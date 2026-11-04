“บลู พงศ์ทิวัตถ์” ปัด เป็นแฟน “ลิซ่า” สนิทเพราะอยู่แก๊งเดียวกัน ย้ำโสด จีบได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 09:49 น.
“บลู พงศ์ทิวัตถ์” ปัด เป็นแฟน “ลิซ่า” สนิทเพราะอยู่แก๊งเดียวกัน ย้ำโสด จีบได้

บลู พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ ตอบเรื่องหัวใจแบบไม่ต้องให้แฟน ๆ เดาต่อ หลังถูกจับตาว่ากำลังคบ เป็นแฟนกับ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล เจ้าตัวบอกว่าทั้งคู่สนิทกันเพราะมีเพื่อนและพี่ ๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน พร้อมยืนยันว่าตอนนี้ยังโสด และตอบติดเล่นว่า “จีบได้เลย”

ก่อนหน้านี้ ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกต บลูกับลิซ่า มีภาพร่วมเฟรมให้เห็นเป็นระยะ รวมถึงช่วงอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จนหลายคนสงสัยว่าความสนิทพัฒนาไปไกลกว่าคนในกลุ่มเพื่อนหรือไม่ กระทั่งบลูให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวซีรีส์ The Remarried Empress เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ว่าเห็นข่าวอยู่บ้าง แต่ไม่ได้รู้สึกกดดันหรือเกร็งกับการถูกจับตามอง และยังใช้ชีวิตตามปกติ

ส่วนเรื่องงาน บลูระบุว่าโปรเจกต์ที่ทำร่วมกับลิซ่าในตอนนี้มีเพียงงานของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยังไม่มีงานเพลงร่วมกัน และเมื่อถูกถามถึงกระแสว่าเขาไปเล่นมิวสิกวิดีโอให้ลิซ่า เจ้าตัวตอบสั้น ๆ ว่า “ไม่ใช่ผมครับ”

โฆษณา

พอถูกถามว่าหัวใจช่วงนี้เป็นสีอะไร บลูเล่นมุกว่าหัวใจเป็นสีบลู เพราะแฟนคลับของเขาใช้ชื่อด้อมว่า “บลูด้า” ส่วนสิ่งที่เจ้าตัวกำลังทุ่มเวลาให้คือการเตรียมเพลงกับทีมที่ค่าย เพื่อให้แฟน ๆ ได้ฟังกัน

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 09:49 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&#8220;เจี๊ยบ อมรัตน์&#8221; จวกยับ &#8220;บุ๋ม ปนัดดา&#8221; ไม่เป็นเหมือนที่สร้างภาพ จี้ถามเงินบริจาคมูลนิธิ

“เจี๊ยบ อมรัตน์” จวกยับ “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่เป็นเหมือนที่สร้างภาพ จี้ถามเงินบริจาคมูลนิธิ

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
อึ้ง! สภาพโกดัง มูลนิธิองค์กรทำดี ของบริจาคถูกทิ้งเป็นภูเขาขยะ ไร้การดูแล

สลดใจ! สภาพโกดัง มูลนิธิองค์กรทำดี ของบริจาคจากเงินประชาชน ถูกทิ้งเป็นกองขยะ

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
ด.ต.ปากเกร็ด พาพวกรุมยำคอมมานโดสลบคาคาราโอเกะ

กร่างจัด! ด.ต.ปากเกร็ด พาพวกรุมยำคอมมานโดสลบคาคาราโอเกะ แฟนไหว้ขอชีวิตไม่สน

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
อึ้งได้อีก! &quot;เอกภพ สายไหม&quot; แฉยับ เงินบริจาคช่วยแค่ 2% ฮุบใช้ส่วนตัว 98%

อึ้งได้อีก! “เอกภพ สายไหม” แฉยับ เงินบริจาคช่วยแค่ 2% ฮุบใช้ส่วนตัว 98%

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
เปิดอายุ &quot;เมตตา รุ่งรัตน์&quot; อดีตนางเอกระดับตำนาน ไข่มุกดำแห่งเอเชีย บันเทิง

เปิดอายุ “เมตตา รุ่งรัตน์” อดีตนางเอกระดับตำนาน ไข่มุกดำแห่งเอเชีย

5 นาที ที่แล้ว
ด.ต.ปากเกร็ด พาพวกรุมยำคอมมานโดสลบคาคาราโอเกะ ข่าวอาชญากรรม

กร่างจัด! ด.ต.ปากเกร็ด พาพวกรุมยำคอมมานโดสลบคาคาราโอเกะ แฟนไหว้ขอชีวิตไม่สน

27 นาที ที่แล้ว
อึ้งได้อีก! &quot;เอกภพ สายไหม&quot; แฉยับ เงินบริจาคช่วยแค่ 2% ฮุบใช้ส่วนตัว 98% ข่าว

อึ้งได้อีก! “เอกภพ สายไหม” แฉยับ เงินบริจาคช่วยแค่ 2% ฮุบใช้ส่วนตัว 98%

29 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ช็อก! หลังเห็นข้อมูลจริง ลั่น ความเชื่อใจ บุ๋ม ปนัดดา พังทลายชั่วพริบตา บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ช็อก! หลังเห็นข้อมูลจริง ลั่น ความเชื่อใจ บุ๋ม ปนัดดา พังทลายชั่วพริบตา

35 นาที ที่แล้ว
จับตา! คนใกล้ชิดบุ๋ม ปนัดดา จู่ๆ รวยก้าวกระโดด ตอนนี้สื่อติดต่อไม่ได้แล้ว บันเทิง

จับตา! คนใกล้ชิดบุ๋ม ปนัดดา จู่ๆ รวยก้าวกระโดด ตอนนี้สื่อติดต่อไม่ได้แล้ว

40 นาที ที่แล้ว
ชมพู่ อารยา เข้าพบ ปอศ. ให้ปากคำปมบริจาค 1 ล้าน ข่าว

ชมพู่ อารยา เข้าพบ ปอศ. ให้ปากคำปมบริจาค 1 ล้าน มูลนิธิบุ๋ม ปนัดดา

54 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 450 บาท ทองแท่งขาย 62,950 บาท

58 นาที ที่แล้ว
ยุโรปวุ่นหนัก ขู่วางระเบิด 7 เที่ยวบินในวันเดียว ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ยุโรปวุ่นหนัก ขู่วางระเบิด 7 เที่ยวบินในวันเดียว สั่งปิดสนามบินชั่วคราว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าบีบใจ นากบุญทิ้ง ดาวเด่นสวนสัตว์นครปฐม ตรอมใจตายหลังถูกย้าย เพราะอินฟลูหิวแสง ล่าสุดปิดบัญชีหนี ข่าว

ดราม่าบีบใจ นากบุญทิ้ง ดาวเด่นสวนสัตว์นครปฐม ตรอมใจตายหลังถูกย้าย เพราะอินฟลูหิวแสง ล่าสุดปิดบัญชีหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พุทธ อภิวรรณ&quot; ไม่โอเค บริจาค 8 แสน บุ๋ม สร้างศาลเจ้า เปิดยอด &quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; บริจาค 1 ล้าน ข่าวดารา

“พุทธ อภิวรรณ” ไม่โอเค บริจาค 8 แสน บุ๋ม สร้างศาลเจ้า เปิดยอด “หนุ่ม กรรชัย” บริจาค 1 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมทธิว ไรท์ อดีตเอ็กเซกคิวทีฟโปรดิวเซอร์ The Ellen DeGeneres Show ประกบกับ เอลเลน ดีเจนเนอเรส ขณะโพสต์คลิปอาลัย บันเทิง

พิธีกรดัง แจ้งข่าวร้ายทั้งน้ำตา โปรดิวเซอร์คู่บุญ เสียชีวิตกะทันหัน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวต่างชาติ ดับสลดคาสระน้ำ โรงแรมหรูอินเดีย 2 ศพ เจ็บอีก 2 ราย คาดไฟฟ้ารั่ว ข่าวต่างประเทศ

ชาวต่างชาติ ดับสลดคาสระน้ำ โรงแรมหรูอินเดีย 2 ศพ เจ็บอีก 2 ราย คาดไฟฟ้ารั่ว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 3/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 3/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &#8220;เฆซุส เด มิเกล&#8221; กองหน้าวัย 30 เสียชีวิต หลังปะทะผู้รักษาประตู จนหัวใจหยุดเต้น ข่าวต่างประเทศ

อาลัย “เฆซุส เด มิเกล” กองหน้าวัย 30 เสียชีวิต หลังปะทะผู้รักษาประตู จนหัวใจหยุดเต้น

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง! นักร้องดัง ปุ๊ อัญชลี ปัจจุบันอายุ 70 ปี ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก บันเทิง

อึ้ง! นักร้องดัง ปุ๊ อัญชลี ปัจจุบันอายุ 71 ปี ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนอาลัย &quot;เมตตา รุ่งรัตน์&quot; ประวัติ นางเอกตุ๊กตาทอง ฉายา &quot;ไข่มุกดำแห่งเอเชีย&quot; ข่าวดารา

อาลัย “เมตตา รุ่งรัตน์” ประวัติ นางเอกตุ๊กตาทอง ฉายา “ไข่มุกดำแห่งเอเชีย”

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น นักแสดงอาวุโส &quot;เมตตา รุ่งรัตน์&quot; เสียชีวิตภายในบ้านพัก สิริอายุ 84 ปี บันเทิง

ช็อกสาเหตุ “เมตตา รุ่งรัตน์” เสียชีวิต ภายในบ้านพัก อายุ 84 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พัค ฮังซอ กุนซือพลังกาญจน์ เอฟซี ทำสัญญาณให้เงียบและโต้กลับผู้ชมริมสนาม หลังเกมไทยลีก 2 กับพัทยา ยูไนเต็ด ฟุตบอลไทย

งามไส้! สื่อเกาหลีตีข่าว โค้ช “พัค ฮังซอ” เดือด ถูกตะโกนเหยียด “กิมจิแมน” หลังเกมไทยลีก 2

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น ลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เสียชีวิตสงบ สิริอายุ 91 ปี บันเทิง

สิ้น ลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เสียชีวิตสงบ สิริอายุ 91 ปี

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; เอาจริง! แจ้งความเอาผิด &quot;ก๊อต-ช่างเอ๋&quot; ข้อหาฉ้อโกง 50 ล้าน ข่าว

“บุ๋ม ปนัดดา” เอาจริง! แจ้งความเอาผิด “ก๊อต-ช่างเอ๋” ข้อหาฉ้อโกง 50 ล้าน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ซัด พระปีนเสา ไลฟ์ด่าไปทั่ว ฉะสำนักพุทธฯ ไม่จัดการ อ.จตุรงค์ ร่วมวงคอมเมนต์ ข่าว

แพรรี่ ซัด พระปีนเสา ไลฟ์ด่าไปทั่ว ฉะสำนักพุทธฯ ไม่จัดการ อ.จตุรงค์ ร่วมวงคอมเมนต์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขเด็ด ครม.สัญจร อุดรธานี รับหวยงวด 16/11/69 Line News

ส่องเลขเด็ด ครม.สัญจร อุดรธานี รับหวยงวด 16/11/69

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.วีระพันธ์ โอด สปสช. ชะลอโอนเงิน รพ.พุทธชินราช 45 ล้าน หวั่นกระทบคนไข้ ข่าว

สว.วีระพันธ์ โอด สปสช. ชะลอโอนเงิน รพ.พุทธชินราช 45 ล้าน หวั่นกระทบคนไข้

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ-หนุ่ม กรรชัย ดอดพบกองปราบ แจงปมบริจาคเงินให้ มูลนิธิองค์กรทำดี ข่าว

พุทธ อภิวรรณ-หนุ่ม กรรชัย ดอดพบกองปราบ แจงปมบริจาคเงินให้ มูลนิธิองค์กรทำดี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ขยายเพดานอายุ ผู้ประกันตน ม.33 เป็น 65 ปี เศรษฐกิจ

เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ขยายเพดานอายุ ผู้ประกันตน ม.33 เป็น 65 ปี

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปจับตา! คนใกล้ชิดบุ๋ม ปนัดดา จู่ๆ รวยก้าวกระโดด ตอนนี้สื่อติดต่อไม่ได้แล้ว