จับตา! คนใกล้ชิดบุ๋ม ปนัดดา จู่ๆ รวยก้าวกระโดด ตอนนี้สื่อติดต่อไม่ได้แล้ว
Drama-addict เผย “พุทธ อภิวรรณ” ตั้งข้อสังเกตทรัพย์สินคนใกล้ชิด “บุ๋ม ปนัดดา” จู่ๆ รวยก้าวกระโดด ให้จับตา
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ถึงประเด็นที่ระบุว่า พุทธ อภิวรรณ พูดในรายการ พุทธะทอล์กโดยชวนจับตาคนใกล้ชิดของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี รายหนึ่ง ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีฐานะเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดด ตอนนี้สื่อไม่สามารถติดต่อบุคคลดังกล่าวได้
โพสต์ไม่ได้เปิดเผยชื่อบุคคลที่พาดพิงหรือแสดงหลักฐานเกี่ยวกับที่มาของทรัพย์สิน จึงยังไม่มีข้อยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดีหรือไม่
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พุทธเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนในฐานะพยาน โดยเปิดเผยว่าเคยบริจาคให้มูลนิธิองค์กรทำดี 5 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2568 รวม 800,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ พร้อมยืนยันว่าการเข้าพบตำรวจครั้งนี้เป็นการให้ข้อมูล ไม่ได้ไปแจ้งความ.
พุทธระบุว่า หลังตรวจดูสลิปโอนเงินและรายการเดินบัญชี พบหลายจุดที่อยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม โดยเฉพาะเงินบางส่วนที่โอนไปยังบุคคลใกล้ชิด เขาจึงเสนอให้นำหลักฐานการบริจาคมาเทียบกับรายการใช้จ่ายของมูลนิธิ เพื่อให้ชัดว่าเงินแต่ละส่วนถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
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