อึ้งได้อีก! “เอกภพ สายไหม” แฉยับ เงินบริจาคช่วยแค่ 2% ฮุบใช้ส่วนตัว 98%
อึ้งได้อีก! “เอกภพ สายไหม” แฉยับ เงินบริจาคช่วยแค่ 2% ฮุบใช้ส่วนตัว 98% ลั่นถ้าผิดจริง ต่อให้มีทนายเทวดาร้อยคนช่วย ยังไงก็ผิด ย้ำพูดความจริงเท่านั้น
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่อง เมื่อนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ออกมาโพสต์ข้อความเดือดผ่านเฟซบุ๊ก ฟาดแรงถึงใครบางคน โดยระบุว่า “ถ้าทุกคนรู้ความจริงว่าเงินที่เราบริจาค ถูกเอาไปช่วยเหลือคนลำบากแค่ 2% ส่วนที่เหลือ 98% เขาเอาไปใช้ส่วนตัวหละ เราจะพูดอะไรกับเขาดี”
พร้อมกันนี้ยังได้โพสต์ข้อความตอกย้ำอีกว่า “ถ้าพี่ไม่ผิด ต่อให้ไม่มีทนายสักคนมาช่วยพี่ ยังไงพี่ก็ไม่ผิด …แต่ถ้าพี่ผิด ต่อให้มี 100 ทนายเทวดามาช่วย ยังไงพี่ก็ผิด #พูดความจริงเท่านั้นที่จะคุ้มครองตัวพี่ได้”
งานนี้ทำเอาคอมเมนต์แทบแตก โดยมี “เจ๊เอ๋” เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นว่า “พี่เคยบอกว่าได้ 1 ล้านช่วยสัก 8 แสน 2 แสนจะทำไรก็ทำ” ซึ่งนายเอกภพได้ตอบกลับว่า “พี่เอ๋ไม่มากระซิบบอกบ้างเลยนะ”
จากโพสต์ดังกล่าว ทำให้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก พร้อมตั้งข้อสงสัยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นร้อนเรื่องเงินบริจาคที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ว่าโพสต์ดังกล่าวหมายถึงใครกันแน่
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