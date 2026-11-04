“เจี๊ยบ อมรัตน์” จวกยับ “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่เป็นเหมือนที่สร้างภาพ จี้ถามเงินบริจาคมูลนิธิ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 09:53 น.
“เจี๊ยบ อมรัตน์” จวกยับ “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่เป็นเหมือนที่สร้างภาพ จี้ถามเงินบริจาคมูลนิธิ

“เจี๊ยบ อมรัตน์” จวกยับ “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่เป็นเหมือนที่สร้างภาพ จี้ถามเงินบริจาคมูลนิธิ ลั่นใครเป็นแฟนคลับก็ต้องเป็นอย่างมีสติด้วย

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตั้งคำถามเกี่ยวกับเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีของ “บุ๋ม ปนัดดา” โดยระบุว่า

“จะสบายใจง่ายเกินไปมั๊ย ที่น่าสนใจกว่าคือเงินบริจาคที่ประธานมูลนิธิเบิกจ่ายโดยพละการ ไม่ผ่านคณะกรรมการตามระเบียบ พฤติกรรมจริงไม่เป็นแบบที่สร้างภาพไว้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง too good to be true ?

โฆษณา

ประวัติการเงินหลายปีที่ผ่านมาของมูลนิธิหละหลวมอีกขนาดไหนในส่วนที่ไม่เป็นข่าว งบการเงินก็ไม่ส่ง จะไปตรวจสอบย้อนหลังก็คงหาร่องรอยยากมากแล้ว

การจัดจ้าง/จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้แจกชายแดน แจกน้ำท่วม จำนวนชุดที่แจกตรงกับที่โฆษณาหรือไม่ ซื้อในราคาไหน เพราะเงินหลายสิบล้านยังปลิวออกจากบัญชีมูลนิธิง่ายดายได้ขนาดนั้น ใครเป็น fc ก็ต้องเป็นอย่างมีสติด้วย”

โพสต์ของ เจี๊ยบ อมรัตน์ ตั้งคำถามถึง บุ๋ม ปนัดดา
FB/ Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 09:53 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดอายุ &quot;เมตตา รุ่งรัตน์&quot; อดีตนางเอกระดับตำนาน ไข่มุกดำแห่งเอเชีย

เปิดอายุ “เมตตา รุ่งรัตน์” อดีตนางเอกระดับตำนาน ไข่มุกดำแห่งเอเชีย

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
“บลู พงศ์ทิวัตถ์” ปัด เป็นแฟน “ลิซ่า” สนิทเพราะอยู่แก๊งเดียวกัน ย้ำโสด จีบได้

“บลู พงศ์ทิวัตถ์” ปัด เป็นแฟน “ลิซ่า” สนิทเพราะอยู่แก๊งเดียวกัน ย้ำโสด จีบได้

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
ด.ต.ปากเกร็ด พาพวกรุมยำคอมมานโดสลบคาคาราโอเกะ

กร่างจัด! ด.ต.ปากเกร็ด พาพวกรุมยำคอมมานโดสลบคาคาราโอเกะ แฟนไหว้ขอชีวิตไม่สน

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
หนุ่ม กรรชัย ช็อก! หลังเห็นข้อมูลจริง ลั่น ความเชื่อใจ บุ๋ม ปนัดดา พังทลายชั่วพริบตา

หนุ่ม กรรชัย ช็อก! หลังเห็นข้อมูลจริง ลั่น ความเชื่อใจ บุ๋ม ปนัดดา พังทลายชั่วพริบตา

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
อึ้ง! สภาพโกดัง มูลนิธิองค์กรทำดี ของบริจาคถูกทิ้งเป็นภูเขาขยะ ไร้การดูแล ข่าว

สลดใจ! สภาพโกดัง มูลนิธิองค์กรทำดี ของบริจาคจากเงินประชาชน ถูกทิ้งเป็นกองขยะ

13 นาที ที่แล้ว
ด.ต.ปากเกร็ด พาพวกรุมยำคอมมานโดสลบคาคาราโอเกะ ข่าวอาชญากรรม

กร่างจัด! ด.ต.ปากเกร็ด พาพวกรุมยำคอมมานโดสลบคาคาราโอเกะ แฟนไหว้ขอชีวิตไม่สน

26 นาที ที่แล้ว
อึ้งได้อีก! &quot;เอกภพ สายไหม&quot; แฉยับ เงินบริจาคช่วยแค่ 2% ฮุบใช้ส่วนตัว 98% ข่าว

อึ้งได้อีก! “เอกภพ สายไหม” แฉยับ เงินบริจาคช่วยแค่ 2% ฮุบใช้ส่วนตัว 98%

27 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ช็อก! หลังเห็นข้อมูลจริง ลั่น ความเชื่อใจ บุ๋ม ปนัดดา พังทลายชั่วพริบตา บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ช็อก! หลังเห็นข้อมูลจริง ลั่น ความเชื่อใจ บุ๋ม ปนัดดา พังทลายชั่วพริบตา

34 นาที ที่แล้ว
จับตา! คนใกล้ชิดบุ๋ม ปนัดดา จู่ๆ รวยก้าวกระโดด ตอนนี้สื่อติดต่อไม่ได้แล้ว บันเทิง

จับตา! คนใกล้ชิดบุ๋ม ปนัดดา จู่ๆ รวยก้าวกระโดด ตอนนี้สื่อติดต่อไม่ได้แล้ว

38 นาที ที่แล้ว
ชมพู่ อารยา เข้าพบ ปอศ. ให้ปากคำปมบริจาค 1 ล้าน ข่าว

ชมพู่ อารยา เข้าพบ ปอศ. ให้ปากคำปมบริจาค 1 ล้าน มูลนิธิบุ๋ม ปนัดดา

53 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 450 บาท ทองแท่งขาย 62,950 บาท

56 นาที ที่แล้ว
ยุโรปวุ่นหนัก ขู่วางระเบิด 7 เที่ยวบินในวันเดียว ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ยุโรปวุ่นหนัก ขู่วางระเบิด 7 เที่ยวบินในวันเดียว สั่งปิดสนามบินชั่วคราว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าบีบใจ นากบุญทิ้ง ดาวเด่นสวนสัตว์นครปฐม ตรอมใจตายหลังถูกย้าย เพราะอินฟลูหิวแสง ล่าสุดปิดบัญชีหนี ข่าว

ดราม่าบีบใจ นากบุญทิ้ง ดาวเด่นสวนสัตว์นครปฐม ตรอมใจตายหลังถูกย้าย เพราะอินฟลูหิวแสง ล่าสุดปิดบัญชีหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พุทธ อภิวรรณ&quot; ไม่โอเค บริจาค 8 แสน บุ๋ม สร้างศาลเจ้า เปิดยอด &quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; บริจาค 1 ล้าน ข่าวดารา

“พุทธ อภิวรรณ” ไม่โอเค บริจาค 8 แสน บุ๋ม สร้างศาลเจ้า เปิดยอด “หนุ่ม กรรชัย” บริจาค 1 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมทธิว ไรท์ อดีตเอ็กเซกคิวทีฟโปรดิวเซอร์ The Ellen DeGeneres Show ประกบกับ เอลเลน ดีเจนเนอเรส ขณะโพสต์คลิปอาลัย บันเทิง

พิธีกรดัง แจ้งข่าวร้ายทั้งน้ำตา โปรดิวเซอร์คู่บุญ เสียชีวิตกะทันหัน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวต่างชาติ ดับสลดคาสระน้ำ โรงแรมหรูอินเดีย 2 ศพ เจ็บอีก 2 ราย คาดไฟฟ้ารั่ว ข่าวต่างประเทศ

ชาวต่างชาติ ดับสลดคาสระน้ำ โรงแรมหรูอินเดีย 2 ศพ เจ็บอีก 2 ราย คาดไฟฟ้ารั่ว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 3/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 3/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &#8220;เฆซุส เด มิเกล&#8221; กองหน้าวัย 30 เสียชีวิต หลังปะทะผู้รักษาประตู จนหัวใจหยุดเต้น ข่าวต่างประเทศ

อาลัย “เฆซุส เด มิเกล” กองหน้าวัย 30 เสียชีวิต หลังปะทะผู้รักษาประตู จนหัวใจหยุดเต้น

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง! นักร้องดัง ปุ๊ อัญชลี ปัจจุบันอายุ 70 ปี ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก บันเทิง

อึ้ง! นักร้องดัง ปุ๊ อัญชลี ปัจจุบันอายุ 71 ปี ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนอาลัย &quot;เมตตา รุ่งรัตน์&quot; ประวัติ นางเอกตุ๊กตาทอง ฉายา &quot;ไข่มุกดำแห่งเอเชีย&quot; ข่าวดารา

อาลัย “เมตตา รุ่งรัตน์” ประวัติ นางเอกตุ๊กตาทอง ฉายา “ไข่มุกดำแห่งเอเชีย”

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น นักแสดงอาวุโส &quot;เมตตา รุ่งรัตน์&quot; เสียชีวิตภายในบ้านพัก สิริอายุ 84 ปี บันเทิง

ช็อกสาเหตุ “เมตตา รุ่งรัตน์” เสียชีวิต ภายในบ้านพัก อายุ 84 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พัค ฮังซอ กุนซือพลังกาญจน์ เอฟซี ทำสัญญาณให้เงียบและโต้กลับผู้ชมริมสนาม หลังเกมไทยลีก 2 กับพัทยา ยูไนเต็ด ฟุตบอลไทย

งามไส้! สื่อเกาหลีตีข่าว โค้ช “พัค ฮังซอ” เดือด ถูกตะโกนเหยียด “กิมจิแมน” หลังเกมไทยลีก 2

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น ลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เสียชีวิตสงบ สิริอายุ 91 ปี บันเทิง

สิ้น ลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เสียชีวิตสงบ สิริอายุ 91 ปี

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; เอาจริง! แจ้งความเอาผิด &quot;ก๊อต-ช่างเอ๋&quot; ข้อหาฉ้อโกง 50 ล้าน ข่าว

“บุ๋ม ปนัดดา” เอาจริง! แจ้งความเอาผิด “ก๊อต-ช่างเอ๋” ข้อหาฉ้อโกง 50 ล้าน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ซัด พระปีนเสา ไลฟ์ด่าไปทั่ว ฉะสำนักพุทธฯ ไม่จัดการ อ.จตุรงค์ ร่วมวงคอมเมนต์ ข่าว

แพรรี่ ซัด พระปีนเสา ไลฟ์ด่าไปทั่ว ฉะสำนักพุทธฯ ไม่จัดการ อ.จตุรงค์ ร่วมวงคอมเมนต์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขเด็ด ครม.สัญจร อุดรธานี รับหวยงวด 16/11/69 Line News

ส่องเลขเด็ด ครม.สัญจร อุดรธานี รับหวยงวด 16/11/69

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.วีระพันธ์ โอด สปสช. ชะลอโอนเงิน รพ.พุทธชินราช 45 ล้าน หวั่นกระทบคนไข้ ข่าว

สว.วีระพันธ์ โอด สปสช. ชะลอโอนเงิน รพ.พุทธชินราช 45 ล้าน หวั่นกระทบคนไข้

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ-หนุ่ม กรรชัย ดอดพบกองปราบ แจงปมบริจาคเงินให้ มูลนิธิองค์กรทำดี ข่าว

พุทธ อภิวรรณ-หนุ่ม กรรชัย ดอดพบกองปราบ แจงปมบริจาคเงินให้ มูลนิธิองค์กรทำดี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ขยายเพดานอายุ ผู้ประกันตน ม.33 เป็น 65 ปี เศรษฐกิจ

เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ขยายเพดานอายุ ผู้ประกันตน ม.33 เป็น 65 ปี

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปสลดใจ! สภาพโกดัง มูลนิธิองค์กรทำดี ของบริจาคจากเงินประชาชน ถูกทิ้งเป็นกองขยะ