“บลู พงศ์ทิวัตถ์” ปัด เป็นแฟน “ลิซ่า” สนิทเพราะอยู่แก๊งเดียวกัน ย้ำโสด จีบได้
บลู พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ ตอบเรื่องหัวใจแบบไม่ต้องให้แฟน ๆ เดาต่อ หลังถูกจับตาว่ากำลังคบ เป็นแฟนกับ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล เจ้าตัวบอกว่าทั้งคู่สนิทกันเพราะมีเพื่อนและพี่ ๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน พร้อมยืนยันว่าตอนนี้ยังโสด และตอบติดเล่นว่า “จีบได้เลย”
ก่อนหน้านี้ ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกต บลูกับลิซ่า มีภาพร่วมเฟรมให้เห็นเป็นระยะ รวมถึงช่วงอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จนหลายคนสงสัยว่าความสนิทพัฒนาไปไกลกว่าคนในกลุ่มเพื่อนหรือไม่ กระทั่งบลูให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวซีรีส์ The Remarried Empress เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ว่าเห็นข่าวอยู่บ้าง แต่ไม่ได้รู้สึกกดดันหรือเกร็งกับการถูกจับตามอง และยังใช้ชีวิตตามปกติ
ส่วนเรื่องงาน บลูระบุว่าโปรเจกต์ที่ทำร่วมกับลิซ่าในตอนนี้มีเพียงงานของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยังไม่มีงานเพลงร่วมกัน และเมื่อถูกถามถึงกระแสว่าเขาไปเล่นมิวสิกวิดีโอให้ลิซ่า เจ้าตัวตอบสั้น ๆ ว่า “ไม่ใช่ผมครับ”
พอถูกถามว่าหัวใจช่วงนี้เป็นสีอะไร บลูเล่นมุกว่าหัวใจเป็นสีบลู เพราะแฟนคลับของเขาใช้ชื่อด้อมว่า “บลูด้า” ส่วนสิ่งที่เจ้าตัวกำลังทุ่มเวลาให้คือการเตรียมเพลงกับทีมที่ค่าย เพื่อให้แฟน ๆ ได้ฟังกัน