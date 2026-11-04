เพกาซัส คืออะไร แค่รู้เบอร์โทรก็เจาะมือถือได้ ย้อนรอยสปายแวร์ รัฐไทยเคยซื้อ 247 ล้าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 10:20 น.
เพกาซัส คืออะไร แค่รู้เบอร์โทรก็เจาะมือถือได้ ย้อนรอยสปายแวร์ รัฐไทยเคยซื้อ 247 ล้าน

สปายแวร์ เพกาซัส กลับมาอยู่ในข่าวการเมืองไทยอีกครั้ง หลังหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านสองพรรค คือ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เปิดเผยในวันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน 2569 ว่าได้รับคำเตือนจาก Apple ว่าไอโฟนของตนตกเป็นเป้าหมายของสปายแวร์รับจ้างระดับสูง ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ฝ่ายค้านกำลังเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ทั้งสองคนยังไม่มีใครยืนยันว่าถูกเจาะสำเร็จ ยังไม่มีใครรู้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังคือใคร แต่คำว่าเพกาซัสมีประวัติในประเทศไทยยาวกว่าที่หลายคนจำได้

เพกาซัสคืออะไร

เพกาซัส (Pegasus) คือซอฟต์แวร์สอดแนมที่พัฒนาโดยบริษัท NSO Group สัญชาติอิสราเอล จุดที่ทำให้มันต่างจากมัลแวร์ทั่วไปคือความสามารถเจาะโทรศัพท์แบบ zero-click หรือ “ไร้การกด” กล่าวคือเจ้าของเครื่องไม่ต้องกดลิงก์ ไม่ต้องเปิดไฟล์ ไม่ต้องทำอะไรเลย ผู้โจมตีอาศัยช่องโหว่ในระบบปฏิบัติการเจาะเข้าไปได้จากระยะไกล

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ผศ.ดร.ปริยกร ปุสวิโร ซึ่งเบิกความเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีเพกาซัสที่ศาลแพ่ง อธิบายว่าเพียงแค่ทราบหมายเลขโทรศัพท์ก็สามารถโจมตีได้ และเป้าหมายไม่สามารถป้องกันตัวเองได้

เมื่อเจาะเข้าไปสำเร็จ โทรศัพท์เครื่องนั้นจะตกอยู่ในการควบคุมของผู้โจมตีอย่างสมบูรณ์ ทั้งรูปภาพ วิดีโอ แชต อีเมล ตำแหน่งที่อยู่ รวมถึงการสั่งเปิดกล้องและไมโครโฟนจากระยะไกล ข้อความที่เข้ารหัสไว้ก็ไม่ช่วย เพราะสปายแวร์อ่านจากตัวเครื่องหลังถอดรหัสแล้ว

ขายให้รัฐบาลเท่านั้น นั่นคือหัวใจของปัญหา

NSO Group ระบุมาตลอดว่าจำหน่ายเพกาซัสให้เฉพาะหน่วยงานรัฐบาล หน่วยข่าวกรอง และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องผ่านใบอนุญาตส่งออกของรัฐบาลอิสราเอลก่อน

เงื่อนไขข้อนี้เองที่ทำให้ทุกครั้งที่พบเพกาซัสในมือถือของนักการเมืองฝ่ายค้านหรือนักข่าว คำถามจะวิ่งไปที่รัฐทันที เพราะตามคำอธิบายของผู้ผลิตเอง เอกชนทั่วไปซื้อไม่ได้

ที่ผ่านมามีการเปิดโปงว่ารัฐบาลหลายประเทศนำเพกาซัสไปใช้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักข่าว นักกิจกรรม และนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม จน NSO ถูกกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำ และถูกฟ้องร้องในหลายประเทศ รวมถึงคดีที่ WhatsApp และ Facebook ฟ้องเมื่อปี 2562 กรณีส่งมัลแวร์ไปยังโทรศัพท์ราว 1,400 เครื่อง และคดีที่ Apple ฟ้องเมื่อปี 2564

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ไทยเคยซื้อเพกาซัสจริง ด้วยงบ 247 ล้านบาท

ข้อมูลจาก iLaw ซึ่งอ้างคำให้การของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อศาลปกครอง ระบุว่า กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) เคยจัดซื้อเพกาซัสด้วยงบประมาณปี 2557 วงเงิน 247.5 ล้านบาท โดยตำรวจชี้แจงว่าใช้ปราบปรามยาเสพติด เป็นเวอร์ชันที่เป้าหมายต้องกดลิงก์ก่อนถึงจะเจาะได้ และหยุดใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เพราะไม่ได้รับงบต่ออายุสัญญาอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์

Citizen Lab ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยโตรอนโต ยังตรวจพบร่องรอยการใช้สปายแวร์ในไทยครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 หรือไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังรัฐประหาร

เหยื่อในไทยอย่างน้อย 30 ราย ช่วงม็อบปี 2563-2564

เดือนกรกฎาคม 2565 Citizen Lab ร่วมกับ iLaw และ DigitalReach เผยแพร่รายงานชื่อ GeckoSpy ระบุว่า ยืนยันทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ว่ามีคนไทยอย่างน้อย 30 รายติดเพกาซัสจริง ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ถึงพฤศจิกายน 2564 ส่วนใหญ่เป็นนักกิจกรรม นักวิชาการ ทนายความ และคนทำงานเอ็นจีโอ ที่มีบทบาทในการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย

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รายงานฉบับนั้นระบุชัดว่า ไม่ได้ชี้ตัวว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ใช้ แต่พบหลักฐานแวดล้อมว่าน่าจะมีผู้ใช้เพกาซัสอย่างน้อยหนึ่งรายปฏิบัติการอยู่ในประเทศไทย

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ตัวเลขที่ฝ่ายไทยอ้างถึงบ่อยกว่าคือ 35 ราย ซึ่งเป็นยอดที่ iLaw ใช้ แยกเป็นนักกิจกรรม 24 คน นักวิชาการ 3 คน เอ็นจีโอ 3 คน และนักการเมืองพรรคก้าวไกลกับคณะก้าวหน้าอีก 5 คน

เพกาซัส คืออะไร แค่รู้เบอร์โทรก็เจาะมือถือได้ ย้อนรอยสปายแวร์ รัฐไทยเคยซื้อ 247 ล้าน

เรื่องเคยขึ้นสภามาแล้วเมื่อปี 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ สส. พรรคก้าวไกลในขณะนั้น อภิปรายเรื่องเพกาซัสกลางสภา โดยตั้งข้อสังเกตว่าการโจมตีนักการเมืองเกิดขึ้นในช่วงใกล้เคียงกับการอภิปรายสำคัญ

ด้าน ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเวลานั้น กล่าวว่า “ระบบนี้มีจริง เราเคยศึกษาอยู่” แต่ระบุว่ากระทรวงไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ ก่อนจะชี้แจงภายหลังว่าไม่ได้บอกว่ามีใช้ในระบบราชการไทย ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ตอบว่าไม่รู้จักเพกาซัส

วันที่ 5 เมษายน 2567 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) แถลงผลการตรวจสอบที่ใช้เวลาเกือบสองปี สรุปว่าเชื่อว่ามีการใช้เพกาซัสละเมิดสิทธิจริง โดยอ้างทั้งผลตรวจทางเทคนิคที่สอดคล้องกับพยานผู้เชี่ยวชาญ และบริบทต่างประเทศ เช่น การที่ Apple ฟ้อง NSO และการที่สหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำบริษัท

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กสม. ระบุด้วยว่าผู้ถูกโจมตีไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรงใด จึงเข้าข่ายใช้งานโดยมิชอบและผิดวัตถุประสงค์

คดีแรกของโลกที่ NSO สู้จนจบ ศาลไทยยกฟ้อง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ไผ่ จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นักกิจกรรม ยื่นฟ้อง NSO Group ต่อศาลแพ่ง เรียกค่าเสียหาย 2.5 ล้านบาท ถือเป็นคดีแรกของโลกที่ NSO ตกเป็นจำเลยและสู้คดีจนสืบพยานครบทั้งสองฝ่าย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ศาลแพ่ง พิพากษายกฟ้อง โดยให้เหตุผลว่าอีเมลที่ปรากฏในเอกสารแจ้งเตือนของโจทก์ไม่ใช่อีเมลของโจทก์ ศาลจึงไม่เชื่อว่าโจทก์ได้รับคำเตือนจาก Apple จริง และโจทก์ไม่ได้นำผู้ตรวจจาก Citizen Lab มาเบิกความยืนยันรายละเอียดการตรวจ ทำให้ผลตรวจรับฟังไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 95/1

คำพิพากษานี้วินิจฉัยเฉพาะว่าโจทก์พิสูจน์การละเมิดไม่ได้ ไม่ได้วินิจฉัยว่าเพกาซัสไม่เคยถูกใช้ในประเทศไทย

เดือนตุลาคม 2568 NSO Group ยืนยันว่ากลุ่มทุนอเมริกันซึ่งนำโดยโรเบิร์ต ไซมอนด์ส โปรดิวเซอร์ฮอลลีวูด ได้ลงทุนหลายสิบล้านดอลลาร์และเข้าถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ปิดฉากการควบคุมโดยฝ่ายอิสราเอล โดยบริษัทระบุว่าสำนักงานใหญ่และการดำเนินงานหลักยังอยู่ในอิสราเอลภายใต้การกำกับของรัฐบาลอิสราเอลเช่นเดิม

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ดีลดังกล่าวถูกวิจารณ์จากนักวิจัยด้านความปลอดภัย เนื่องจากบริษัทยังอยู่ในบัญชีดำของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ

ถ้าได้รับคำเตือน ควรทำอย่างไร

Apple อธิบายว่าคำเตือนลักษณะนี้จะส่งเมื่อบริษัทมีความมั่นใจสูงว่าผู้ใช้ถูกเลือกเป็นเป้าหมายของสปายแวร์รับจ้าง โดยแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ และพิจารณาเปิด Lockdown Mode ส่วนผู้ใช้แอนดรอยด์รุ่นที่รองรับสามารถเปิด Advanced Protection ได้

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบว่าคำเตือนเป็นของจริงหรือไม่ ด้วยการเข้าเว็บไซต์ account.apple.com โดยตรง หากเป็นคำเตือนจริงจะปรากฏหลังลงชื่อเข้าใช้ และ Apple ยืนยันว่าจะไม่ขอให้ผู้ใช้ส่งรหัสผ่านหรือรหัสยืนยันเพื่อรับมือภัยดังกล่าว

สำหรับคนทั่วไป คำแนะนำพื้นฐานคืออัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ เพราะเพกาซัสอาศัยช่องโหว่ที่ยังไม่ถูกปิดเป็นทางเข้า

ถึงตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าโทรศัพท์ของอภิสิทธิ์หรือณัฐพงษ์ถูกเจาะสำเร็จ คำเตือนของ Apple ระบุเพียงว่าผู้ใช้ “ตกเป็นเป้าหมาย” ไม่ได้ระบุว่าการโจมตีสำเร็จ และไม่ได้ระบุผู้โจมตีหรือประเทศต้นทาง

การตรวจสอบเชิงลึกต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล ซึ่งทั้งสองฝ่ายระบุว่าจะประสาน Citizen Lab ดำเนินการต่อ

ข้อมูลจาก iLaw, คำพิพากษาคดีเพกาซัส (iLaw), Citizen Lab และ กรุงเทพธุรกิจ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 10:20 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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