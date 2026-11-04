ผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ 2026 เดโมแครตชิง 2 ที่นั่งวุฒิสภา ลุ้นใครคุมสภาคองเกรส

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 10:56 น.
ผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ 2026 เดโมแครตชิง 2 ที่นั่งวุฒิสภา

ผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ 2026 เดโมแครต พลิกชนะ ในนอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนา พร้อมรักษาที่นั่งจอร์เจียและนิวแฮมป์เชียร์ ส่วนศึกชิงเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรยังต้องรอผลอีกหลายเขต

4 พฤศจิกายน 2569 พรรคเดโมแครตชิงที่นั่งวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกันได้อย่างน้อย 2 ที่นั่งในการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ เมื่อ รอย คูเปอร์ ชนะในนอร์ทแคโรไลนา และ แอนนี แอนดรูว์ส พลิกชนะในเซาท์แคโรไลนา ขณะที่ผลจากหลายรัฐและหลายเขตเลือกตั้งยังทยอยออกมา จึงยังไม่อาจสรุปได้ว่าพรรคใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสแต่ละแห่ง.

เลือกตั้งสหรัฐ 2026 กลางเทอม
คนงานกำลังปรับป้ายบนโพเดียม ก่อนที่อับดุล เอล-ซาเยด (Abdul El-Sayed) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตในรัฐมิชิแกน จะเข้าร่วมงานคืนวันเลือกตั้งของพรรคเดโมแครตแห่งรัฐมิชิแกน เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2026 ในเมืองดีทรอยต์ (ภาพโดย AP/Julia Demaree Nikhinson)

วุฒิสภา: เดโมแครตชิงสองที่นั่งจากรีพับลิกัน

ที่ นอร์ทแคโรไลนา คาดการณ์ว่า รอย คูเปอร์ อดีตผู้ว่าการรัฐจากพรรคเดโมแครต เอาชนะ ไมเคิล วอตลีย์ ผู้สมัครรีพับลิกันที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่นั่งนี้เดิมเป็นของ ทอม ทิลลิส วุฒิสมาชิกรีพับลิกันที่ไม่ได้ลงสมัครอีกสมัย.

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ส่วน เซาท์แคโรไลนา แอนนี แอนดรูว์ส ผู้สมัครเดโมแครต เอาชนะ ดาร์ไลน์ เกรแฮม ผู้สมัครรีพับลิกันที่ทรัมป์สนับสนุน ผลนี้น่าจับตาเพราะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2024 ทรัมป์ชนะในรัฐนี้ด้วยคะแนนห่างเกือบ 18 จุดเปอร์เซ็นต์.

เดโมแครตยังรักษาที่นั่งเดิมได้ใน จอร์เจีย ซึ่ง จอน ออสซอฟฟ์ ชนะเลือกตั้งอีกสมัย และใน นิวแฮมป์เชียร์ ซึ่ง คริส แพปพาส ชนะการชิงที่นั่งที่วุฒิสมาชิกเดโมแครตคนเดิมกำลังจะพ้นตำแหน่ง ส่วนรีพับลิกันรักษาที่นั่งใน ฟลอริดา ไว้ได้จากชัยชนะของ แอชลีย์ มูดี.

ก่อนเลือกตั้ง รีพับลิกันมี 53 จาก 100 ที่นั่ง ขณะที่เดโมแครตมี 45 ที่นั่ง และมีสมาชิกอิสระอีก 2 คนที่ร่วมกลุ่มกับพรรค เดโมแครตจึงต้องได้ที่นั่งเพิ่ม สุทธิ 4 ที่นั่ง เพื่อครองเสียงข้างมาก เพราะถ้าเสมอกัน 50–50 รองประธานาธิบดีจากฝั่งรีพับลิกันมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ 2026
แอนเดอร์สัน เคลย์ตัน ประธานพรรคเดโมแครตประจำรัฐนอร์ทแคโรไลนา กล่าวในงานคืนวันเลือกตั้งเพื่อสนับสนุนรอย คูเปอร์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครต เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2026 ในเมืองราลี รัฐนอร์ทแคโรไลนา (ภาพโดย AP/แมตต์ เรมี)

สภาผู้แทนราษฎร: เดโมแครตพลิกชนะหลายเขต แต่ยังไม่ถึงเส้นชัย

การเลือกตั้งครั้งนี้ชิงที่นั่งสภาผู้แทนราษฎรครบ 435 ที่นั่ง พรรคที่ได้อย่างน้อย 218 ที่นั่ง จะครองเสียงข้างมาก ผลช่วงแรกที่เอพีประกาศมีเขตที่เดโมแครตชิงจากรีพับลิกันได้ทั้งในนอร์ทแคโรไลนาและนิวเจอร์ซีย์ รวมถึงเขต 6 ของรัฐเคนทักกี ซึ่ง แซ็ก เดมโบ เอาชนะผู้สมัครรีพับลิกันในเขตที่พรรครีพับลิกันเคยครอง.

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ชัยชนะรายเขตยังไม่ชี้ขาดว่าใครคุมสภาล่าง เพราะต้องดูทั้งเขตที่แต่ละพรรคชิงมาได้และเขตที่เสียไป ผลการเลือกตั้งหลายพื้นที่ยังอยู่ระหว่างนับคะแนน.

ทำไมผลครั้งนี้สำคัญกับทรัมป์

การเลือกตั้งกลางเทอมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2026 ตามเวลาท้องถิ่น ในช่วงครึ่งทางของการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองของทรัมป์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนชิงที่นั่งวุฒิสภา 35 ที่นั่ง สภาผู้แทนราษฎรทั้ง 435 ที่นั่ง และผู้ว่าการรัฐใน 36 รัฐ โดยไม่มีการเลือกประธานาธิบดีในรอบนี้.

หากเดโมแครตได้เสียงข้างมากในสภาใดสภาหนึ่ง พรรคจะมีอำนาจกำหนดวาระและตรวจสอบรัฐบาลมากขึ้น เช่น เปิดการไต่สวนหรือเรียกเอกสารจากฝ่ายบริหาร ขณะที่รัฐบาลทรัมป์อาจต้องเจรจากับฝ่ายค้านมากขึ้นเพื่อผลักดันกฎหมายในช่วงสองปีที่เหลือ.

ผลที่สื่อประกาศในคืนเลือกตั้งเป็น การคาดการณ์ผู้ชนะจากคะแนนที่รายงานแล้วและการประเมินบัตรที่เหลือ ส่วนผลรับรองอย่างเป็นทางการจะออกภายหลังตามขั้นตอนของแต่ละรัฐ ผู้อ่านติดตามผลรายเขตได้ที่ หน้ารายงานสดของเอพี.

ผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ 2026 เดโมแครตชิง 2 ที่นั่งวุฒิสภา ลุ้นใครคุมสภาคองเกรส ผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ 2026 เดโมแครตชิง 2 ที่นั่งวุฒิสภา ลุ้นใครคุมสภาคองเกรส

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 10:56 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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