เปิดอายุ “เมตตา รุ่งรัตน์” อดีตนางเอกระดับตำนาน ไข่มุกดำแห่งเอเชีย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 09:56 น.
เปิดอายุ "เมตตา รุ่งรัตน์" อดีตนางเอกระดับตำนาน ไข่มุกดำแห่งเอเชีย
ภาพจาก : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

จากกรณีการเสียชีวิตของ เมตตา รุ่งรัตน์ อดีตนางเอกชื่อดัง เจ้าของฉายา ไข่มุกดำแห่งเอเชีย ซึ่งถูกพบเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านคุ้มเกล้า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ด้วยวัย 83 ปี ทำให้ประวัติของนักแสดงอาวุโสกลับมาได้รับความสนใจ โดยเฉพาะวันเดือนปีเกิดและอายุที่แท้จริงของเธอ ซึ่งมีข้อมูลบันทึกไว้อย่างชัดเจนในฐานข้อมูลหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

จากข้อมูลของหอภาพยนตร์ ระบุว่า เมตตา รุ่งรัตน์ มีชื่อจริงว่า ดาราวดี ดวงดารา ชื่อเล่น เหน่ง เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร หากนับถึงวันที่เสียชีวิต 3 พฤศจิกายน 2569 จึงมีอายุ 83 ปี โดยอีกเพียงเดือนเศษจะถึงวันเกิดครบรอบ 84 ปี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2569

เมตตาเป็นลูกสาวของ บุญส่ง ดวงดารา ศิลปินผู้มีชื่อเสียงในวงการโทรทัศน์ไทยยุคแรก และ ชอุ่ม ดวงดารา เติบโตมาในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง ก่อนเข้าศึกษาด้านนาฏศิลป์ที่โรงเรียนเฉลิมศาสตร์ ย่านประตูน้ำ และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนกนาฏศิลป์ เมื่อปี 2503 จากนั้นทำงานเป็นครูสอนในโรงเรียนแห่งเดิม

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ระหว่างเป็นครู เมตตามีโอกาสแสดงละครรำทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม จนได้รับการชักชวนจาก ศรินทิพย์ ศิริวรรณ และ ชาลี อินทรวิจิตร ให้เข้าสู่วงการภาพยนตร์ โดยพาไปพบ ประทีป โกมลภิส ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อในการแสดงว่า เมตตา รุ่งรัตน์

ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคือ เด็ดดอกฟ้า ออกฉายเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2504 โดยรับบทสมทบ ก่อนก้าวขึ้นเป็นนางเอกเต็มตัวในเรื่อง จอมใจเวียงฟ้า เมื่อปี 2505 แสดงคู่กับ จิตรกร สุนทรปักษิน และมีผลงานตามมาในปีเดียวกันคือ วัยรุ่นวัยคนอง ซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

ประวัติ อายุ เมตตา รุ่งรัตน์

หลังประสบความสำเร็จ เมตตากลายเป็นนักแสดงที่มีผลงานต่อเนื่องหลายทศวรรษ และได้รับฉายา ไข่มุกดำแห่งเอเชีย จากภาพลักษณ์นางเอกที่มีใบหน้าสวยคมเข้มเป็นเอกลักษณ์

ความสามารถของเธอไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบทนางเอก แต่ยังรับบทบาทหลากหลาย ทั้งนางรอง ตัวร้าย หญิงสูงศักดิ์ และบทตลก ทำให้มีผลงานภาพยนตร์สะสมหลายร้อยเรื่อง อาทิ ผู้ชนะสิบทิศ ตำหนักแดง มรกตแดง สวรรค์เบี่ยง แม่อายสะอื้น และคำพิพากษา

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ด้วยผลงานในวงการภาพยนตร์ไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้เชิญเมตตาเข้าร่วมพิธีประทับรอยมือและรอยเท้าในลานดารา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 โดยได้รับการบันทึกเป็นดาวดวงที่ 74 เพื่อเป็นเกียรติแก่ผลงานและคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทย

สำหรับช่วงบั้นปลายชีวิต เมตตาเคยเปิดเผยปัญหาสุขภาพที่ต้องเผชิญหลายโรค ทั้งอาการปวดตามข้อ ปัญหากระดูก และโรคเกี่ยวกับดวงตา จนต้องลดบทบาทการทำงานในวงการบันเทิง ก่อนมีรายงานการเสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569

การจากไปของเมตตา รุ่งรัตน์ ในวัย 83 ปี ปิดฉากเส้นทางการแสดงที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2504 และยาวนานกว่า 60 ปี โดยผลงานภาพยนตร์หลายร้อยเรื่องยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์วงการบันเทิงไทย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 09:56 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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