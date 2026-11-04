ด่วน! ยุโรปวุ่นหนัก ขู่วางระเบิด 7 เที่ยวบินในวันเดียว สั่งปิดสนามบินชั่วคราว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 08:42 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 08:42 น.
ยุโรปวุ่นหนัก ขู่วางระเบิด 7 เที่ยวบินในวันเดียว

เที่ยวบินโดยสารอย่างน้อย 7 เที่ยวทั่วยุโรป ได้รับคำขู่วางระเบิดภายในวันเดียวเมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ส่งผลให้เครื่องบินบางลำต้องเปลี่ยนสนามบินปลายทาง มีการปิดสนามบินชั่วคราว และกองทัพอากาศอิตาลีต้องส่งเครื่องบินรบขึ้นประกบเที่ยวบินเข้าสู่กรุงโรม อย่างไรก็ตาม การตรวจค้นเครื่องบิน ผู้โดยสาร สัมภาระ และลูกเรือไม่พบวัตถุระเบิด

เหตุทั้งหมดกระทบเที่ยวบินที่มุ่งหน้าไปยังกรุงวอร์ซอ 2 เที่ยว กรุงโรม 2 เที่ยว กรุงโซเฟีย 2 เที่ยว และเมืองมูร์เซียของสเปนอีก 1 เที่ยว ยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบ และทางการยังไม่ยืนยันว่าคำขู่ทั้ง 7 กรณีมาจากแหล่งเดียวกัน

เหตุแรกเกิดกับเที่ยวบินของ LOT Polish Airlines จากสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน มุ่งหน้าไปยังสนามบินวอร์ซอ โชแปง ประเทศโปแลนด์ หลังได้รับแจ้งถึงภัยคุกคามบนเครื่อง นักบินจึงเปลี่ยนเส้นทางไปลงที่สนามบินวอร์ซอ มอดลิน

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สนามบินมอดลินระงับการขึ้นลงของเครื่องบินชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเครื่องบิน ก่อนเปิดให้บริการอีกครั้งในเวลาต่อมา หลังไม่พบวัตถุต้องสงสัย ผู้โดยสารถูกนำออกจากเครื่อง ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง และเดินทางต่อไปยังสนามบินวอร์ซอ โชแปงด้วยรถโดยสาร

ในเวลาใกล้กัน เที่ยวบินของสายการบิน Scandinavian Airlines หรือ SAS จากกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ไปกรุงวอร์ซอ ได้รับคำขู่ลักษณะเดียวกัน เครื่องบินสามารถลงที่สนามบินวอร์ซอ โชแปงได้ตามปกติ เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเครื่องบินแต่ไม่พบวัตถุระเบิด สนามบินยังคงให้บริการระหว่างการตรวจสอบ

ที่ประเทศสเปน เที่ยวบิน Ryanair จากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ไปยังสนามบินมูร์เซียได้รับคำขู่วางระเบิดเช่นกัน เจ้าหน้าที่เปิดใช้มาตรการฉุกเฉินหลังเครื่องลงจอด ผู้โดยสาร 114 คนและลูกเรือ 7 คนออกจากเครื่องเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่พบระเบิดและยกเลิกมาตรการฉุกเฉิน

ประเทศอิตาลีพบอีก 2 กรณีที่สนามบินฟิอูมิชิโน กรุงโรม โดยเป็นเที่ยวบิน Ryanair จากกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส และจากกรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

เที่ยวบินจากดับลินได้รับการคุ้มกันจากเครื่องบินรบของกองทัพอากาศอิตาลีจนลงจอดที่ฟิอูมิชิโน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเครื่องบิน สัมภาระ ผู้โดยสาร และลูกเรือของทั้งสองเที่ยวบิน ไม่พบวัตถุระเบิดและยกเลิกการแจ้งเตือนในเวลาต่อมา

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ส่วนที่ประเทศบัลแกเรีย กระทรวงคมนาคมยืนยันว่าเที่ยวบิน Wizz Air จากสนามบินแบร์กาโม ประเทศอิตาลี ไปกรุงโซเฟีย และเที่ยวบิน Ryanair จากกรุงดับลินไปกรุงโซเฟีย ถูกขู่วางระเบิดเช่นกัน เครื่องทั้งสองลำลงจอดอย่างปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตรวจค้นแล้วไม่พบวัตถุระเบิด เที่ยวบินจากแบร์กาโมมีผู้โดยสาร 176 คน ส่วนเที่ยวบินจากดับลินมีผู้โดยสาร 185 คน

เหตุการณ์วันเดียวกันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเครื่องบิน ที่เกาะซีรอส ประเทศกรีซ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีวัตถุระเบิดติดอยู่บริเวณตัวเรือสำราญ Crown Iris ซึ่งเตรียมเดินทางไปเมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล พร้อมผู้โดยสาร 940 คนและลูกเรือ 597 คน

หน่วยยามฝั่งกรีซ เจ้าหน้าที่พร้อมสุนัขตรวจจับวัตถุระเบิด นักประดาน้ำ และหน่วยปฏิบัติการใต้น้ำเข้าตรวจสอบเรืออย่างละเอียด การตรวจค้นไม่พบวัตถุต้องสงสัย ก่อนอนุญาตให้ผู้โดยสารและลูกเรือกลับขึ้นเรือเพื่อเตรียมเดินทางต่อ

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เหตุวันที่ 3 พฤศจิกายนเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังเที่ยวบิน Wizz Air จากสนามบินลอนดอน ลูตัน ไปกรุงโซเฟียได้รับคำขู่วางระเบิดระหว่างบินเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน นักบินเปลี่ยนเส้นทางไปลงที่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยมีเครื่องบินขับไล่ Gripen ของกองทัพฮังการีขึ้นประกบ เจ้าหน้าที่ตรวจค้นแล้วไม่พบวัตถุระเบิด ก่อนเครื่องเดินทางต่อไปยังกรุงโซเฟีย

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ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม เที่ยวบิน Austrian Airlines จากเทลอาวีฟไปกรุงเวียนนาถูกขู่วางระเบิดขณะบินใกล้น่านฟ้าโรมาเนีย ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงที่กรุงโซเฟียโดยมีเครื่องบิน MiG-29 ของบัลแกเรียคุ้มกัน เจ้าหน้าที่ตรวจค้นไม่พบภัยคุกคาม ก่อนเครื่องเดินทางต่อไปยังกรุงเวียนนา

ส่วนเหตุของ Corendon Airlines เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งทำให้สนามบินนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ระงับการบินและส่งเครื่องบินรบขึ้นประกบ ถูกตรวจสอบภายหลังว่าเกิดจากปัญหาระบบสื่อสารบนเครื่อง ซึ่งทำให้มีการส่งรหัส 7500 ที่ใช้แจ้งเหตุจี้เครื่องบินโดยไม่ตั้งใจ จึงไม่ใช่การจี้เครื่องบินจริง

ขณะเดียวกัน ยุโรปกำลังสอบสวนเหตุโจมตีทางไซเบอร์ต่อระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่ของร้านค้าในหลายประเทศ ผู้โจมตีสามารถเปลี่ยนค่าระบบจากระยะไกล ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและอาหารจำนวนหนึ่งต้องถูกทิ้ง เหตุลักษณะเดียวกันเคยเกิดกับซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยแห่งในฝรั่งเศสเมื่อเดือนตุลาคม

นักวิจัยด้านความมั่นคงไซเบอร์บางรายตั้งข้อสังเกตว่า การโจมตีระบบทำความเย็นอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย เนื่องจากลักษณะของปฏิบัติการสามารถสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วยต้นทุนต่ำ อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานรัฐยืนยันว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีระบบทำความเย็น และไม่มีหลักฐานว่าการโจมตีทางไซเบอร์เกี่ยวข้องกับคำขู่วางระเบิดเที่ยวบินทั้ง 7 เที่ยวเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน

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อ้างอิง : Reuters

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 08:42 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 08:42 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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