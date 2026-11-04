ต๊ะ นารากร ลั่น เงินก้อนเปลี่ยนคนดีเป็นคนโกง คนโยงปมเงินบริจาค บุ๋ม ปนัดดา
ต๊ะ นารากร โพสต์ปริศนา ลั่นแรง “เงินก้อนเปลี่ยนคนดีเป็นคนโกง” คนโยงปมเงินบริจาคมูลนิธิฯ บุ๋ม ปนัดดา ยอมรับเสียใจ
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตบนโลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์และจับตากันอย่างใกล้ชิด เมื่อผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดังระดับแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง ต๊ะ นารากร ติยายน ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว ด้วยข้อความสั้น ๆ แต่สะกิดใจ ระบุว่า
““คนดี” คือคนที่เมื่อมีโอกาสทำชั่วแล้วห้ามตนเองได้ เงินก้อนใหญ่ที่ได้มาง่ายๆทำให้คนดีเปลี่ยนเป็น คนโกงได้ เสียใจ”
ทันทีที่ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ทำให้ชาวเน็ตจับตาว่าข้อความดังกล่าวของ ต๊ะ นารากร อาจจะเกี่ยวกับความคืบหน้าที่กำลังถูกคลายปมทีละนิด ๆ ของกรรีเงินบริจาคมูลนิธิฯ ของ บุ๋ม ปนัดดา หรือไม่
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อ้างอิงจาก : FB นารากร ติยายน