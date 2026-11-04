คนไทยป่วย “ฝีดาษวานร” สะสม 470 ราย เสียชีวิต 3 ราย ย้ำหากมีอาการให้พบแพทย์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 11:13 น.
คนไทยป่วย "ฝีดาษวานร" ยอดสะสม 470 ราย เสียชีวิต 3 ราย ย้ำหากมีอาการให้พบแพทย์

กรมควบคุมโรค เผยคนไทยป่วย “ฝีดาษวานร” ยอดสะสม 470 ราย เสียชีวิต 3 ราย ย้ำหากมีอาการให้พบแพทย์ เพื่อลดการแพร่เชื้อ

นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคฝีดาษวานรยังคงมีการแพร่เชื้อในหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยรายงานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เผยแพร่วันที่ 14 กันยายน 2569 ระบุว่า

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 สิงหาคม 2569 ทั่วโลกมีรายงานผู้ป่วยยืนยัน 68,096 ราย และผู้เสียชีวิต 272 ราย จาก 107 ประเทศ สำหรับประเทศไทย ข้อมูลกรมควบคุมโรค ปี 2569 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 470 ราย เสียชีวิต 3 ราย สะท้อนถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังและส่งเสริมให้ผู้มีอาการสงสัยเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตัวเลขทั่วโลกและประเทศไทยมีช่วงเวลารายงานแตกต่างกัน

โฆษณา

ปัจจุบัน โรคฝีดาษวานรเป็น โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง การรายงาน และการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเหมาะสม

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคฝีดาษวานรเป็นโรคติดต่อที่ประชาชนควรทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะช่องทางการติดต่อและอาการที่ควรสังเกต ผู้ป่วยบางรายอาจมีผื่นหรือตุ่มขึ้นในบริเวณที่ปกปิดร่างกาย เช่น อวัยวะเพศหรือทวารหนัก ทำให้รู้สึกอายหรือกังวลที่จะไปพบแพทย์

จึงขอเน้นย้ำว่า การเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องน่าอายและโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่มีประวัติสัมผัสเชื้อ ขอให้ผู้ที่มีอาการสงสัยกล้าเข้ารับการตรวจ พร้อมแจ้งอาการและประวัติสัมผัสตามความเป็นจริง เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและวางแผนการดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม โดยบุคลากรทางการแพทย์จะให้บริการด้วยความเข้าใจ เคารพความเป็นส่วนตัว และรักษาความลับของผู้ป่วย

อาการของโรคฝีดาษวานร

สำหรับอาการของโรคฝีดาษวานรที่ประชาชนควรสังเกต ในระยะแรกมักมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ ต่อมน้ำเหลืองโต จากนั้นจะเกิดผื่นหรือตุ่มบริเวณผิวหนัง ตามร่างกาย ใบหน้า อวัยวะเพศ หรือทวารหนัก บางรายมีรอยโรคเพียงไม่กี่ตุ่ม การแสดงอาการจะเริ่มจากผื่นแดงนูน เปลี่ยนไปเป็นตุ่มน้ำใส

โฆษณา

จากนั้นจะกลายเป็นตุ่มหนอง แล้วเริ่มตกสะเก็ดจากบริเวณส่วนกลางของตุ่มรอยผื่นมักเป็นตุ่มกระจายแยกออกจากกันเป็นตุ่มเดี่ยว ๆ บางรายอาจจะมีอาการปวดบริเวณทวารหนัก

ทั้งนี้ อาการและลำดับการเกิดอาจแตกต่างกัน จึงไม่จำเป็นต้องมีอาการครบทุกอย่าง หากมีผื่น ตุ่ม หรือแผลผิดปกติ ควรพบแพทย์โดยไม่ต้องรอให้กระจายทั่วตัว โดยเฉพาะเมื่อมีประวัติเสี่ยงสัมผัสโรค

การตรวจโรคฝีดาษวานร

การตรวจวินิจฉัยโรคฝีดาษวานรต้องพิจารณาจากอาการ ประวัติสัมผัส และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เนื่องจากรอยโรคอาจคล้ายเริม สุกใส หรือการติดเชื้อที่ผิวหนังชนิดอื่น การดูผื่นหรือภาพถ่ายเพียงอย่างเดียว จึงไม่สามารถยืนยันโรคได้

วิธีหลักในการยืนยันคือการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยวิธี PCR จากตัวอย่างรอยโรคตามมาตรฐาน ส่วนการตรวจเลือดทั่วไปไม่ได้เป็นการตรวจยืนยันโรคฝีดาษวานร หากการประเมินครั้งแรกยังไม่ได้ข้อสรุป หรือผลตรวจไม่พบเชื้อ แต่อาการยังคงอยู่ มีตุ่มเพิ่มขึ้น หรืออาการเปลี่ยนแปลง ควรกลับไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งผลตรวจและประวัติการรักษาที่ผ่านมา แพทย์จะพิจารณาประเมินเพิ่มเติมหรือเก็บตัวอย่างตรวจซ้ำตามความเหมาะสม

โฆษณา

ด้าน นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรส่วนใหญ่สามารถหายได้เอง และจะรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น เช่น การบรรเทาอาการปวด การดูแลแผลไม่ให้ติดเชื้อซ้ำซ้อน และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีความเสี่ยงอาการรุนแรง เช่น ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หญิงตั้งครรภ์ และเด็กเล็ก จำเป็นต้องได้รับการประเมินและดูแลอย่างใกล้ชิด แพทย์จะพิจารณาการรักษาเพิ่มเติมหรือการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลเป็นรายบุคคล หากมีอาการปวดมาก ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารไม่ได้มีรอยโรคบริเวณดวงตา หรืออาการทรุดลง ควรรีบพบแพทย์ทันที

การป้องกันแและหลีกเลี่ยงโรคฝีดาษวานร

สำหรับการป้องกันโรค ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังหรือรอยโรคของผู้ป่วยโดยตรง หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดและการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีอาการสงสัย รวมถึงไม่ใช้เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว และเครื่องนอนร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากเชื้อสามารถแพร่ผ่านสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งหรือสะเก็ดแผลได้

สำหรับผู้ที่มีอาการสงสัยและอยู่ระหว่างรอเข้ารับการตรวจหรือรอผลตรวจ ควรแยกตัวจากผู้อื่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดและการมีเพศสัมพันธ์ ปกคลุมรอยโรคให้มิดชิด ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ และสวมหน้ากากอนามัยที่กระชับใบหน้าตลอดเวลา

ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคฝีดาษวานรไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย แพทย์จะพิจารณาจากอาการ ความเสี่ยง และความพร้อมในการแยกตัวที่บ้าน โดยผู้ป่วยควรแยกตัว งดการเดินทาง แยกใช้ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัว ทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่มและสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด จนกว่ารอยโรคทั้งหมดจะหาย สะเก็ดหลุด และมีผิวหนังใหม่ปกคลุม รวมถึงรอยโรคบริเวณเยื่อบุหายแล้ว

โฆษณา

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเน้นย้ำว่า ขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการของตนเอง หากมีไข้ ผื่น ตุ่ม หรือแผลผิดปกติ โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติสัมผัสเสี่ยง ควรรีบเข้ารับการตรวจและแจ้งประวัติสัมผัสแก่แพทย์ตามความเป็นจริง เพราะการตรวจพบเร็วจะช่วยให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและลดโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ตีตราหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วย และเคารพความเป็นส่วนตัว เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 11:13 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสก โลโซ โพสต์เดือด ซัดคนรุมซ้ำเติม ลั่นอย่าตัดสินแทนศาล

เสก โลโซ โพสต์เดือด ซัดคนรุมซ้ำเติม ลั่นอย่าตัดสินแทนศาล

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
ทลายโกดังจีนเทา ปลอมยาสระผมแบรนด์ดัง-แชมพูสูตรการแพทย์ ขายออนไลน์ คนไทยซื้อเยอะมาก

ทลายโกดังจีนเทา ปลอมยาสระผม-แชมพูสูตรการแพทย์ ขายออนไลน์ คนไทยซื้อเยอะมาก

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
ยกระดับสวนหรูด้วยต้นสนใบพาย Olive De Casa พร้อมอัปเดตราคาล่าสุด

ยกระดับสวนหรูด้วยต้นสนใบพาย Olive De Casa พร้อมอัปเดตราคาล่าสุด

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
ทำวีเนียร์

ฟันเหลือง ฟันบิ่น ไม่มั่นใจ ทำวีเนียร์ได้ไหม? เลือกคลินิกไหนดี?

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
ทลายโกดังจีนเทา ปลอมยาสระผมแบรนด์ดัง-แชมพูสูตรการแพทย์ ขายออนไลน์ คนไทยซื้อเยอะมาก ข่าวอาชญากรรม

ทลายโกดังจีนเทา ปลอมยาสระผม-แชมพูสูตรการแพทย์ ขายออนไลน์ คนไทยซื้อเยอะมาก

11 นาที ที่แล้ว
บอสณวัฒน์ เดือด เห็นของบริจาคมูลนิธิบุ๋มถูกกองทิ้ง จวกไร้สามัญสำนึก ข่าว

บอสณวัฒน์ เดือด เห็นของบริจาคมูลนิธิบุ๋มถูกกองทิ้ง จวกไร้สามัญสำนึก

25 นาที ที่แล้ว
อ้อม พิยดา-จิ๊บ เลิฟอิส เสียใจ เคยจัดอีเวนต์แฟนๆ ร่วมบริจาคเงิน โอนเข้ามูลนิธิฯ บุ๋ม บันเทิง

อ้อม พิยดา-จิ๊บ เลิฟอิส เสียใจ เคยจัดอีเวนต์แฟนๆ ร่วมบริจาคเงิน โอนเข้ามูลนิธิฯ บุ๋ม

31 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ ‘ทนายเปิ้ล’ ศิริขวัญ คนสนิท ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จุดเริ่มต้นร่วมทำ องค์กรทำดี ข่าว

เปิดประวัติ ‘ทนายเปิ้ล’ ศิริขวัญ คนสนิท ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จุดเริ่มต้นร่วมทำ องค์กรทำดี

41 นาที ที่แล้ว
&#8220;พุทธ อภิวรรณ&#8221; ทิ้งบอมบ์! จับตาตัวซีเคร็ต คนสนิท &#8220;บุ๋ม ปนัดดา&#8221; ใบ้ชื่อเป็นผลไม้ ข่าว

“พุทธ อภิวรรณ” ทิ้งบอมบ์! จับตาตัวซีเคร็ต คนสนิท “บุ๋ม ปนัดดา” ใบ้ชื่อเป็นผลไม้

43 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ก๊อต อธิป โผล่ สภ.บ้านนา รับหมายเรียกพยาน หลัง บุ๋ม ปนัดดา เข้ากองปราบฯ แจ้งเอาผิด บันเทิง

ด่วน! ก๊อต อธิป โผล่ สภ.บ้านนา รับหมายเรียกพยาน หลัง บุ๋ม ปนัดดา เข้ากองปราบฯ แจ้งเอาผิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคำพูด บุ๋ม ปนัดดา ถึง พวกโกงกินเงินประชาชน ลั่น อยากให้มีกฎหมายประหาร! บันเทิง

ย้อนคำพูด บุ๋ม ปนัดดา ถึง พวกโกงกินชาติ-ประชาชน ลั่น อยากให้มีกฎหมายประหาร!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องลุคจึ้ง! &quot;ชมพู่ อารยา&quot; ให้ปากคำที่กองปราบฯ ปมเงินบริจาค สวยสมตัวแม่แฟชั่น บันเทิง

ส่องลุคจึ้ง! “ชมพู่ อารยา” ให้ปากคำที่กองปราบฯ ปมเงินบริจาค สวยสมตัวแม่แฟชั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การบินไทย TG663 กระจกห้องนักบินร้าว บินกลับเซี่ยงไฮ้ ทิ้งน้ำมันกลางอากาศ ข่าว

ระทึก! การบินไทย TG663 กระจกห้องนักบินร้าว ทิ้งน้ำมันกลางอากาศ ก่อนลงจอดปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่าเข้าใจผิด! ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ไม่ใช่เจ้าของสบู่เบนเนท เป็นพรีเซนเตอร์มานานกว่า 20 ปี ข่าว

อย่าเข้าใจผิด! ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ไม่ใช่เจ้าของสบู่เบนเนท เป็นพรีเซนเตอร์มานานกว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หากเกิดสงครามนิวเคลียร์ คนไทยต้องเอาตัวรอดอย่างไร? เปิดวิธีหลบภัย 24 ชั่วโมงแรก ข่าว

หากเกิดสงครามนิวเคลียร์ คนไทยต้องเอาตัวรอดอย่างไร? เปิดวิธีหลบภัย 24 ชั่วโมงแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
“พุทธ&quot; พูดแล้วขนลุก ตร.ทำคดี มูลนิธิบุ๋ม คือชุดจับวัดไร่ขิง สมีแย้ม ยังไม่รอด บันเทิง

“พุทธ” พูดแล้วขนลุก ตร.ทำคดี มูลนิธิบุ๋ม คือชุดจับวัดไร่ขิง สมีแย้ม ยังไม่รอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; อึ้งยอดโอนเงินมูลนิธิเฉียด 3 ล้านครั้ง ชี้พูลวิลล่าภูเก็ต แค่ปลายภูเขา ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” อึ้งยอดโอนเงินมูลนิธิเฉียด 3 ล้านครั้ง ชี้พูลวิลล่าภูเก็ต แค่ปลายภูเขา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร ลั่น เงินก้อนเปลี่ยนคนดีเป็นคนโกง คนโยงปมเงินบริจาค บุ๋ม ปนัดดา บันเทิง

ต๊ะ นารากร ลั่น เงินก้อนเปลี่ยนคนดีเป็นคนโกง คนโยงปมเงินบริจาค บุ๋ม ปนัดดา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอนัดคือลาอะไร? HR ให้ลากิจ เปิดกฎหมายแรงงาน ม.32 ใครถูก ข่าว

หมอนัดคือลาอะไร? HR ให้ลากิจ เปิดกฎหมายแรงงาน ม.32 ใครถูก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร. ยัน บุ๋ม ปนัดดา ใช้เงินบริจาคมูลนิธิฯ ผิดวัตถุประสงค์ จริง! ข่าว

ตร. ยัน บุ๋ม ปนัดดา ใช้เงินบริจาคมูลนิธิฯ ผิดวัตถุประสงค์ จริง!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด้งพ้นตำแหน่ง ด.ต.ปากเกร็ด ข่าวอาชญากรรม

เด้งพ้นตำแหน่ง ด.ต.ปากเกร็ด กร่างรุมตื้บคอมมานโดตาแตก โดนอาญาพ่วงวินัยเด็ดขาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเล่าอาการก่อนรู้ป่วย Mpox ตรวจ 4 รอบกว่าจะเจอ คาดติดจากการดื่มแก้วเดียวกัน ข่าว

หนุ่มป่วย ฝีดาษลิง คาดติดเพราะดื่มแก้วเดียวกัน เล่าอาการ ตรวจ 4 รอบกว่าจะเจอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สรปุก&quot; เจ็บปวด! หลังรู้ความจริง ลั่นพ่ายแพ้ต่อหลักฐาน เสียใจหนักคิดว่าเป็นคนดี ข่าว

“สรปุก” เจ็บปวด! หลังรู้ความจริง ลั่นพ่ายแพ้ต่อหลักฐาน เสียใจหนักคิดว่าเป็นคนดี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินสุวรรณภูมิ ปิดซ่อมรันเวย์ด่วน หลังเครื่องบินตกหลุม 2 ลำใน 1 สัปดาห์ ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ ปิดซ่อมด่วน หลังเครื่องบินตกหลุมรันเวย์ 2 ลำใน 1 สัปดาห์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ 2026 เดโมแครตชิง 2 ที่นั่งวุฒิสภา ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ 2026 เดโมแครตชิง 2 ที่นั่งวุฒิสภา ลุ้นใครคุมสภาคองเกรส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพกาซัส คืออะไร แค่รู้เบอร์โทรก็เจาะมือถือได้ ย้อนรอยสปายแวร์ รัฐไทยเคยซื้อ 247 ล้าน ข่าวการเมือง

เพกาซัส คืออะไร แค่รู้เบอร์โทรก็เจาะมือถือได้ ย้อนรอยสปายแวร์ รัฐไทยเคยซื้อ 247 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กรรชัย อยู่โรงพยาบาล เพจดังแซว &#8220;วันนี้เข่าทรุดของจริง&#8221; บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กรรชัย อยู่โรงพยาบาล เพจดังแซว “วันนี้เข่าทรุดของจริง”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลดนักวิ่งสาววัย 24 ลงมาราธอนครั้งแรก ล้มดับก่อนถึงเส้นชัย จากภาวะกล้ามเนื้อสลาย ข่าวต่างประเทศ

สลดนักวิ่งสาววัย 24 ลงมาราธอนครั้งแรก ล้มดับก่อนถึงเส้นชัย จากภาวะกล้ามเนื้อสลาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอายุ &quot;เมตตา รุ่งรัตน์&quot; อดีตนางเอกระดับตำนาน ไข่มุกดำแห่งเอเชีย บันเทิง

เปิดอายุ “เมตตา รุ่งรัตน์” อดีตนางเอกระดับตำนาน ไข่มุกดำแห่งเอเชีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปหนุ่มป่วย ฝีดาษลิง คาดติดเพราะดื่มแก้วเดียวกัน เล่าอาการ ตรวจ 4 รอบกว่าจะเจอ