“สรปุก” เจ็บปวด! หลังรู้ความจริง ลั่นพ่ายแพ้ต่อหลักฐาน เสียใจหนักคิดว่าเป็นคนดี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 10:38 น.
"สรปุก" เจ็บปวด! หลังรู้ความจริง ลั่นพ่ายแพ้ต่อหลักฐาน เสียใจหนักคิดว่าเป็นคนดี

“สรปุก” เจ็บปวด! หลังรู้ความจริง ลั่นพ่ายแพ้ต่อหลักฐาน เสียใจหนักคิดว่าเป็นคนดี สงสารตัวเองและคนที่บริจาคเพราะความไว้ใจ

ประเด็นดราม่าเงินบริจาค “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของ “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด “สรปุก” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและคนสนิทของบุ๋ม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า

“สิ่งที่น่าเสียใจที่สุด คือการที่เราเคยช่วยเขาด้วยความจริงใจ ทุ่มเททุกอย่างสุดกำลัง โดยไม่เคยรู้เลยว่าความจริงอีกด้านเป็นอย่างไร คิดเพียงอย่างเดียวว่าเค้าเป็นคนดี เราและคนรักเขาอีกมากมาย เชื่อเขาจนวินาทีสุดท้าย

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ความเป็นเพื่อนทำให้เราเชื่อใจ ไม่เคยสงสัยสักนิด ใครเตือนก็ไม่ฟัง แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏมาแบบนี้ ใจพัง ตับพังแค่ไหน ก็ต้องกล้ายอมรับ และว่ากันไปตามพยานหลักฐาน การสำลักข้อเท็จจริงมันโคตรเจ็บปวด และยิ่งทรมานกว่าเมื่อมันมาจากบุคคลอื่น สงสารทุกคนที่อยู่ในสมการนี้เพราะความไว้ใจ

อยากให้เข้าใจนะคะ หลายคนที่เคยอยู่ทีมพี่เค้า จำเป็นต้องออกมาพูด และแสดงจุดยืนตอนนี้ เพราะเคยเป็นคนที่กางปีกปกป้องในวันนั้น โดยไม่รู้เรื่องอะไรด้วยจริงๆ ไม่ได้ทอดทิ้ง แต่พ่ายแพ้ต่อหลักฐานทีรับทราบในภายหลัง”

นอกจากนี้ สรปุก ยังได้ระบุข้อความเพิ่มเติมว่า “ถ้าถามว่าตกใจอะไรมากที่สุด คือตกใจเรื่องตัวเลข เพราะเข้าใจมาตลอดว่าเป็นมูลนิธิจนๆ ไม่มีเงิน ตอนน้ำท่วมล่าสุดยังไปบอกอีจ่า Drama-addict ว่าเงินหมดแล้ว พี่เค้าบอกเราแบบนี้ แต่ยังต้องช่วยคนอีกหลายวันเลย ตัวเองก็โอนไปให้ช่วยคนที่ลงพื้นที่หลายรอบ เพราะสงสารมูลนิธิ ส่วนตอนนี้สงสารตัวเองและคนที่บริจาคค่ะ”

โพสต์ของ สรปุก
FB/ Pook Sukonta Berthebaud

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 10:38 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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