ผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ 2026 เดโมแครตชิง 2 ที่นั่งวุฒิสภา ลุ้นใครคุมสภาคองเกรส
ผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ 2026 เดโมแครต พลิกชนะ ในนอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนา พร้อมรักษาที่นั่งจอร์เจียและนิวแฮมป์เชียร์ ส่วนศึกชิงเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรยังต้องรอผลอีกหลายเขต
4 พฤศจิกายน 2569 พรรคเดโมแครตชิงที่นั่งวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกันได้อย่างน้อย 2 ที่นั่งในการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ เมื่อ รอย คูเปอร์ ชนะในนอร์ทแคโรไลนา และ แอนนี แอนดรูว์ส พลิกชนะในเซาท์แคโรไลนา ขณะที่ผลจากหลายรัฐและหลายเขตเลือกตั้งยังทยอยออกมา จึงยังไม่อาจสรุปได้ว่าพรรคใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสแต่ละแห่ง.
วุฒิสภา: เดโมแครตชิงสองที่นั่งจากรีพับลิกัน
ที่ นอร์ทแคโรไลนา คาดการณ์ว่า รอย คูเปอร์ อดีตผู้ว่าการรัฐจากพรรคเดโมแครต เอาชนะ ไมเคิล วอตลีย์ ผู้สมัครรีพับลิกันที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่นั่งนี้เดิมเป็นของ ทอม ทิลลิส วุฒิสมาชิกรีพับลิกันที่ไม่ได้ลงสมัครอีกสมัย.
ส่วน เซาท์แคโรไลนา แอนนี แอนดรูว์ส ผู้สมัครเดโมแครต เอาชนะ ดาร์ไลน์ เกรแฮม ผู้สมัครรีพับลิกันที่ทรัมป์สนับสนุน ผลนี้น่าจับตาเพราะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2024 ทรัมป์ชนะในรัฐนี้ด้วยคะแนนห่างเกือบ 18 จุดเปอร์เซ็นต์.
เดโมแครตยังรักษาที่นั่งเดิมได้ใน จอร์เจีย ซึ่ง จอน ออสซอฟฟ์ ชนะเลือกตั้งอีกสมัย และใน นิวแฮมป์เชียร์ ซึ่ง คริส แพปพาส ชนะการชิงที่นั่งที่วุฒิสมาชิกเดโมแครตคนเดิมกำลังจะพ้นตำแหน่ง ส่วนรีพับลิกันรักษาที่นั่งใน ฟลอริดา ไว้ได้จากชัยชนะของ แอชลีย์ มูดี.
ก่อนเลือกตั้ง รีพับลิกันมี 53 จาก 100 ที่นั่ง ขณะที่เดโมแครตมี 45 ที่นั่ง และมีสมาชิกอิสระอีก 2 คนที่ร่วมกลุ่มกับพรรค เดโมแครตจึงต้องได้ที่นั่งเพิ่ม สุทธิ 4 ที่นั่ง เพื่อครองเสียงข้างมาก เพราะถ้าเสมอกัน 50–50 รองประธานาธิบดีจากฝั่งรีพับลิกันมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
สภาผู้แทนราษฎร: เดโมแครตพลิกชนะหลายเขต แต่ยังไม่ถึงเส้นชัย
การเลือกตั้งครั้งนี้ชิงที่นั่งสภาผู้แทนราษฎรครบ 435 ที่นั่ง พรรคที่ได้อย่างน้อย 218 ที่นั่ง จะครองเสียงข้างมาก ผลช่วงแรกที่เอพีประกาศมีเขตที่เดโมแครตชิงจากรีพับลิกันได้ทั้งในนอร์ทแคโรไลนาและนิวเจอร์ซีย์ รวมถึงเขต 6 ของรัฐเคนทักกี ซึ่ง แซ็ก เดมโบ เอาชนะผู้สมัครรีพับลิกันในเขตที่พรรครีพับลิกันเคยครอง.
ชัยชนะรายเขตยังไม่ชี้ขาดว่าใครคุมสภาล่าง เพราะต้องดูทั้งเขตที่แต่ละพรรคชิงมาได้และเขตที่เสียไป ผลการเลือกตั้งหลายพื้นที่ยังอยู่ระหว่างนับคะแนน.
ทำไมผลครั้งนี้สำคัญกับทรัมป์
การเลือกตั้งกลางเทอมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2026 ตามเวลาท้องถิ่น ในช่วงครึ่งทางของการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองของทรัมป์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนชิงที่นั่งวุฒิสภา 35 ที่นั่ง สภาผู้แทนราษฎรทั้ง 435 ที่นั่ง และผู้ว่าการรัฐใน 36 รัฐ โดยไม่มีการเลือกประธานาธิบดีในรอบนี้.
หากเดโมแครตได้เสียงข้างมากในสภาใดสภาหนึ่ง พรรคจะมีอำนาจกำหนดวาระและตรวจสอบรัฐบาลมากขึ้น เช่น เปิดการไต่สวนหรือเรียกเอกสารจากฝ่ายบริหาร ขณะที่รัฐบาลทรัมป์อาจต้องเจรจากับฝ่ายค้านมากขึ้นเพื่อผลักดันกฎหมายในช่วงสองปีที่เหลือ.
ผลที่สื่อประกาศในคืนเลือกตั้งเป็น การคาดการณ์ผู้ชนะจากคะแนนที่รายงานแล้วและการประเมินบัตรที่เหลือ ส่วนผลรับรองอย่างเป็นทางการจะออกภายหลังตามขั้นตอนของแต่ละรัฐ ผู้อ่านติดตามผลรายเขตได้ที่ หน้ารายงานสดของเอพี.
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