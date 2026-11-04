หนุ่มป่วย ฝีดาษลิง คาดติดเพราะดื่มแก้วเดียวกัน เล่าอาการ ตรวจ 4 รอบกว่าจะเจอ
หนุ่มเล่าอาการก่อนรู้ป่วย ฝีดาษลิง ตรวจ 4 รอบกว่าจะเจอ คาดไทม์ไลน์ติดเชื้อจากการดื่มแก้วเดียวกัน โซเชียลแห่ส่งกำลังใจ
ช่วง 1-2 วันก่อนโลกออนไลน์ต่างแชร์คลิปและส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม หลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ชื่อว่า คุณออกัส ตัดสินใจโพสต์คลิปแชร์ประสบการณ์การป่วยเป็น โรคฝีดาษลิง (Mpox) เพื่อเป็นวิทยาทานเตือนภัยให้กับชาวเน็ตทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้
คุณออกัส เล่าว่า อาการแรกเริ่มคือ นอนไม่หลับ ปวดเมื่อยตามตัวต่อเนื่องหลายวัน จากนั้นเริ่มมีอาการเจ็บและบวมตรงขาหนีบทั้งสองข้าง ก่อนจะมีผื่นตุ่มขึ้นที่หน้า 2 จุด อาการเริ่มแย่ลงเรื่อย ๆ มีอาการปวดหลังอย่างรุนแรง แถมระบบขับถ่ายก็มีปัญหาตามมา
เจ้าตัวบอกเลยว่าช่วงที่หนักสุดคือทรมานมาก เจ็บปวดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ถึงขั้นต้องนอนร้องไห้ทุกคืน
เจ้าของคลิป เล่าต่อถึงไทม์ไลน์ก่อนเกิดอาการว่า ย้อนหลังไป 21 วัน พบว่าวันที่ 8 ต.ค. เพิ่งไปเที่ยวและกินอาหารทะเลที่บางแสนมา แต่จุดที่น่าจะเป็นความเสี่ยงที่สุดคือ วันที่ 9 ต.ค. ไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้ว “ดื่มน้ำจากแก้วเดียวกัน” กับคนอื่น หลังจากวันนั้นก็ใช้ชีวิตปกติ ไปทำงานออฟฟิศ ยืนยันว่าไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เลย
วันที่ 24 ต.ค. ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแรกตามสิทธิ โดนจับตรวจละเอียดยิบ ทั้งเจาะเลือด ปัสสาวะ ยันล้วงทวารหนัก แต่ก็ยังหาเชื้อไม่เจอ ช่วงนั้นลำบากมาก ต้องนอนรอเตียงข้ามคืนในห้องฉุกเฉิน แถมถูกตรวจร่างกายในห้องพักรวมที่ไม่มีม่านกั้น รู้สึกไร้ความเป็นส่วนตัวสุด ๆ จนทนไม่ไหว ขอเปลี่ยนไปตรวจอีกโรงพยาบาล พอหมอเห็นตุ่มที่หน้าก็สงสัยทันทีว่าเป็นฝีดาษลิง เลยรีบประสานส่งตัวกลับไป รพ.แรก เพื่อตรวจเฉพาะทางจนเจอเชื้อจริง ๆ เรื่องนี้ไม่ได้แปลว่า รพ.แรกตรวจพลาด เพราะช่วงแรกที่ผื่นยังไม่ขึ้น อาการมันเหมือนไข้หวัดใหญ่ทั่วไป ถ้าไม่ใช่หมอเฉพาะทางก็ดูยาก อีกอย่างการตรวจฝีดาษลิงต้องส่งแล็บพิเศษที่ราคาแพง ไม่ได้รวมอยู่ในการตรวจเลือดปกติ”
ตอนนี้ฝีดาษลิงยังไม่มียารักษาโดยตรง หมอเลยต้องให้รักษาตามอาการไปก่อน คล้ายๆ กับโควิด-19 คือให้ยาลดไข้และยาแก้ปวด คุณออกัสเลือกที่จะกักตัวและรักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน โดยมีแฟนคอยดูแลส่งข้าวส่งน้ำให้จากข้างนอกห้อง ทางโรงพยาบาลจะใช้วิธีโทรมาติดตามอาการทุกวัน และนัดให้ไปตรวจดูสะเก็ดแผลอีกทีตอนครบกำหนด 21 วัน
อาการล่าสุดเริ่มดีขึ้น ร่างกายเริ่มปรับตัว สามารถกลับมากินข้าวและนอนหลับได้ตามปกติ ที่ยอมเปิดหน้าเล่าเรื่องนี้ เพราะอยากให้ทุกคนรู้ว่า “คนธรรมดาที่ใช้ชีวิตทั่วไป แค่ไปเที่ยวหรือสัมผัสใกล้ชิด ก็ติดโรคนี้ได้” ไม่ได้จำกัดแค่เรื่องบนเตียง อยากลบภาพจำและอคติในสังคม ที่ชอบเหมารวมว่ากลุ่ม LGBTQ+ เป็นกลุ่มเดียวที่เสี่ยงติดเชื้อหรือแพร่เชื้อนี้
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อ้างอิงจาก : FB Thanaphat Pakdeerak