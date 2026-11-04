เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กรรชัย อยู่โรงพยาบาล เพจดังแซว “วันนี้เข่าทรุดของจริง”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 10:25 น.
เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กรรชัย อยู่โรงพยาบาล เพจดังแซว “วันนี้เข่าทรุดของจริง”

ด่วน! ผู้ช่วยพี่หนุ่ม กรรชัย แจ้ง พิธีกรดังอยู่โรงพยาบาล กำลังรอพบแพทย์ เพจดังโพสต์แซว “เมื่อวานพบตร. เข่าแทบทรุด วันนี้เข่าทรุดของจริง”

หลังจากที่ช่วงเย็นวานนี้ (3 พ.ย. 69) หนุ่ม กรรชัย พิธีกรชื่อดัง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบฯ เพื่อเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน ปมโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี จำนวนเงิน 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา ก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่า

“หลังเห็นข้อมูลจริงก็เข่าทรุดเหมือนกัน หน้ามือเป็นหลังเท้า หมดแล้วความเชื่อใจที่เคยมีให้ บุ๋ม ปนัดดา ไม่แน่อาจะเปลี่ยนจากการเป็นพยาน สู่การเป็นเหยื่อและผู้แจ้งความดำเนินคดีในอนาคตอันใกล้”

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หนุ่ม กรรชัย ช็อก! หลังเห็นข้อมูลจริง ลั่น ความเชื่อใจ บุ๋ม ปนัดดา พังทลายชั่วพริบตา

ล่าสุด 4 พ.ย. 69 มีรายงานว่า หนุ่ม กรรชัย อยู่ที่โรงพยาบาล และกำลังรอพบแพทย์ โดยทางเพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก โพสต์ข้อความระบุว่า “ด่วนเวลานี้เกิดอะไรขึ้น!! โทรหา “พี่หนุ่ม กรรชัย” แต่ผู้ช่วยรับสายแทน บอกว่าพี่หนุ่มอยู่โรงพยาบาล กำลังพบแพทย์ #เมื่อวานหลังพบตำรวจเข่าแทบทรุดวันนี้ทรุดของจริง”

เกิดอะไรขึ้น พี่หนุ่ม กรรชัย อยู่ รพ. เพจดังโพสต์แซว วันนี้เข่าทรุดของจริง-1

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อ้างอิงจาก : FB ดาวแปดแฉก

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 10:25 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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