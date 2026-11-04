อึ้งได้อีก! “เอกภพ สายไหม” แฉยับ เงินบริจาคช่วยแค่ 2% ฮุบใช้ส่วนตัว 98%

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 09:32 น.
อึ้งได้อีก! "เอกภพ สายไหม" แฉยับ เงินบริจาคช่วยแค่ 2% ฮุบใช้ส่วนตัว 98%

อึ้งได้อีก! “เอกภพ สายไหม” แฉยับ เงินบริจาคช่วยแค่ 2% ฮุบใช้ส่วนตัว 98% ลั่นถ้าผิดจริง ต่อให้มีทนายเทวดาร้อยคนช่วย ยังไงก็ผิด ย้ำพูดความจริงเท่านั้น

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่อง เมื่อนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ออกมาโพสต์ข้อความเดือดผ่านเฟซบุ๊ก ฟาดแรงถึงใครบางคน โดยระบุว่า “ถ้าทุกคนรู้ความจริงว่าเงินที่เราบริจาค ถูกเอาไปช่วยเหลือคนลำบากแค่ 2% ส่วนที่เหลือ 98% เขาเอาไปใช้ส่วนตัวหละ เราจะพูดอะไรกับเขาดี”

พร้อมกันนี้ยังได้โพสต์ข้อความตอกย้ำอีกว่า “ถ้าพี่ไม่ผิด ต่อให้ไม่มีทนายสักคนมาช่วยพี่ ยังไงพี่ก็ไม่ผิด …แต่ถ้าพี่ผิด ต่อให้มี 100 ทนายเทวดามาช่วย ยังไงพี่ก็ผิด #พูดความจริงเท่านั้นที่จะคุ้มครองตัวพี่ได้”

โฆษณา
โพสต์ของ เอกภพ สายไหมต้องรอด
FB/ เอกภพ สายไหม

งานนี้ทำเอาคอมเมนต์แทบแตก โดยมี “เจ๊เอ๋” เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นว่า “พี่เคยบอกว่าได้ 1 ล้านช่วยสัก 8 แสน 2 แสนจะทำไรก็ทำ” ซึ่งนายเอกภพได้ตอบกลับว่า “พี่เอ๋ไม่มากระซิบบอกบ้างเลยนะ”

จากโพสต์ดังกล่าว ทำให้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก พร้อมตั้งข้อสงสัยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นร้อนเรื่องเงินบริจาคที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ว่าโพสต์ดังกล่าวหมายถึงใครกันแน่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 09:32 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“บลู พงศ์ทิวัตถ์” ปัด เป็นแฟน “ลิซ่า” สนิทเพราะอยู่แก๊งเดียวกัน ย้ำโสด จีบได้

“บลู พงศ์ทิวัตถ์” ปัด เป็นแฟน “ลิซ่า” สนิทเพราะอยู่แก๊งเดียวกัน ย้ำโสด จีบได้

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
ด.ต.ปากเกร็ด พาพวกรุมยำคอมมานโดสลบคาคาราโอเกะ

กร่างจัด! ด.ต.ปากเกร็ด พาพวกรุมยำคอมมานโดสลบคาคาราโอเกะ แฟนไหว้ขอชีวิตไม่สน

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
จับตา! คนใกล้ชิดบุ๋ม ปนัดดา จู่ๆ รวยก้าวกระโดด ตอนนี้สื่อติดต่อไม่ได้แล้ว

จับตา! คนใกล้ชิดบุ๋ม ปนัดดา จู่ๆ รวยก้าวกระโดด ตอนนี้สื่อติดต่อไม่ได้แล้ว

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 450 บาท ทองแท่งขาย 62,950 บาท

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
&#8220;เจี๊ยบ อมรัตน์&#8221; จวกยับ &#8220;บุ๋ม ปนัดดา&#8221; ไม่เป็นเหมือนที่สร้างภาพ จี้ถามเงินบริจาคมูลนิธิ ข่าว

“เจี๊ยบ อมรัตน์” จวกยับ “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่เป็นเหมือนที่สร้างภาพ จี้ถามเงินบริจาคมูลนิธิ

2 นาที ที่แล้ว
“บลู พงศ์ทิวัตถ์” ปัด เป็นแฟน “ลิซ่า” สนิทเพราะอยู่แก๊งเดียวกัน ย้ำโสด จีบได้ บันเทิง

“บลู พงศ์ทิวัตถ์” ปัด เป็นแฟน “ลิซ่า” สนิทเพราะอยู่แก๊งเดียวกัน ย้ำโสด จีบได้

6 นาที ที่แล้ว
อึ้ง! สภาพโกดัง มูลนิธิองค์กรทำดี ของบริจาคถูกทิ้งเป็นภูเขาขยะ ไร้การดูแล ข่าว

สลดใจ! สภาพโกดัง มูลนิธิองค์กรทำดี ของบริจาคจากเงินประชาชน ถูกทิ้งเป็นกองขยะ

10 นาที ที่แล้ว
จับตา! คนใกล้ชิดบุ๋ม ปนัดดา จู่ๆ รวยก้าวกระโดด ตอนนี้สื่อติดต่อไม่ได้แล้ว บันเทิง

จับตา! คนใกล้ชิดบุ๋ม ปนัดดา จู่ๆ รวยก้าวกระโดด ตอนนี้สื่อติดต่อไม่ได้แล้ว

35 นาที ที่แล้ว
ชมพู่ อารยา เข้าพบ ปอศ. ให้ปากคำปมบริจาค 1 ล้าน ข่าว

ชมพู่ อารยา เข้าพบ ปอศ. ให้ปากคำปมบริจาค 1 ล้าน มูลนิธิบุ๋ม ปนัดดา

49 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 450 บาท ทองแท่งขาย 62,950 บาท

53 นาที ที่แล้ว
ยุโรปวุ่นหนัก ขู่วางระเบิด 7 เที่ยวบินในวันเดียว ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ยุโรปวุ่นหนัก ขู่วางระเบิด 7 เที่ยวบินในวันเดียว สั่งปิดสนามบินชั่วคราว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าบีบใจ นากบุญทิ้ง ดาวเด่นสวนสัตว์นครปฐม ตรอมใจตายหลังถูกย้าย เพราะอินฟลูหิวแสง ล่าสุดปิดบัญชีหนี ข่าว

ดราม่าบีบใจ นากบุญทิ้ง ดาวเด่นสวนสัตว์นครปฐม ตรอมใจตายหลังถูกย้าย เพราะอินฟลูหิวแสง ล่าสุดปิดบัญชีหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พุทธ อภิวรรณ&quot; ไม่โอเค บริจาค 8 แสน บุ๋ม สร้างศาลเจ้า เปิดยอด &quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; บริจาค 1 ล้าน ข่าวดารา

“พุทธ อภิวรรณ” ไม่โอเค บริจาค 8 แสน บุ๋ม สร้างศาลเจ้า เปิดยอด “หนุ่ม กรรชัย” บริจาค 1 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมทธิว ไรท์ อดีตเอ็กเซกคิวทีฟโปรดิวเซอร์ The Ellen DeGeneres Show ประกบกับ เอลเลน ดีเจนเนอเรส ขณะโพสต์คลิปอาลัย บันเทิง

พิธีกรดัง แจ้งข่าวร้ายทั้งน้ำตา โปรดิวเซอร์คู่บุญ เสียชีวิตกะทันหัน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวต่างชาติ ดับสลดคาสระน้ำ โรงแรมหรูอินเดีย 2 ศพ เจ็บอีก 2 ราย คาดไฟฟ้ารั่ว ข่าวต่างประเทศ

ชาวต่างชาติ ดับสลดคาสระน้ำ โรงแรมหรูอินเดีย 2 ศพ เจ็บอีก 2 ราย คาดไฟฟ้ารั่ว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 3/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 3/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &#8220;เฆซุส เด มิเกล&#8221; กองหน้าวัย 30 เสียชีวิต หลังปะทะผู้รักษาประตู จนหัวใจหยุดเต้น ข่าวต่างประเทศ

อาลัย “เฆซุส เด มิเกล” กองหน้าวัย 30 เสียชีวิต หลังปะทะผู้รักษาประตู จนหัวใจหยุดเต้น

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง! นักร้องดัง ปุ๊ อัญชลี ปัจจุบันอายุ 70 ปี ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก บันเทิง

อึ้ง! นักร้องดัง ปุ๊ อัญชลี ปัจจุบันอายุ 71 ปี ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนอาลัย &quot;เมตตา รุ่งรัตน์&quot; ประวัติ นางเอกตุ๊กตาทอง ฉายา &quot;ไข่มุกดำแห่งเอเชีย&quot; ข่าวดารา

อาลัย “เมตตา รุ่งรัตน์” ประวัติ นางเอกตุ๊กตาทอง ฉายา “ไข่มุกดำแห่งเอเชีย”

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น นักแสดงอาวุโส &quot;เมตตา รุ่งรัตน์&quot; เสียชีวิตภายในบ้านพัก สิริอายุ 84 ปี บันเทิง

ช็อกสาเหตุ “เมตตา รุ่งรัตน์” เสียชีวิต ภายในบ้านพัก อายุ 84 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พัค ฮังซอ กุนซือพลังกาญจน์ เอฟซี ทำสัญญาณให้เงียบและโต้กลับผู้ชมริมสนาม หลังเกมไทยลีก 2 กับพัทยา ยูไนเต็ด ฟุตบอลไทย

งามไส้! สื่อเกาหลีตีข่าว โค้ช “พัค ฮังซอ” เดือด ถูกตะโกนเหยียด “กิมจิแมน” หลังเกมไทยลีก 2

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น ลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เสียชีวิตสงบ สิริอายุ 91 ปี บันเทิง

สิ้น ลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เสียชีวิตสงบ สิริอายุ 91 ปี

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; เอาจริง! แจ้งความเอาผิด &quot;ก๊อต-ช่างเอ๋&quot; ข้อหาฉ้อโกง 50 ล้าน ข่าว

“บุ๋ม ปนัดดา” เอาจริง! แจ้งความเอาผิด “ก๊อต-ช่างเอ๋” ข้อหาฉ้อโกง 50 ล้าน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ซัด พระปีนเสา ไลฟ์ด่าไปทั่ว ฉะสำนักพุทธฯ ไม่จัดการ อ.จตุรงค์ ร่วมวงคอมเมนต์ ข่าว

แพรรี่ ซัด พระปีนเสา ไลฟ์ด่าไปทั่ว ฉะสำนักพุทธฯ ไม่จัดการ อ.จตุรงค์ ร่วมวงคอมเมนต์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขเด็ด ครม.สัญจร อุดรธานี รับหวยงวด 16/11/69 Line News

ส่องเลขเด็ด ครม.สัญจร อุดรธานี รับหวยงวด 16/11/69

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.วีระพันธ์ โอด สปสช. ชะลอโอนเงิน รพ.พุทธชินราช 45 ล้าน หวั่นกระทบคนไข้ ข่าว

สว.วีระพันธ์ โอด สปสช. ชะลอโอนเงิน รพ.พุทธชินราช 45 ล้าน หวั่นกระทบคนไข้

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ-หนุ่ม กรรชัย ดอดพบกองปราบ แจงปมบริจาคเงินให้ มูลนิธิองค์กรทำดี ข่าว

พุทธ อภิวรรณ-หนุ่ม กรรชัย ดอดพบกองปราบ แจงปมบริจาคเงินให้ มูลนิธิองค์กรทำดี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ขยายเพดานอายุ ผู้ประกันตน ม.33 เป็น 65 ปี เศรษฐกิจ

เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ขยายเพดานอายุ ผู้ประกันตน ม.33 เป็น 65 ปี

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอดัม โรบินสัน และ เฮเลน ชาร์ป ประกบกับภาพเครื่องบินเจ็ต Learjet 60 ขณะดิ่งลงก่อนตกที่เมืองกรีนเอเคอร์ส รัฐฟลอริดา ข่าวต่างประเทศ

เปิดชื่อ 9 ศพ เครื่องบินเจ็ตตก ซีอีโอบริษัท ดับยกครัว พร้อมลูกเล็กสองคน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปหนุ่ม กรรชัย ช็อก! หลังเห็นข้อมูลจริง ลั่น ความเชื่อใจ บุ๋ม ปนัดดา พังทลายชั่วพริบตา