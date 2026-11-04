“เจี๊ยบ อมรัตน์” จวกยับ “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่เป็นเหมือนที่สร้างภาพ จี้ถามเงินบริจาคมูลนิธิ
“เจี๊ยบ อมรัตน์” จวกยับ “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่เป็นเหมือนที่สร้างภาพ จี้ถามเงินบริจาคมูลนิธิ ลั่นใครเป็นแฟนคลับก็ต้องเป็นอย่างมีสติด้วย
นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตั้งคำถามเกี่ยวกับเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีของ “บุ๋ม ปนัดดา” โดยระบุว่า
“จะสบายใจง่ายเกินไปมั๊ย ที่น่าสนใจกว่าคือเงินบริจาคที่ประธานมูลนิธิเบิกจ่ายโดยพละการ ไม่ผ่านคณะกรรมการตามระเบียบ พฤติกรรมจริงไม่เป็นแบบที่สร้างภาพไว้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง too good to be true ?
ประวัติการเงินหลายปีที่ผ่านมาของมูลนิธิหละหลวมอีกขนาดไหนในส่วนที่ไม่เป็นข่าว งบการเงินก็ไม่ส่ง จะไปตรวจสอบย้อนหลังก็คงหาร่องรอยยากมากแล้ว
การจัดจ้าง/จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้แจกชายแดน แจกน้ำท่วม จำนวนชุดที่แจกตรงกับที่โฆษณาหรือไม่ ซื้อในราคาไหน เพราะเงินหลายสิบล้านยังปลิวออกจากบัญชีมูลนิธิง่ายดายได้ขนาดนั้น ใครเป็น fc ก็ต้องเป็นอย่างมีสติด้วย”
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