้งหมด 3 บัญชี โดยอีกบัญชีที่มีการเปิดรับบริจาคนอกเหนือจาก 2 บัญชีที่เป็นประเด็นคือบัญชีสมทบ
หนุ่ม กรรชัย เผยต่อว่า ก่อนหน้านี้มีการโอนเงินประมาณ 1,000,000 ครั้ง และช่วงที่สองอีกประมาณ 1,800,000 ครั้ง รวมแล้วอยู่ที่ประมาณเกือบ 3,000,000 ครั้ง อย่างเช่น “พุทธ อภิวรรณ” มีการโอนเงินไปทั้งหมด 5 ครั้ง ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ให้ทางตำรวจเป็นผู้ชี้แจง
ส่วนประเด็นเรื่องที่ดินและพูลวิลล่าที่ภูเก็ตเป็นเพียงปลายภูเขาที่โผล่มาจากน้ำ ขณะที่เรื่องอื่น ๆ อยู่ใต้น้ำและใหญ่กว่ายอดภูเขา พร้อมระบุว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดเรื่องราวขึ้นมา ซึ่งหลังจากที่ตำรวจลงลึกไปแล้วพบว่ามีมากกว่านั้นเยอะมาก
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