เด้งพ้นตำแหน่ง ด.ต.ปากเกร็ด กร่างรุมตื้บคอมมานโดตาแตก โดนอาญาพ่วงวินัยเด็ดขาด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 10:57 น.
เด้งพ้นตำแหน่ง ด.ต.ปากเกร็ด

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้ากรณีข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ หรือหน่วยคอมมานโด เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน หลังถูกตำรวจยศดาบตำรวจ สังกัด สภ.ปากเกร็ด พร้อมพวกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บและหมดสติ เหตุเกิดภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งเมื่อคืนวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา

ล่าสุด พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ได้สั่งการให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด โดยกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พร้อมสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเหตุทำร้ายร่างกายย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมทันที เพื่อไม่ให้การปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิมส่งผลกระทบต่อกระบวนการสอบสวน

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การดำเนินการครั้งนี้มีทั้งการสอบสวนทางวินัย ซึ่งตรวจสอบว่าข้าราชการตำรวจประพฤติผิดระเบียบหรือจรรยาบรรณขององค์กรหรือไม่ และการสอบสวนคดีอาญา เพื่อพิจารณาความรับผิดตามกฎหมายจากเหตุทำร้ายร่างกาย โดยยังต้องรอผลการสอบสวนและพิจารณาพยานหลักฐานก่อนสรุปความผิด

พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายกำชับเรื่องระเบียบวินัยและการประพฤติตนของข้าราชการตำรวจอย่างเคร่งครัด หากพบว่าตำรวจคนใดกระทำผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่มีการปกป้องหรือละเว้น เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กรตำรวจ

สำหรับเหตุการณ์ที่นำมาสู่คำสั่งดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ภายในร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งย่านเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขณะที่ตำรวจยศสิบตำรวจเอก สังกัดหน่วยคอมมานโด กำลังนั่งรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มกับแฟนสาว

ด.ต.ปากเกร็ด กร่างรุมตื้บคอมมานโดตาแตก โดนอาญาพ่วงวินัยเด็ดขาด
แฟ้มภาพ

ตามคำร้องเรียนของผู้เสียหาย ระบุว่า ดาบตำรวจ สภ.ปากเกร็ด พร้อมชายผู้ติดตามเดินเข้ามาสอบถามว่าตนเป็นตำรวจสังกัดใด เมื่อทราบว่าเป็นตำรวจคอมมานโด กลับแสดงความไม่พอใจ ก่อนกระชากคอเสื้อและพูดว่า “กูตำรวจปากเกร็ด” แล้วใช้มือตบเข้าที่ใบหน้าอย่างแรง

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ตำรวจคอมมานโดจึงชกสวนกลับไปหนึ่งครั้ง ก่อนถูกชายที่ติดตามดาบตำรวจเข้ามาร่วมชกต่อยหลายครั้ง แม้แฟนสาวจะพยายามใช้ร่างกายเข้าบังและยกมือไหว้ขอร้องให้หยุด แต่ตามคำร้องเรียนระบุว่าผู้เสียหายยังถูกทำร้ายต่อจนหมดสติ

ภายหลังตรวจสอบอาการบาดเจ็บ พบว่าผู้เสียหายมีบาดแผลบริเวณใบหน้าและศีรษะ เส้นเลือดฝอยในตาข้างขวาแตก มีเลือดกำเดาไหล และเกิดบาดแผลภายในปาก ก่อนเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ปากเกร็ด ในช่วงบ่ายวันที่ 1 พฤศจิกายน พร้อมมอบภาพถ่ายและคลิปวิดีโอเหตุการณ์เป็นหลักฐาน

ต่อมาวันที่ 3 พฤศจิกายน ผู้เสียหายตัดสินใจนำคลิปวิดีโอร้องเรียนต่อสื่อมวลชน เนื่องจากกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะตำรวจคู่กรณีเป็นเจ้าหน้าที่สังกัด สภ.ปากเกร็ด ซึ่งเป็นสถานีตำรวจที่รับผิดชอบคดี และมีความคุ้นเคยกับบุคคลในพื้นที่

ภายหลังเรื่องราวถูกเผยแพร่และได้รับความสนใจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงชี้แจงมาตรการล่าสุด โดยยืนยันว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจสังกัดหน่วยงานใด

ทั้งนี้ คำสั่งย้ายออกจากตำแหน่งเดิมและการตั้งกรรมการสอบวินัยเป็นมาตรการระหว่างการตรวจสอบ ยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าดาบตำรวจคู่กรณีมีความผิดแล้ว ส่วนผลการสอบสวนคดีอาญาและบทลงโทษทางวินัยต้องรอการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 10:57 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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