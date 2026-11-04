“สรปุก” เจ็บปวด! หลังรู้ความจริง ลั่นพ่ายแพ้ต่อหลักฐาน เสียใจหนักคิดว่าเป็นคนดี
“สรปุก” เจ็บปวด! หลังรู้ความจริง ลั่นพ่ายแพ้ต่อหลักฐาน เสียใจหนักคิดว่าเป็นคนดี สงสารตัวเองและคนที่บริจาคเพราะความไว้ใจ
ประเด็นดราม่าเงินบริจาค “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของ “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด “สรปุก” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและคนสนิทของบุ๋ม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า
“สิ่งที่น่าเสียใจที่สุด คือการที่เราเคยช่วยเขาด้วยความจริงใจ ทุ่มเททุกอย่างสุดกำลัง โดยไม่เคยรู้เลยว่าความจริงอีกด้านเป็นอย่างไร คิดเพียงอย่างเดียวว่าเค้าเป็นคนดี เราและคนรักเขาอีกมากมาย เชื่อเขาจนวินาทีสุดท้าย
ความเป็นเพื่อนทำให้เราเชื่อใจ ไม่เคยสงสัยสักนิด ใครเตือนก็ไม่ฟัง แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏมาแบบนี้ ใจพัง ตับพังแค่ไหน ก็ต้องกล้ายอมรับ และว่ากันไปตามพยานหลักฐาน การสำลักข้อเท็จจริงมันโคตรเจ็บปวด และยิ่งทรมานกว่าเมื่อมันมาจากบุคคลอื่น สงสารทุกคนที่อยู่ในสมการนี้เพราะความไว้ใจ
อยากให้เข้าใจนะคะ หลายคนที่เคยอยู่ทีมพี่เค้า จำเป็นต้องออกมาพูด และแสดงจุดยืนตอนนี้ เพราะเคยเป็นคนที่กางปีกปกป้องในวันนั้น โดยไม่รู้เรื่องอะไรด้วยจริงๆ ไม่ได้ทอดทิ้ง แต่พ่ายแพ้ต่อหลักฐานทีรับทราบในภายหลัง”
นอกจากนี้ สรปุก ยังได้ระบุข้อความเพิ่มเติมว่า “ถ้าถามว่าตกใจอะไรมากที่สุด คือตกใจเรื่องตัวเลข เพราะเข้าใจมาตลอดว่าเป็นมูลนิธิจนๆ ไม่มีเงิน ตอนน้ำท่วมล่าสุดยังไปบอกอีจ่า Drama-addict ว่าเงินหมดแล้ว พี่เค้าบอกเราแบบนี้ แต่ยังต้องช่วยคนอีกหลายวันเลย ตัวเองก็โอนไปให้ช่วยคนที่ลงพื้นที่หลายรอบ เพราะสงสารมูลนิธิ ส่วนตอนนี้สงสารตัวเองและคนที่บริจาคค่ะ”
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