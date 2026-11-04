TaylorMade แถลงอาลัย น้องเอย่า ฟ้าผ่าดับกลางสนาม ชาวเน็ตถาม “วัวหายล้อมคอก?”
TaylorMade ผู้สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน Rising Star Championship ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของ น้องเอย่า เอยาวรินทร์ ประดับญาติ นักกอล์ฟเยาวชนหญิงวัย 15 ปี หลังประสบเหตุฟ้าผ่าระหว่างการแข่งขัน TaylorMade Rising Star Championship ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ขณะที่โลกออนไลน์เริ่มตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยของสนามกอล์ฟและผู้จัดการแข่งขัน พร้อมหยิบยกเหตุแคดดี้ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตเมื่อปีก่อนขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊กเพจ Golf Advisor เผยแพร่ภาพแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจาก TaylorMade Golf Company ลงนามโดย อุรุพงษ์ สินธุสอาด ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องเอย่า รวมถึงเพื่อนนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องกับวงการกอล์ฟเยาวชน
แถลงการณ์ระบุว่า TaylorMade ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเด็กหญิงเอยาวรินทร์ ประดับญาติ เยาวชนนักกอล์ฟผู้ประสบเหตุฟ้าผ่าระหว่างการแข่งขันเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขัน บริษัทขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว เพื่อนนักกีฬา และทุกคนในชุมชนกอล์ฟเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมระบุว่า ไม่มีถ้อยคำใดสามารถบรรเทาความเจ็บปวดจากการสูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักได้
TaylorMade ยังยืนยันว่าจะยืนเคียงข้างครอบครัวผู้เสียชีวิต และขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวในช่วงเวลานี้
อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ฉบับนี้เน้นการแสดงความเสียใจและขอความร่วมมือในการเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัว โดยยังไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเหตุฟ้าผ่า การตรวจสอบกระบวนการจัดการแข่งขัน หรือแนวทางช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม
สำหรับเพจ Golf Advisor ซึ่งเผยแพร่เอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์ ไม่ได้เป็นผู้จัดการแข่งขัน TaylorMade Rising Star Championship ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแข่งขันที่เกิดเหตุ และไม่เคยจัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 โปรแจ๊ค นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ ซึ่งเว็บไซต์การแข่งขันระบุชื่อเป็นผู้อำนวยการการแข่งขัน ได้เผยแพร่แถลงการณ์ฉบับที่ 1 ของคณะผู้จัดการแข่งขัน ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อชี้แจงเหตุการณ์ฟ้าผ่าและประกาศเลื่อนการแข่งขันรอบต่อไป
คณะผู้จัดการแข่งขันระบุว่า ได้ร่วมกับสนามกอล์ฟตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อให้สามารถชี้แจงเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
พร้อมประกาศเลื่อนการแข่งขันรอบที่ 3 ซึ่งเดิมกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ออกไปก่อน โดยให้เหตุผลว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมเป็นสำคัญ ส่วนวันแข่งขันใหม่และความคืบหน้าจะประกาศผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ย้อนกลับไปเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 1 พฤศจิกายน น้องเอย่ากำลังเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่สนามแห่งหนึ่งในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนถูกฟ้าผ่าขณะอยู่บริเวณหลุมที่ 11 จนได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยมีแคดดี้หญิงวัย 31 ปีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล แพทย์พยายามรักษาน้องเอย่าอย่างเต็มที่ ก่อนที่ครอบครัวจะยืนยันข่าวการเสียชีวิตในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569
นางณัชชา ประดับญาติ แม่ของน้องเอย่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงฟ้าผ่าหลายครั้ง แต่การแข่งขันยังดำเนินต่อไป กระทั่งเกิดเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นอีกครั้งพร้อมฝนตกหนัก จึงมีคำสั่งหยุดแข่งขัน
ด้านนางอาภรณ์ ประดับญาติ ย่าของน้องเอย่า ตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงไม่มีคำสั่งหยุดการแข่งขันตั้งแต่เริ่มมีฟ้าผ่า พร้อมแสดงความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของรถพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บภายในสนาม โดยครอบครัวเรียกร้องให้ผู้จัดการแข่งขันและสนามกอล์ฟทุกแห่งเพิ่มมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีก
ขณะที่การเผยแพร่แถลงการณ์ของ TaylorMade ทำให้มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการแข่งขันกอล์ฟ โดยเฉพาะการตัดสินใจหยุดแข่งขันเมื่อมีฝนฟ้าคะนอง
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ แมว อีกแล้ว แสดงความคิดเห็นว่า “อย่างนี้เรียกว่าวัวหายล้อมคอกได้ไหม? ถ้าไม่มีเหตุการณ์ของน้องจะมีใครสนใจบ้างไหม? ปีก่อนแคดดี้ที่โดนฟ้าผ่า จะเรียกร้องจากใคร ทำไมไม่นึกถึงความปลอดภัยต่อชีวิตของนักกอล์ฟและลูกจ้างบ้าง”
ข้อความนี้ทำให้เหตุการณ์ฟ้าผ่าในสนามกอล์ฟเมื่อปี 2568 กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง โดยจากการตรวจสอบข่าวย้อนหลังพบว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 เคยเกิดเหตุฟ้าผ่าภายในสนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง บริเวณถนนปัญญาอินทรา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ขณะเกิดเหตุมีนักกอล์ฟ 4 คน และแคดดี้ 4 คน อยู่ในสนามบริเวณหลุมที่ 17 ก่อนเกิดฟ้าผ่าจนมีแคดดี้ได้รับบาดเจ็บ 4 คน โดยผู้บาดเจ็บสาหัสคือ นางสาวอนุรัตน์ หรือ น้องหลิง อายุ 37 ปี ซึ่งหมดสติและถูกนำส่งโรงพยาบาลสินแพทย์
แม้เจ้าหน้าที่และแพทย์สามารถช่วยให้หัวใจกลับมาเต้นได้ แต่ยังคงอยู่ในอาการวิกฤต ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เหลือเฟือ มกจ๊ก นักแสดงตลกชื่อดัง ได้เผยแพร่คลิปแจ้งข่าวการเสียชีวิตผ่านเฟซบุ๊ก เหลือเฟือ ชาแนล1 พร้อมเปิดเผยว่าน้องหลิงเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่อุบล ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดของตน
อย่างไรก็ตาม เหตุฟ้าผ่าที่ทำให้น้องหลิงเสียชีวิตเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนกันยายน 2568 ส่วนเหตุของน้องเอย่าเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในเดือนพฤศจิกายน 2569 ยังไม่มีข้อมูลว่าทั้งสองเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับสนามกอล์ฟหรือผู้จัดการแข่งขันกลุ่มเดียวกัน
ส่วนกรณีของน้องเอย่า ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราได้เข้าตรวจสอบและติดตามการสอบสวนแล้ว โดย พล.ต.ต.ธรากร เลิศพรเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา กำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ขณะนี้ยังต้องรอผลการตรวจสอบว่า ก่อนเกิดเหตุมีการแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบการสั่งหยุดการแข่งขัน และมีการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยครบถ้วนหรือไม่
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