เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กรรชัย อยู่โรงพยาบาล เพจดังแซว “วันนี้เข่าทรุดของจริง”
ด่วน! ผู้ช่วยพี่หนุ่ม กรรชัย แจ้ง พิธีกรดังอยู่โรงพยาบาล กำลังรอพบแพทย์ เพจดังโพสต์แซว “เมื่อวานพบตร. เข่าแทบทรุด วันนี้เข่าทรุดของจริง”
หลังจากที่ช่วงเย็นวานนี้ (3 พ.ย. 69) หนุ่ม กรรชัย พิธีกรชื่อดัง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบฯ เพื่อเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน ปมโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี จำนวนเงิน 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา ก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่า
“หลังเห็นข้อมูลจริงก็เข่าทรุดเหมือนกัน หน้ามือเป็นหลังเท้า หมดแล้วความเชื่อใจที่เคยมีให้ บุ๋ม ปนัดดา ไม่แน่อาจะเปลี่ยนจากการเป็นพยาน สู่การเป็นเหยื่อและผู้แจ้งความดำเนินคดีในอนาคตอันใกล้”
หนุ่ม กรรชัย ช็อก! หลังเห็นข้อมูลจริง ลั่น ความเชื่อใจ บุ๋ม ปนัดดา พังทลายชั่วพริบตา
ล่าสุด 4 พ.ย. 69 มีรายงานว่า หนุ่ม กรรชัย อยู่ที่โรงพยาบาล และกำลังรอพบแพทย์ โดยทางเพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก โพสต์ข้อความระบุว่า “ด่วนเวลานี้เกิดอะไรขึ้น!! โทรหา “พี่หนุ่ม กรรชัย” แต่ผู้ช่วยรับสายแทน บอกว่าพี่หนุ่มอยู่โรงพยาบาล กำลังพบแพทย์ #เมื่อวานหลังพบตำรวจเข่าแทบทรุดวันนี้ทรุดของจริง”
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อ้างอิงจาก : FB ดาวแปดแฉก