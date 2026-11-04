สนามบินสุวรรณภูมิ ปิดซ่อมด่วน หลังเครื่องบินตกหลุมรันเวย์ 2 ลำใน 1 สัปดาห์
ซ้ำรอยไชน่าแอร์ไลน์ เครื่องบิน A380 สายการบินเอมิเรตส์ ตกหลุมพื้นรันเวย์ยุบหัวทางวิ่ง 02R สนามบินสุวรรณภูมิ ทอท.สั่งปิดซ่อมด่วน 13 ชั่วโมง รื้อชั้นผิวทางลึก 33 เซนติเมตร
คืบหน้ากรณีเกิดเหตุพื้นผิวทางวิ่งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยุบตัวซ้ำอีกครั้ง เมื่อคืนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เครื่องบินรุ่น A380 ของสายการบินเอมิเรตส์ ประสบปัญหาพื้นรันเวย์ยุบตัวบริเวณหัวทางวิ่ง 02R ใกล้กับจุดที่เครื่องบินของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เคยประสบเหตุล้อติดหลุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาแก้ไขสถานการณ์นานกว่า 1 ชั่วโมง ส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวล่าช้า ส่วนเที่ยวบินอื่นต้องเปลี่ยนไปใช้ทางขับใกล้เคียงแทน
บนโลกออนไลน์ ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Yoongchamud ได้แชร์ข้อมูลอ้างอิงจากเฟซบุ๊ก Thanakorn Oxie Chumpon เปิดเผยว่า เฉพาะเดือนตุลาคมเพียงเดือนเดียว เครื่องบินของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ประสบเหตุล้อติดขัดบนทางขับของสนามบินสุวรรณภูมิถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่ 8 ตุลาคม กับเที่ยวบินขาเข้า CI839 (เกาสง-กรุงเทพฯ) ขณะกำลังเข้าหลุมจอด ครั้งที่สองเมื่อเช้ามืดวันที่ 26 ตุลาคม เที่ยวบินขาเข้า CI837 (ไทเป-กรุงเทพฯ) ล้อหลังตกท่อขณะกำลังเข้าหลุมจอด ใช้เวลาเคลียร์พื้นที่นานนับชั่วโมง ทำให้เที่ยวบินขากลับ CI838 ล่าช้าเกือบ 3 ชั่วโมง ส่วนครั้งที่สามคือเที่ยวบิน CI840 (กรุงเทพฯ-เกาสง) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
ปัญหาพื้นผิวทางวิ่งและทางขับยุบตัวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยการบิน โดยมีปัจจัยพื้นฐานมาจากสภาพพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิที่ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อน ประกอบกับได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมา
คณะผู้บริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้ประชุมด่วนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาพื้นผิวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกำหนดแผนปิดทางวิ่งและทางขับเพื่อซ่อมบำรุงเป็นลำดับขั้น เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 รวมระยะเวลา 13 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ได้ปิดทางวิ่งเส้นกลาง 02R/20L เพื่อรื้อซ่อมบำรุงพื้นผิวขนาด 15×100 ตารางเมตร ลึกลงไป 33 เซนติเมตรจนถึงชั้นผิวที่มีปัญหา พร้อมปิดทางขับสาย E21 เพื่อซ่อมบำรุงพื้นที่ขนาด 10×45 ตารางเมตร ที่ความลึก 33 เซนติเมตรเช่นกัน และปิดทางขับสาย E19 เพื่อสำรวจความแข็งแรง ระหว่างปิดซ่อม อากาศยานสามารถใช้ทางขับ E3 และ E17 เพื่อข้ามไปใช้งานทางวิ่งฝั่งตะวันตก (02L/20R) แทนได้
ทอท.ได้หารือร่วมกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เพื่อบริหารจัดการจราจรทางอากาศในช่วงเวลาดังกล่าว โดยใช้ทางวิ่งที่เหลืออีก 2 เส้นรองรับเที่ยวบินทั้งหมด ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
สำหรับระยะต่อไป ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08.00 น. รวม 48 ชั่วโมง จะยังคงปิดทางขับสาย E21 เพื่อรอให้พื้นผิวที่ซ่อมบำรุงเซ็ตตัวและมีความแข็งแรงสมบูรณ์ก่อนเปิดใช้งาน ส่วนทางวิ่งเส้นกลาง (02R/20L) จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน โดยให้อากาศยานเลี่ยงไปใช้ทางขับ E19 ที่อยู่ติดกันแทน พร้อมกันนี้ ทอท.เตรียมจัดทำแผนระยะยาวเพื่อปรับปรุงความแข็งแรงของพื้นผิวทางวิ่งและทางขับทั่วทั้งสนามบินอย่างยั่งยืนต่อไป