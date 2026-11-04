ดราม่าบีบใจ นากบุญทิ้ง ดาวเด่นสวนสัตว์นครปฐม ตรอมใจตายหลังถูกย้าย เพราะอินฟลูหิวแสง ล่าสุดปิดบัญชีหนี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 08:08 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 08:12 น.
ดราม่าบีบใจ นากบุญทิ้ง ดาวเด่นสวนสัตว์นครปฐม ตรอมใจตายหลังถูกย้าย เพราะอินฟลูหิวแสง ล่าสุดปิดบัญชีหนี

ดราม่าบีบหัวใจ นากบุญทิ้ง ดาวเด่นสวนสัตว์นครปฐม ตรอมใจตายหลังถูกย้ายไปศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า เหตุชาวเน็ตร้องเรียนที่อยู่ทรุดโทรม โซเชียลเดือดทัวร์ลงต้นเรื่องจนต้องปิดบัญชีหนี

เรื่องราวของ นากบุญทิ้ง กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความเศร้าสลดและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ เดิมทีนากตัวนี้ถูกเจ้าของเก่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเล็ก ก่อนจะนำมาทิ้งไว้ที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเนื่องจากเลี้ยงต่อไม่ไหว ทางสวนสัตว์จึงรับมาดูแลต่อจนร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ อารมณ์ดี แสนรู้ ชอบเล่นกับผู้คนที่แวะเวียนมาเยี่ยมชม จนกลายเป็นขวัญใจของเด็กๆ และนักท่องเที่ยวประจำสวนสัตว์

ต่อมา มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียรายหนึ่งนำเรื่องราวของบุญทิ้งไปโพสต์ อ้างว่าเห็นนากอาศัยอยู่ในสวนสัตว์อย่างโดดเดี่ยวเหงาหงอย สภาพที่อยู่อาศัยดูทรุดโทรมน่าหดหู่

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เมื่อสื่อมวลชนนำประเด็นนี้ไปนำเสนอข่าว หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ พบว่าสวนสัตว์แห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องยึดและย้ายตัวนากบุญทิ้งไปดูแลที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (ประทับช้าง) จังหวัดราชบุรี เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

หลังย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือน บุญทิ้งกลับไม่คุ้นชินกับอาหารการกินและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จนเสียชีวิตลงในที่สุด ทันทีที่ข่าวการตายเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างแสดงความโกรธแค้นและรุมประณามผู้โพสต์ต้นเรื่องที่ร้องเรียนโดยไม่รู้ข้อเท็จจริง จนทัวร์ลงบัญชีติ๊กต็อกของเจ้าตัวและต้องปิดบัญชีหนีไป

ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ตอนที่รับตัวมา ศูนย์ได้รับแจ้งข้อมูลเพียงว่าเป็นสัตว์ป่าที่ถูกทอดทิ้ง จึงนำไปเลี้ยงในกรงคอกสำหรับอนุบาลนากและฝึกปรับพฤติกรรมเพื่อเตรียมปล่อยคืนสู่ป่า ต่อมานากเริ่มมีอาการซึม เครียด ไม่ส่งเสียงร้อง กินอาหารลดลง แม้เจ้าหน้าที่พยายามดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ไม่เป็นผล กระทั่งเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลใดๆ

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ทางศูนย์สันนิษฐานสาเหตุการตายว่า เกิดจากภาวะความเครียดและโรคซึมเศร้า เนื่องจากนากตัวนี้ถูกมนุษย์เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลานานตั้งแต่เด็ก จนเชื่องติดคนและสูญเสียสัญชาตญาณสัตว์ป่าไปแล้ว เมื่อต้องเปลี่ยนสถานที่และเปลี่ยนผู้ดูแลกะทันหัน จึงเกิดอาการตรอมใจ ซึ่งหากมีการแจ้งประวัติการเลี้ยงดูที่ละเอียดตั้งแต่ต้น กระบวนการดูแลของศูนย์ก็จะใช้อีกแนวทางหนึ่งที่แตกต่างออกไป พร้อมย้ำเตือนประชาชนว่าไม่ควรนำนากซึ่งเป็นสัตว์ป่ามาเลี้ยงตั้งแต่แรก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียลักษณะนี้ซ้ำอีก

เหตุการณ์นี้ทำให้สังคมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการจัดการสัตว์ป่าที่คุ้นชินกับมนุษย์ หลายคนยกกรณีนี้ไปเปรียบเทียบกับ บัวน้อย กอริลลาในสวนสัตว์พาต้า ที่หากฝืนนำสัตว์ซึ่งสูญเสียสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดในธรรมชาติไปแล้วกลับคืนสู่ป่า หรือพรากจากสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย อาจกลายเป็นการทำร้ายสัตว์ให้ตายเร็วขึ้น แทนที่จะเป็นการช่วยเหลือตามที่คนภายนอกคิดไปเอง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2569 08:08 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2569 08:12 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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