กร่างจัด! ด.ต.ปากเกร็ด พาพวกรุมยำคอมมานโดสลบคาคาราโอเกะ แฟนไหว้ขอชีวิตไม่สน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 09:33 น.
ด.ต.ปากเกร็ด พาพวกรุมยำคอมมานโดสลบคาคาราโอเกะ

ตำรวจคอมมานโด ร้องสื่อมวลชน ถูกดาบตำรวจ สภ.ปากเกร็ด พร้อมพวกรุมทำร้ายกลางร้านคาราโอเกะย่านเมืองทองธานี หลังถูกถามสังกัด ก่อนโดนกระชากคอเสื้อ ตบหน้า และชกจนหมดสติ เส้นเลือดในตาแตก แฟนสาวเข้าขวางพร้อมยกมือไหว้ขอให้หยุด ล่าสุดแจ้งความแล้ว แต่หวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะคู่กรณีเป็นตำรวจในพื้นที่

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ผู้สื่อข่าวได้รับคลิปวิดีโอจากผู้ร้องเรียน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ภายในร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง บริเวณอาคาร T6 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยผู้เสียหายคือ ส.ต.อ.ธนวัฒน์ (สงวนนามสกุล) ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 3 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.) หรือ หน่วยคอมมานโด ส่วนคู่กรณีเป็นตำรวจยศดาบตำรวจ สังกัดงานป้องกันและปราบปราม สภ.ปากเกร็ด พร้อมชายผู้ติดตามที่มีรายงานว่าชื่อ นายต้น

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลาประมาณ 23.00 น. ขณะที่ ส.ต.อ.ธนวัฒน์ กำลังนั่งรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มกับแฟนสาวภายในร้าน ต่อมาดาบตำรวจ สภ.ปากเกร็ด พร้อมผู้ติดตามได้เดินเข้ามาในลักษณะคล้ายคนมึนเมา ก่อนเข้ามาพูดคุยและสอบถามว่า ส.ต.อ.ธนวัฒน์ เป็นใครและมาจากหน่วยงานใด

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เมื่อผู้เสียหายตอบว่าตนเองเป็นตำรวจสังกัดหน่วยคอมมานโด ดาบตำรวจคู่กรณีกลับแสดงท่าทีไม่พอใจ ก่อนใช้มือกระชากคอเสื้อ พร้อมพูดว่า “กูตำรวจปากเกร็ด” จากนั้นตบเข้าที่ใบหน้าบริเวณกกหูซ้ายอย่างแรง

ส.ต.อ.ธนวัฒน์ จึงลุกขึ้นชกสวนกลับไป 1 ครั้ง ทำให้ดาบตำรวจเสียหลักถอยหลัง แต่ชายที่ติดตามดาบตำรวจได้เข้ามาช่วยชกต่อยผู้เสียหายทันที ก่อนเกิดเหตุชุลมุนภายในร้าน โดยผู้เสียหายระบุว่าถูกทั้งชกและตบเข้าที่ใบหน้าหลายครั้ง

ระหว่างเกิดเหตุ แฟนสาวของ ส.ต.อ.ธนวัฒน์ พยายามเข้าช่วยเหลือด้วยการใช้ร่างกายเข้าบังและคร่อมตัวแฟนหนุ่มเอาไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกทำร้ายซ้ำ พร้อมยกมือไหว้ขอร้องให้คู่กรณีหยุด แต่ตามข้อมูลร้องเรียนระบุว่า ดาบตำรวจและผู้ติดตามยังคงชกต่อยผู้เสียหายต่อเนื่อง จนหมดสติอยู่บนโซฟาภายในร้าน

รุมตื้บคอมมานโด แฟนไหว้ขอชีวิตยังไม่หยุด
แฟ้มภาพ

ภายหลังเกิดเหตุ ดาบตำรวจและผู้ติดตามได้เดินออกจากร้านไป ส่วน ส.ต.อ.ธนวัฒน์ ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้า โดยมีเส้นเลือดฝอยในตาข้างขวาแตก เลือดกำเดาไหล และมีบาดแผลฉีกขาดภายในปาก

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ต่อมาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 14.40 น. ส.ต.อ.ธนวัฒน์ เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ปากเกร็ด เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำหลักฐานภาพถ่ายอาการบาดเจ็บและคลิปวิดีโอเหตุการณ์มาประกอบการร้องทุกข์

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำรายงานเหตุการณ์ส่งถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อแจ้งให้ทราบว่าถูกตำรวจต่างหน่วยงานทำร้ายร่างกาย และขอให้ติดตามกระบวนการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ

อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายแสดงความกังวลเรื่องความเป็นธรรมในการสอบสวน เนื่องจากดาบตำรวจคู่กรณีปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ สภ.ปากเกร็ด ซึ่งเป็นสถานีตำรวจที่รับแจ้งความในคดีนี้ด้วย ประกอบกับได้รับข้อมูลว่าคู่กรณีเป็นผู้กว้างขวางและรู้จักบุคคลจำนวนมากในพื้นที่ จึงเกรงว่าอาจมีการช่วยเหลือกันจนกระทบต่อรูปคดี

ด้วยเหตุนี้ ส.ต.อ.ธนวัฒน์ จึงตัดสินใจนำคลิปเหตุการณ์และรายละเอียดการถูกทำร้ายเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน เพื่อขอให้ช่วยติดตามคดีและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สำหรับคลิปเหตุการณ์ที่เผยแพร่ มีภาพชายสวมเสื้อสีขาวเข้าไปจับคอเสื้อและตบหน้าชายที่นั่งอยู่บนโซฟา ก่อนถูกชกสวนกลับ จากนั้นชายสวมเสื้อสีดำเข้ามาชกต่อยผู้เสียหาย ขณะที่หญิงสาวพยายามเข้าขวางเพื่อห้ามเหตุการณ์ แต่ไม่สามารถหยุดการทำร้ายได้

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ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการพูดคุยก่อนเกิดเหตุ อาการมึนเมาของคู่กรณี และความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นข้อมูลจากคำร้องเรียนของฝ่ายผู้เสียหาย ซึ่งต้องตรวจสอบร่วมกับหลักฐานและคำให้การของผู้เกี่ยวข้อง

ส่วนความคืบหน้าทางคดี ยังไม่มีรายงานยืนยันว่าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแก่ดาบตำรวจ สภ.ปากเกร็ด และผู้ติดตามแล้วหรือไม่ รวมถึงยังไม่มีคำชี้แจงจากฝ่ายตำรวจที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 09:33 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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