สลดนักวิ่งสาววัย 24 ลงมาราธอนครั้งแรก ล้มดับก่อนถึงเส้นชัย จากภาวะกล้ามเนื้อสลาย
เรเชล อาปา นักวิ่งสาวชาวอเมริกันวัย 24 ปี ล้มหมดสติ ขณะลงแข่งนิวยอร์กซิตี มาราธอน ครั้งแรกในชีวิต ก่อนเสียชีวิตในคืนเดียวกัน สาเหตุคือภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย
วงการวิ่งทั่วโลกร่วมไว้อาลัย หลังเรเชล อาปา หญิงสาวชาวอเมริกันวัย 24 ปี จากเมืองลูอิสเบิร์ก เคาน์ตีย์ยอร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย เสียชีวิตจากการล้มหมดสติระหว่างลงแข่งขันนิวยอร์กซิตี มาราธอน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นการวิ่งมาราธอนครั้งแรกในชีวิตของเธอ
ตามข้อมูลของตำรวจนครนิวยอร์ก เธอล้มลงในเซ็นทรัลพาร์กขณะวิ่งใกล้ถึงหลักไมล์ที่ 24 จากระยะทางรวม 26.2 ไมล์ หรือเหลืออีกเพียงราว 3 กิโลเมตรเศษก็จะถึงเส้นชัย ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมาท์ไซนายในอาการวิกฤตเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. และเสียชีวิตในอีกหลายชั่วโมงต่อมา
ด้านสตีฟ อาปา ผู้เป็นพ่อ ให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทมส์ว่า ลูกสาวของเขาเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย หรือ Rhabdomyolysis ซึ่งเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อสลายตัวระหว่างการออกแรงอย่างหนัก พร้อมกล่าวด้วยความสะเทือนใจว่า “มันเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้เลย” โดยระบุว่าลูกสาวซึ่งเพิ่งเริ่มเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยชาร์ลสตันเซาเทิร์น มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี
สำหรับนาทีเกิดเหตุ มิเคลา นิโคลัส ผู้ชมที่ยืนเชียร์อยู่ริมเส้นทาง เล่าว่าเธอเพิ่งตะโกนให้กำลังใจอาปาตอนวิ่งผ่าน ก่อนจะเห็นนักวิ่งสาวล้มลงในระยะห่างออกไปราว 14 เมตร โดยตัวเธอซึ่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์คลินิกของโรงพยาบาล พยายามปลอบขณะที่ผู้ชมอีกสองคนช่วยกันทำ CPR
“ฉันแค่จับมือเรเชลไว้ พูดกับเธอ บอกเธอว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวและเธอเป็นที่รัก แล้วฉันก็สวดภาวนาให้เธอ” นิโคลัสกล่าว
ขณะที่นิวยอร์ก โรด รันเนอร์ส ผู้จัดการแข่งขัน ระบุว่ามีผู้ชมเข้าทำ CPR ก่อนที่ทีมแพทย์ประจำงานจะเข้าช่วยทำ CPR ต่อและใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ก่อนหน่วยกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ พร้อมออกแถลงการณ์ว่า “เรารู้สึกเศร้าสลดอย่างยิ่งต่อการจากไปของเรเชล ความคิดและความเสียใจอย่างจริงใจของเราอยู่กับครอบครัว เพื่อน และชุมชนนักวิ่งทั้งหมด”
เรื่องนี้ยิ่งสะเทือนใจ คือเหตุผลที่เธอลงแข่ง อาปาวิ่งในนามโครงการ Parkinson’s Champions เพื่อระดมทุนให้มูลนิธิพาร์กินสัน เพื่อรำลึกถึงคุณตาของเธอที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันและเสียชีวิตเมื่อปี 2565 เธอเขียนไว้ในหน้าระดมทุนว่าคุณตา “สอนให้ฉันกระฉับกระเฉงอยู่เสมอ ผลักดันขีดจำกัดของตัวเอง และโอบรับความท้าทาย ซึ่งหล่อหลอมความรักในกีฬาและการเคลื่อนไหวของฉัน”
ทั้งนี้หลังข่าวการเสียชีวิตแพร่ออกไป ยอดบริจาคในหน้าดังกล่าวพุ่งทะลุเป้าหมาย 4,000 ดอลลาร์ที่เธอตั้งไว้อย่างรวดเร็ว
ด้านประวัติ อาปาเป็นอดีตนักกีฬาฮอกกี้สนามระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยบัคเนลล์ ซึ่งเธอจบการศึกษาเมื่อปี 2567 ในสาขาการตลาด นวัตกรรม และการออกแบบ พร้อมทำประตูให้ทีมฮอกกี้สนามของมหาวิทยาลัยรวม 17 ประตู ก่อนทำงานเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่บริษัท TE Connectivity โดยทั้งบริษัท มหาวิทยาลัยบัคเนลล์ และสมาคมฮอกกี้สนามสหรัฐฯ ต่างออกมาแสดงความเสียใจ
ทั้งนี้ การเสียชีวิตเกิดขึ้นในปีที่นิวยอร์กซิตี มาราธอน ครบรอบ 50 ปีของรูปแบบการวิ่งข้ามทั้ง 5 เขตของเมือง และมีผู้เข้าเส้นชัยสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 61,000 คน โดยผู้จัดระบุว่าครั้งล่าสุดที่มีนักวิ่งเสียชีวิตจากเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในรายการนี้คือเมื่อปี 2567
สำหรับภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย คือภาวะที่เซลล์กล้ามเนื้อได้รับความเสียหายและแตกสลาย จนปล่อยสารภายในเซลล์เข้าสู่กระแสเลือด โดยสารสำคัญคือไมโอโกลบิน ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินกว่าที่ไตจะกำจัดได้ทัน อาจทำให้ไตเสียหายและนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลัน รวมถึงกระทบสมดุลเกลือแร่และการทำงานของหัวใจ
ปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยคือการออกแรงหนักเกินขีดความสามารถของร่างกาย การเพิ่มความหนักของการฝึกเร็วเกินไป การซ้อมซ้ำโดยพักไม่พอ และการออกกำลังกายในอากาศร้อน ซึ่งเห็นได้จากสถิติที่ว่าหลังการแข่งขันนิวยอร์กซิตี มาราธอน ปี 2565 ซึ่งอุณหภูมิสูงถึงราว 24 องศาเซลเซียสและความชื้นเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ มีนักวิ่งต้องเข้ารับการรักษาจากภาวะนี้ถึง 24 ราย
อาการที่ควรเฝ้าระวังได้แก่ ปวดกล้ามเนื้อรุนแรงผิดปกติ กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเหนื่อยล้าผิดปกติ กล้ามเนื้อบวมตึงหรือกดเจ็บ ปัสสาวะสีเข้มคล้ายน้ำชาหรือโคล่า ปัสสาวะลดลง รวมถึงคลื่นไส้ โดยสิ่งที่อันตรายคืออาการเหล่านี้คล้ายกับความเหนื่อยล้าหรือภาวะขาดน้ำทั่วไปจนแยกยาก และอาจไม่ปรากฏทันทีหลังออกกำลังกาย แต่แสดงอาการหลังผ่านไปหลายชั่วโมงหรือเป็นวัน การเข้าเส้นชัยจึงไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงสิ้นสุดลง หากมีอาการน่าสงสัยควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดวัดระดับเอนไซม์ครีเอทีนไคเนส
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
สำนักข่าวเอพี ผ่าน 6abc และ NBC New York