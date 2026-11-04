หนุ่ม กรรชัย ช็อก! หลังเห็นข้อมูลจริง ลั่น ความเชื่อใจ บุ๋ม ปนัดดา พังทลายชั่วพริบตา
หนุ่ม กรรชัย เปิดใจหลังให้ปากคำปมเงินบริจาคมูลนิธิฯ รับช็อก หลังเห็นข้อมูลจริง! ลั่น ความเชื่อใจ บุ๋ม ปนัดดา พังทลายชั่วพริบตา
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 หนุ่ม กรรชัย พิธีกรชื่อดัง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. เพื่อให้ปากคำในฐานะพยาน ปมเงินบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567
ภายหลังเสร็จสิ้นการให้ปากคำนานกว่า 1 ชั่วโมงเต็ม หนุ่ม กรรชัย ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งด้วยสีหน้าที่ผิดหวังอย่างเห็นได้ชัด พร้อมเปิดใจว่า “ข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ได้รับรู้ในวันนี้ ทำให้ความเชื่อมั่นที่มีต่อ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พังทลายลงจนหมดสิ้น ความรู้สึกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าทันทีเมื่อเทียบกับตอนที่เดินก้าวเท้าเข้าห้องสอบสวน” พร้อมฝากเตือนไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนที่เคยร่วมบริจาคเงินทุกคน ให้เดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจ รวมถึงใครที่มองว่าตัวเองได้รับความเสียหายก็ควรออกมาพบเจ้าหน้าที่เช่นกัน
สำหรับสถานะทางคดีในตอนนี้ หนุ่ม กรรชัย ยืนยันว่า เดินทางมาในฐานะพยาน ไม่ใช่ผู้แจ้งความเอาผิด แต่ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนสถานะไปเป็นผู้เสียหายหรือผู้แจ้งความดำเนินคดีได้ ขึ้นอยู่กับแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด
เมื่อถามถึงเงินจำนวน 1 ล้านบาทที่บริจาคไป เจ้าตัวยอมรับว่า ไม่ได้รู้สึกเสียดายเงินและไม่ได้เสียใจ แต่สิ่งที่ต้องการในตอนนี้คือคำตอบที่ชัดเจนว่าความจริงคืออะไรกันแน่
ส่วนประเด็นที่สังคมตั้งคำถามว่า เป็นคนข่าวระดับแถวหน้าแต่ทำไมถึงตกเป็นเหยื่อ หนุ่ม กรรชัย ตอบกลับประเด็นนี้ว่า “มองว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงยากเพราะมาจากความไว้วางใจ และตนเองก็เป็นเพียงหนึ่งใน 1.8 ล้านบัญชีที่ร่วมทำบุญโอนเงินบริจาคเท่านั้น ยังตอบไม่ได้ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวนสอบสวนต่อไป”
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อ้างอิงจาก : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว