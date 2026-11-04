คำพูดสุดท้าย เมตตา รุ่งรัตน์ ก่อนจบชีวิต น้องชาย เผยไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริง
คำพูดสุดท้าย เมตตา รุ่งรัตน์ ก่อนจบชีวิตในบ้านพัก น้องชาย เผยไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริง คาดป่วยหลายโรครุมเร้าจนเกิดความเครียด
จากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงอาวุโส เมตตา รุ่งเรือง นางเอกตุ๊กตาทอง ฉายา “ไข่มุกดำแห่งเอเชีย” ตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง ภายในบ้านพักย่านลาดกระบัง สิริอายุ 84 ปี สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในครอบครัว รวมถึงคนในวงการบันเทิงไทยเป็นอย่างมาก
ช็อกสาเหตุ “เมตตา รุ่งรัตน์” เสียชีวิต ภายในบ้านพัก อายุ 84 ปีโฆษณา
ล่าสุด นายสุเมธ ดวงดารา น้องชายคนเล็กต่างมารดาของเมตตา รุ่งรัตน์ ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. กว่า พี่น้อย ซึ่งเป็นแม่บ้านและผู้ดูแลพี่สาวมานานกว่า 10 ปี โทรศัพท์มาแจ้งว่าเมตตาเสียชีวิตจากการยิงปืน ทำให้ตนรู้สึกตกใจอย่างมาก ก่อนรีบโทรศัพท์แจ้งแฟนและเดินทางมายังบ้านพักของพี่สาวทันที
นายสุเมธ เล่าเพิ่มเติมว่า พี่สาวมีโรคประจำตัวหลายโรครุมเร้า แม้โดยนิสัยจะเป็นคนสนุกสนานและพูดคุยเก่ง ครั้ง
สุดท้ายที่ได้พบกันยังนั่งพูดคุยกันอย่างสนุกสนานตามปกติ
โดยช่วงเช้าของวันที่เกิดเหตุ นายสุเมธ ระบุว่า เมตตาเดินทางไปตรวจและพบแพทย์ แต่ตนไม่แน่ใจว่าแพทย์ตรวจพบโรคเพิ่มเติมอีกหรือไม่ จึงเป็นไปได้ว่าเรื่องสุขภาพอาจสร้างความเครียดให้พี่สาว และอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสาเหตุโดยตรง
นายสุเมธ เปิดเผยต่อว่า ก่อนหน้านี้ เมตตาเคยพูดกับแม่บ้านอีกคนหนึ่งเป็นประจำที่ไม่ใช่พี่น้อยว่า “ถ้ากูทนไม่ไหว กูก็จะฆ่าตัวตาย” ซึ่งเวลาตนมาเยี่ยมพี่สาวที่บ้านแล้วได้เจอกับแม่บ้านคนดังกล่าวก็มักจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอยู่บ่อยครั้ง
ส่วนเรื่องอาวุธปืนลูกโม่ ขนาด .38 ตนยอมรับว่าไม่ทราบรายละเอียด เพราะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นปืนที่พี่สาวเก็บไว้มาก่อน เพิ่งจะมาทราบภายหลังจากผู้ดูแลว่า พี่สาวมักจะนำปืนกระบอกดังกล่าวมาวางไว้ใต้หมอนบริเวณหัวนอนเป็นประจำ
เบื้องต้น ทางครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต และหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ชันสูตรและดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ญาติจะรับร่างไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา ณ วัดทองสัมฤทธิ์ ต่อไป
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ภาพจาก : เมตตา รุ่งรัตน์ FanClub : Metta Roongrat Fanclub