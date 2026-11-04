หมอนัดคือลาอะไร? HR ให้ลากิจ เปิดกฎหมายแรงงาน ม.32 ใครถูก
โซเชียลถกสนั่น หลังสาวส่งเอกสารลาป่วยเพื่อไปพบแพทย์ตามนัด แต่ฝ่าย HR ตอบกลับให้ใช้สิทธิลากิจ เจ้าตัวถึงกับถามกลับว่าไม่ใช่ลาป่วยหรือ เปิด พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 32 ไขข้อสงสัย หมอนัดต้องใช้วันลาแบบไหน และนายจ้างหักเงินเดือนได้หรือไม่
จากภาพแชตที่ถูกแชร์ พนักงานได้ส่งเอกสารขอลาป่วยให้ฝ่าย HR เพื่อแจ้งว่าจะเดินทางไปพบแพทย์ตามนัด แต่ได้รับข้อความตอบกลับสั้น ๆ ว่า “ลากิจ หมอนัด”
เมื่อเห็นคำตอบ พนักงานจึงถามกลับทันทีว่า “ไม่ใช่ลาป่วยเหรอ” พร้อมส่งข้อความคำตอบจาก AI ที่ระบุว่า “เมื่อหมอนัด ให้ถือเป็นลาป่วย ไม่ใช่ลากิจ” เพื่อประกอบการสอบถาม
เรื่องราวทำให้ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะผู้ที่เคยประสบปัญหาคล้ายกัน บางคนระบุว่าเคยถูกบริษัทกำหนดให้การไปพบแพทย์ตามนัดเป็นการลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ขณะที่บางคนตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายแรงงานกับระเบียบของบริษัทอาจกำหนดหลักเกณฑ์ไม่ตรงกัน
หนึ่งในความคิดเห็นระบุว่า “พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน หมอนัด = ลาป่วย กฎบริษัท หมอนัด = ลากิจ” ส่วนอีกความคิดเห็นบอกว่า “เคยเจอเหมือนกัน เลยบอก HR ว่า ไปเรียนกฎหมายแรงงานเพิ่มบ้างนะ”
ประเด็นที่หลายคนสงสัยจึงอยู่ที่ว่า หากแพทย์นัดตรวจอาการล่วงหน้า และพนักงานทราบวันนัดหมายอยู่แล้ว จะยังสามารถใช้สิทธิลาป่วยได้หรือไม่
ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 32 กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยไม่ได้กำหนดว่าการลาป่วยจะต้องเกิดจากอาการเจ็บป่วยกะทันหัน หรือเป็นการไปพบแพทย์โดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
สำหรับกรณีแพทย์นัดเพื่อตรวจติดตามอาการหลังการรักษา ประเมินผลการรักษา หรือรักษาโรคประจำตัวอย่างต่อเนื่อง โดยยังมีความเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วย ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิลาป่วยได้ตามข้อเท็จจริง แม้จะทราบวันนัดหมายล่วงหน้าหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก็ตาม
บริษัท HumanSoft ผู้ให้บริการระบบบริหารงานบุคคล เคยเผยแพร่บทความอธิบายข้อกฎหมายเรื่องนี้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ว่า การไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามอาการเจ็บป่วยหรือรักษาโรคต่อเนื่อง โดยทั่วไปสามารถใช้สิทธิลาป่วยได้ เนื่องจากยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาพยาบาล ไม่ใช่กิจธุระส่วนตัว
ยกตัวอย่างเช่น พนักงานป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ต้องเดินทางไปฟอกเลือดตามวันและเวลาที่แพทย์กำหนด แม้จะทราบกำหนดการรักษาล่วงหน้า แต่การหยุดงานเพื่อไปฟอกเลือดยังถือเป็นการลาป่วย เพราะเป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยที่มีอยู่จริง
เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่แพทย์นัดตรวจติดตามอาการหลังผ่าตัด หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องเข้ารับการรักษาและประเมินอาการเป็นระยะ หากจำเป็นต้องหยุดงานเพื่อเข้ารับการรักษา ก็สามารถใช้สิทธิลาป่วยได้
อย่างไรก็ตาม การมีใบนัดแพทย์ไม่ได้หมายความว่าจะใช้สิทธิลาป่วยได้ทุกกรณีโดยอัตโนมัติ เนื่องจากกฎหมายให้สิทธิลาป่วยตามการเจ็บป่วยจริง หากเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาอาการเจ็บป่วย ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของการไปพบแพทย์และข้อบังคับการลาของบริษัทประกอบ
สำหรับสิทธิรับค่าจ้างระหว่างลาป่วย มาตรา 57 กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างในวันลาป่วยเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน โดยจ่ายไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปี หากลูกจ้างป่วยจริงเกิน 30 วันยังสามารถใช้สิทธิลาป่วยได้ แต่กฎหมายไม่ได้บังคับให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างสำหรับวันที่เกินจากจำนวนนี้ เว้นแต่บริษัทมีข้อตกลงหรือสวัสดิการที่ให้สิทธิมากกว่า
ส่วนกรณีใบรับรองแพทย์ มาตรา 32 ระบุว่า หากลูกจ้างลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างอาจขอให้แสดงใบรับรองแพทย์ได้ แต่หากไม่สามารถนำมาแสดง ต้องชี้แจงเหตุผลให้นายจ้างทราบ
กระทรวงแรงงานเคยชี้แจงว่า การลาป่วยไม่ถึง 3 วันทำงาน ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ตามเงื่อนไขของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างยังควรแจ้งการลาตามระเบียบการทำงาน และสามารถใช้ใบนัดแพทย์หรือเอกสารการเข้ารับบริการเป็นหลักฐานประกอบได้
ขณะที่การลากิจตามมาตรา 34 เป็นสิทธิสำหรับลูกจ้างที่จำเป็นต้องหยุดงานเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัว โดยกฎหมายกำหนดให้ลาได้ไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานต่อปี และมาตรา 57/1 กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันลากิจอันจำเป็นไม่เกิน 3 วันทำงานต่อปี
ดังนั้น หากพนักงานต้องไปพบแพทย์เพื่อรักษาหรือติดตามอาการป่วยอย่างต่อเนื่อง บริษัทไม่ควรบังคับให้ใช้วันลากิจเพียงเพราะทราบวันนัดล่วงหน้า เนื่องจากอาจกระทบต่อสิทธิลาป่วยที่ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม สำหรับภาพแชตที่เป็นกระแส ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยว่าพนักงานต้องไปพบแพทย์เพื่อรักษาโรคอะไร หรือเป็นการตรวจสุขภาพประเภทใด จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าฝ่าย HR ของบริษัทละเมิดกฎหมายแรงงานหรือไม่
หากลูกจ้างเห็นว่าถูกปฏิเสธสิทธิลาป่วยโดยไม่มีเหตุอันสมควร สามารถขอคำชี้แจงจากนายจ้าง พร้อมเก็บหลักฐานใบนัดแพทย์ เอกสารการรักษา และข้อความสนทนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามหรือร้องเรียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผ่านสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 รวมถึงสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ที่ทำงาน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ถกสนั่น พนง.ลาป่วย ตกเย็นโผล่นั่งกินชาบู HR เรียกคุย อ้างนอกเวลางานแล้ว ใครผิดกันแน่
- สามีเลือดร้อน คว้าพลั่วฟาดหัว ผจก.ซุปเปอร์มาร์เก็ต แค้นกดดันเมีย-ไม่ให้ลาพัก
- ผู้เชี่ยวชาญเผย ลากิจไปงานศพพ่อแม่ ลาได้เลย ต่อให้เจ้านายไม่อนุมัติ