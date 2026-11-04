สลดใจ! สภาพโกดัง มูลนิธิองค์กรทำดี ของบริจาคจากเงินประชาชน ถูกทิ้งเป็นกองขยะ
อึ้ง! เพจดังแห่แฉ สภาพโกดัง มูลนิธิองค์กรทำดี ของบริจาคจำนวนมหาศาลจากเงินบริจาคของประชาชน ถูกทิ้งเป็นกองขยะ ไร้การดูแล
ดูท่าว่านับวันความจริงก็ยิ่งถูกขุดคุ้ยเปิดเผยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เลย สำหรับประเด็นสะเทือนสังคมของมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ที่ล่าสุดเพจดังออกมาเปิดเผยภาพโกดังเก็บของบริจาคที่อยู่ในมูลนิธิฯ เนื้อที่ 20 ไร่ ซ.สวนผัก จ.ปทุมธานี ปรากฎสภาพกองของบริจาคถูกทิ้งไว้ไม่ต่างจากกองขยะ ทั้งที่หลายอย่างยังสมบูรณ์ไม่ได้หมดอายุ แต่กลับไม่ได้รับการดูแล หรือจัดสรรให้เป็นระเบียบ
เพจ เจ๊ม้อย v+ เปิดเผยว่า “สุดอึ้ง !!!! ภาพของบริจาค มูลนิธิองค์กรทำดี มีคนบริจาคเยอะมาก คำถามคือ ทำไมถูกทิ้งแบบนี้ ทั้งที่ของยังใช้ได้ ตอนนี้ยังหาคำตอบไม่ได้. ตรงนี้เป็นโกดังของมูลนิธิองค์กรทำดี เนื้อที่ 20 ไร่ ซอยสวนผัก ปทุมธานี ที่ดินจะมี 2 แปลง แปลงแรกจะทำเป็นโกดังที่เก็บของบริจาค ส่วนอีกแปลง ก่อสร้างเป็นบ้านพัก ในภาพ มีทั้งน้ำดื่ม แพมเพิส เสื้อผ้า ที่ยังใช้ได้ แต่เหมือนกองเหมือนถังขยะ รอมูลนิธิชี้แจงนะคะ ว่าของทำไมถึงอยู่ในสภาพนี้ สลดใจมาก”
ขณะที่ทางเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ก็นำเสนอสภาพโกดังเก็บของบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดีด้วยเช่นกัน พร้อมระบุข้อความว่า “น้ำลดตอผุด…ของที่ประชาชนร่วมบริจาค ทั้งอาหารแห้งและน้ำดื่ม แพมเพิส ฯลฯ ถูกกองพะเนินทิ้งไว้หลังโกดังกลายเป็นขยะ…ไม่ต้องตกใจ อันนี้ถือว่าปกติ เพราะหลายมูลนิธิก็แบบนี้ล่ะ เน้นเปิดรับแต่เงินบริจาคอย่างเดียว แต่นี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับมูลนิธิด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา โกดังเค้าโดนน้ำท่วมหรือเปล่าแล้วของที่เอาออกมากองไว้อาจเป็นของที่โดนน้ำท่วม อันเนี่ยเดี๋ยวนักข่าวอาจจะต้องไปตามต่อให้หน่อยว่ามันยังไง”
นอกจากนี้ นัทตี้ นักข่าวสาวจากข่าวสด ก็ได้มีการเปิดเผยคลิปบรรยากาศที่โกดังดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยโพสต์ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก นัทตี้ ที่เป็น นักข่าว พร้อมข้อมูลระบุว่า “นี่คือภาพของบริจาคจากมูลนิธิองค์กรทำดี ที่มีคนบริจาคไปเยอะมากแล้วก็เกิดคำถามว่าทำไมมันถูกทิ้งไว้ในสภาพแบบนี้ ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ ซึ่งย้ำว่าที่นี่คือเป็นพื้นที่ของมูลนิธิองค์กรทำดีของพี่บุ๋ม ปนัดดา
จริง ๆ ที่ตรงนี้ที่เห็นอยู่เป็นโกดังของมูลนิธิองค์กรทำดีของพี่บุ๋ม ปนัดดา เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ในซอยสวนผัก อยู่ที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี คือที่ดินตรงนี้แบ่งเป็น 2 แปลง คือแปลงที่ทำเป็นโกดังเก็บของรับบริจาค กับแปลงที่ก่อสร้างเป็นบ้านพัก ที่นี้ก็ตกใจว่าของทั้งหมดที่มันกระจัดกระจายอยู่ มันไม่ใช่ของที่ชำรุด หรือไม่สามารถใช้งานได้ แพ็คน้ำน้ำยังอยู่ในแพ็คอยู่เลย มันมีน้ำดื่ม แพมเพิส แป้ง ที่นอน แล้วก็เสื้อผ้า ทั้งหมดนี้มันไม่ได้ถูกดูแลอย่างดีเหมือนไว้ในโกดัง แต่มันเหมือนกองไว้เหมือนถังขยะ
ดังนั้นอยากให้มูลนิธิฯ มาชี้แจงนิดนึงว่าของที่มันถูกวางทิ้งไว้แบบนี้ที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไร มันหมดอายุไหม ทำไมถึงเอามาทิ้งไว้แบบนี้ คือมันเป็นของที่ชาวบ้านเขาตั้งใจที่จะนำเงินมาบริจาค หรือนำของมาบริจาค แต่ทำไมมันถึงถูกทิ้งไว้ไม่ต่างจากถังขยะ”
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อ้างอิงจาก : FB เจ๊ม้อย v+, ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, นัทตี้ ที่เป็น นักข่าว