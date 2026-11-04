ตร. ยัน บุ๋ม ปนัดดา ใช้เงินบริจาคมูลนิธิฯ ผิดวัตถุประสงค์ จริง!
ตร. ยัน บุ๋ม ปนัดดา ใช้เงินบริจาคมูลนิธิฯ ผิดวัตถุประสงค์ จริง! พบเส้นเงินโอนเข้าบัญชีสามี ก๊อต อธิป หลายร้อยครั้ง
ความคืบหน้ากรณีตรวจสอบเส้นทางการเงินและกิจการของ มูลนิธิองค์กรทำดี โดยมี บุ๋ม ปนัดดา เป็นประธานมูลนิธิ ล่าสุดมีรายงานจากสำนักข่าว daradaily.com และ NineEntertain รายงานระบุว่า พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ ผบก.ปอศ. เปิดเผยว่า
“เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้เรียกสอบปากคำผู้บริจาคเงินไปบางส่วนแล้ว ส่วนใหญ่ให้การตรงกันว่ารับรู้ช่องทางและช่วงเวลาในการบริจาคอย่างชัดเจน รวมถึงพบข้อเท็จจริงว่าเงินดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รูปคดีของผู้เสียหายจึงไม่มีความซับซ้อนและมีรูปแบบการกระทำที่ชัดเจน”
จากการสืบสวนเส้นทางการเงินพบความผิดปกติ มีการโอนเงินจากบัญชีของบุ๋ม ปนัดดา ไปยังสามี ก๊อต อธิป จำนวนหลายร้อยครั้ง โดยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การนำไปสร้างพูลวิลลาที่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น แต่ยังมีการโอนไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงนำไปใช้จ่ายส่วนตัวอีกด้วย
แม้ทางฝั่ง บุ๋ม ปนัดดา จะออกมายืนยันว่าตนเองถูกสามีหลอก แต่แนวทางการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจมีความมั่นคงแน่นหนา คำกล่าวอ้างของผู้ถูกกล่าวหาเป็นเพียงคำให้การในชั้นสอบสวนเท่านั้น ในขณะที่พยานแวดล้อมรวมถึงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีต่างบ่งชี้ไปในทิศทางอื่น
ในส่วนของกระบวนการทางกฎหมายและการออกหมายเรียกหรือหมายจับ พนักงานสอบสวนกำลังเร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐานและต่อจิ๊กซอว์ทางคดีให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด เนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษจำคุกสูงเกินกว่า 5 ปี โดยเจ้าหน้าที่ต้องนำองค์ประกอบความร้ายแรงของคดี ผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และพฤติการณ์ความเสี่ยงในการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานมาพิจารณาประกอบดุลพินิจอย่างรอบคอบ
สำหรับการสอบปากคำพยานแวดล้อม เจ้าหน้าที่ได้เรียกตัว ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต นักแสดงชื่อดัง เข้าให้ปากคำเพื่อยืนยันยอดเงินและวัตถุประสงค์ในการบริจาค นำมาเทียบเคียงกับเส้นทางการเงินที่ถูกโอนออกจากบัญชีรับบริจาคของมูลนิธิ รวมถึงสอบปากคำ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้างพูลวิลลาที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเรื่องการรับเงินระหว่างบุ๋ม ปนัดดากับสามีในโครงการดังกล่าว
พลตำรวจตรีทัศน์ ยืนยันว่า บุ๋ม ปนัดดา มีการนำเงินบริจาคของมูลนิธิฯ ไปใช้จ่ายส่วนตัว ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า บุ๋ม ปนัดดา นำเงินจากมูลนิธิ 800 ล้านบาท มาใช้จ่ายส่วนตัว พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิระบุว่ายังไม่มีข้อมูลประเด็นนี้
สำหรับนางเอกสาว เบลล่า ราณี แคมเปน ยังไม่ได้ประสานเข้าพบพนักงานสอบสวน ขณะที่ ช่างเอ็ม ผู้รับเหมาก่อสร้างมูลนิธิที่คลอง 8 จ.ปทุมธานี จะเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ต่อไป
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อ้างอิงจาก : FB daradaily.com, NineEntertain