ชมพู่ อารยา เข้าพบ ปอศ. ให้ปากคำปมบริจาค 1 ล้าน มูลนิธิบุ๋ม ปนัดดา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 09:06 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 09:06 น.
ชมพู่ อารยา เข้าพบ ปอศ. ให้ปากคำปมบริจาค 1 ล้าน
@chomismaterialgirl

ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 19.30 น. เพื่อให้ปากคำในฐานะพยานเกี่ยวกับเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท ที่เคยมอบให้มูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องการบริหารเงินบริจาคและเส้นทางการเงิน

ชมพู่เดินทางมายังอาคารพิทักษ์สันติ ภายในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยเลือกเข้าทางอาคารจอดรถชั้น 3 ด้านหลัง แทนการเดินผ่านประตูด้านหน้า ซึ่งมีผู้สื่อข่าวจำนวนมากรอสัมภาษณ์อยู่ ก่อนขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนตามคำเชิญ

ภายหลังเจ้าตัวได้โพสต์ภาพถ่ายคู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางผ่านสตอรี่บนอินสตาแกรม @chomismaterialgirl ซึ่งเป็นการยืนยันว่าได้เดินทางเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจแล้ว โดยไม่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่รออยู่ด้านหน้าอาคาร

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สำหรับเงินบริจาค 1 ล้านบาท ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ขณะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย บุ๋ม ปนัดดา ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาทให้มูลนิธิองค์กรทำดี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
@chomismaterialgirl

ต่อมามีการเปิดเผยว่าผู้บริจาคคือ ชมพู่ อารยา โดยใช้ชื่อ บริษัท ของชม จำกัด เป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิ พร้อมข้อความฝากถึงบุ๋ม ปนัดดา ขอให้ระมัดระวังความปลอดภัยระหว่างลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน และอยากให้คอยสั่งการจากพื้นที่ปลอดภัยแทนการลงน้ำด้วยตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ประเด็นเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดีกลายเป็นข้อถกเถียงในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2569 หลังเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและโครงการก่อสร้างอาคารมูลนิธิในพื้นที่รังสิต คลอง 8 จังหวัดปทุมธานี

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วันที่ 29 ตุลาคม ฝ่ายกฎหมายมูลนิธิองค์กรทำดีออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสำนักงาน สถานที่เก็บสิ่งของบริจาค พื้นที่รองรับการปฏิบัติงานของทีมกู้ภัย และที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย แต่ยังต้องตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดการจ่ายเงินเพิ่มเติม

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มูลนิธิจึงมีมติให้บุ๋ม ปนัดดา ยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานเป็นการชั่วคราว พร้อมแต่งตั้ง พรพรรณ ภุมรินทร์ รองประธานกรรมการ ขึ้นรักษาการแทน และประกาศระงับการรับเงินบริจาคทุกช่องทางจนกว่าการตรวจสอบจะได้ข้อยุติ

ต่อมา บุญยนุช แสงศรี หรือ ออยศรี เจ้าของเพจออยศรีและผองเผือก พร้อมตัวแทนผู้เสียหาย เข้าร้องเรียนต่อ บก.ปอศ. เพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานและเส้นทางการเงินของมูลนิธิ โดยตำรวจรับเรื่องไว้สอบสวนและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการ ปอศ. เปิดเผยเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนว่า พนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายความผิด 3 ฐาน ได้แก่ ฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยยังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง

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ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 4 พ.ย. 69
@chomismaterialgirl

ในวันเดียวกัน ตำรวจได้เชิญบุคคลในวงการบันเทิงที่เคยบริจาคเงินให้มูลนิธิเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ พุทธ อภิวรรณ องค์พระบารมี ผู้ประกาศข่าว ซึ่งเคยบริจาคเงินรวม 800,000 บาท และ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรรายการโหนกระแส ซึ่งเคยบริจาคเงิน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อเดือนกันยายน 2567

หนุ่ม กรรชัย เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนช่วงบ่ายวันที่ 3 พฤศจิกายน พร้อมนำหลักฐานการโอนเงินมามอบให้ตำรวจ ก่อนที่ชมพู่ อารยา จะเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ในช่วงค่ำ

ขณะเดียวกัน บุ๋ม ปนัดดา พร้อมทนายความ ได้เข้าแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามในวันที่ 3 พฤศจิกายน เพื่อดำเนินคดีกับ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามี และ อภิชาติ แซ่หลู่ หรือ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ในข้อกล่าวหาร่วมกันฉ้อโกงมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

บุ๋มระบุว่า ต้องการติดตามทรัพย์สินกลับคืนสู่มูลนิธิให้ได้มากที่สุด พร้อมขอโทษผู้บริจาคและยอมรับว่าผิดพลาดที่ไว้วางใจบุคคลใกล้ชิดมากเกินไป โดยยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับตำรวจและรับผิดชอบในส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้อง ขณะที่พนักงานสอบสวนจะตรวจสอบพยานหลักฐานและเรียกผู้ถูกกล่าวหามาให้ข้อมูลต่อไป

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สำหรับการเข้าให้ปากคำของชมพู่ อารยา เป็นการให้ข้อมูลในฐานะพยานผู้บริจาคเงิน เพื่อประกอบการตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี ยังไม่มีรายงานว่าตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาใดกับนักแสดงสาว ส่วนรายละเอียดคำให้การและหลักฐานที่นำมามอบให้พนักงานสอบสวนยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 09:06 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 09:06 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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