“พุทธ อภิวรรณ” ไม่โอเค บริจาค 8 แสน บุ๋ม สร้างศาลเจ้า เปิดยอด “หนุ่ม กรรชัย” บริจาค 1 ล้าน
เงินที่ตั้งใจส่งไปช่วยผู้เดือดร้อน กลายเป็นเรื่องที่ผู้บริจาคต้องกลับมาให้ข้อมูลกับตำรวจ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย และ พุทธ อภิวรรณ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปราม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เพื่อให้ข้อมูลการบริจาคเงินแก่มูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นผู้ดำเนินงาน
กรรชัยเปิดเผยว่าเคยบริจาค 1 ล้านบาท ขณะที่พุทธทยอยโอนรวมประมาณ 800,000 บาท ทั้งสองคนจึงบริจาครวมกันประมาณ 1.8 ล้านบาท ต่างต้องการให้เงินถูกนำไปช่วยเหลือประชาชนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้
กรรชัยบริจาค 1 ล้านบาท หวังเงินช่วยผู้ประสบภัย
กรรชัยเล่าว่า ตอนบริจาคไม่ได้กำหนดรายละเอียดว่าต้องนำเงินไปใช้จ่ายรายการใดเป็นพิเศษ แต่ต้องการให้เงินอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิ ส่วนการเดินทางมาครั้งนี้เป็นการให้ข้อมูลตามที่ตำรวจประสานมา
เจ้าตัวมองว่าเงินที่บริจาคไปถือเป็นการทำบุญแล้ว แต่หากใครนำไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง บุคคลนั้นก็ต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
อย่างไรก็ตาม กรรชัยกล่าวว่า ขณะนี้ยังต้องตรวจสอบให้ชัดว่าเงินถูกนำไปใช้เมื่อใดและอย่างไร เพราะในเอกสารระบุว่าเป็นเงินสมทบเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม หากพบว่าถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ย่อมรู้สึกผิดหวัง พร้อมยกตัวอย่างว่า หากนำไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม ก็เป็นการใช้เงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับเจตนาของผู้บริจาค
ในฐานะคนที่รู้จักบุ๋มมานาน กรรชัยยอมรับว่าลึก ๆ ยังอยากให้กำลังใจ หวังว่าคำชี้แจงของบุ๋มที่อ้างว่าถูกหลอกจะเป็นความจริง แต่เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การตรวจสอบเส้นทางการเงิน ต้องว่ากันตามข้อเท็จจริง
เมื่อถูกถามถึง ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม ที่ออกมารับผิดชอบเรื่องดังกล่าว กรรชัยกล่าวว่ายังตอบไม่ได้ว่าเชื่อหรือไม่ แต่รู้สึกแปลกใจว่า หากก๊อตหลอกบุ๋มตั้งแต่แรก เหตุใดจึงไม่ออกมาพูดให้เร็วกว่านี้ เพราะการชี้แจงล่าช้าทำให้บุ๋มต้องเผชิญปัญหา อีกทั้งการพูดคุยผ่านรายการของตนก็ยังไม่ได้ทำให้ทุกอย่างกระจ่าง
ส่วนเหตุผลที่คนในวงการบันเทิงหลายคนบริจาคให้บุ๋ม กรรชัยมองว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจ อยากให้มองไปถึงผู้บริจาครายเล็กด้วย บางคนมีรายได้วันละร้อยกว่าบาท แต่ยังแบ่งเงิน 10 บาทหรือ 100 บาทมาช่วย เพราะเชื่อว่าผู้รับจะส่งต่อเงินนั้นถึงคนเดือดร้อน เงินทุกจำนวนจึงมีความหมายต่อคนที่ตั้งใจมอบให้
พุทธเปิดยอด 8 แสนบาท
ด้านพุทธ อภิวรรณ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2568 เคยบริจาคให้มูลนิธิองค์กรทำดีประมาณ 5 ครั้ง ครั้งละราว 100,000-200,000 บาท รวมประมาณ 800,000 บาท เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน ทั้งสถานการณ์น้ำท่วมและสถานการณ์ชายแดน
พุทธยืนยันว่า การมาพบตำรวจเป็นการให้ข้อมูลในฐานะพยาน ไม่ได้มาแจ้งความหรือเข้าเป็นผู้เสียหายในคดี
เหตุผลที่ตัดสินใจบริจาค เกิดจากการเห็นบุ๋มประกาศขอความช่วยเหลือผ่านสื่อ ประกอบกับเคยรู้จักและพบเจอกันมาก่อน จึงเชื่อมั่นและโอนเงินสนับสนุน ไม่ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยหรือสอบถามรายละเอียดเป็นการส่วนตัวล่วงหน้า
ที่ผ่านมา พุทธไม่ได้ติดตามตรวจสอบการใช้เงินกลับไปยังมูลนิธิ เพราะเห็นบุ๋มลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยตัวเอง จึงเชื่อว่าเงินน่าจะถูกใช้ตามที่ประกาศไว้ และไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องลักษณะนี้ขึ้น
สำหรับข้อสงสัยเรื่องเงินที่อาจเชื่อมโยงกับการซื้อที่ดิน สร้างพูลวิลลา และก่อสร้างศาลเจ้ามูลค่ากว่า 10 ล้านบาท พุทธเสนอให้ตำรวจนำยอดบริจาคช่วงรอยต่อปี 2568-2569 มาเทียบกับรายการเดินบัญชี เพื่อพิสูจน์ว่าเงินถูกใช้ในส่วนใด
พุทธยอมรับว่า ในฐานะผู้บริจาคย่อมไม่สบายใจ หากเงินที่ตั้งใจให้ช่วยประชาชนถูกนำไปใช้กับสิ่งอื่นแทน ขณะเดียวกัน ในฐานะคนทำข่าวที่ได้ตรวจดูข้อมูล สลิปโอนเงิน และรายการเดินบัญชี ก็พบข้อสงสัยหลายจุด โดยเฉพาะเงินบางส่วนที่โอนไปยังบุคคลใกล้ชิด ซึ่งต้องตรวจสอบให้ชัดเจน
ด้าน นิติธร แก้วโต หรือทนายเจมส์ อธิบายว่า คดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดิน เมื่อตำรวจได้รับแจ้งความจึงต้องสอบปากคำและรวบรวมหลักฐาน ส่วนพุทธมาให้ข้อมูลเพื่อยืนยันว่ามีการบริจาคเงินจริง รวมถึงให้รายละเอียดและหลักฐานที่ตำรวจจะนำไปประกอบสำนวน
ส่วนกรณีบุ๋มระบุว่าจะนำเงินส่วนตัวมาคืนมูลนิธิ พุทธมองว่าเป็นสิ่งที่เจ้าตัวต้องดำเนินการ ขณะที่การตรวจสอบทางกฎหมาย หากขยายไปถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ยังตั้งใจช่วยสังคม แต่อยากเห็นบัญชีที่ตรวจสอบได้
สิ่งที่พุทธต้องการเห็นคือความชัดเจนจากการตรวจสอบของตำรวจ พร้อมเสนอให้มูลนิธิและองค์กรการกุศลต่าง ๆ เปิดเผยยอดรับบริจาคและค่าใช้จ่ายให้ประชาชนตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการใช้เงิน
แม้เกิดเหตุการณ์นี้ พุทธยืนยันว่าจะยังช่วยเหลือสังคมต่อไป เพราะเงินที่บริจาคไปเกิดจากความตั้งใจบริสุทธิ์ ส่วนใครกระทำผิดก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง
พุทธยังชี้แจงว่า ไม่เคยนำเงินบริจาคดังกล่าวไปใช้ลดหย่อนภาษี และเพิ่งทราบภายหลังว่าเงินบริจาคให้มูลนิธิในกรณีนี้ไม่สามารถนำไปลดหย่อนได้
นอกจากนี้ บุ๋มเคยโทรศัพท์มาเล่าปัญหาชีวิตส่วนตัวให้ฟังก่อนเรื่องกลายเป็นข่าวใหญ่ ได้พูดคุยกันอีกหลังเกิดประเด็น ส่วนการให้ข้อมูลเรื่องบริจาคกับพนักงานสอบสวนครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้ว โดยพุทธเปิดเผยด้วยว่า ก่อนหน้านี้เคยเข้าให้ปากคำกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เกี่ยวกับการบริจาคให้มูลนิธิแห่งอื่นมาแล้วเช่นกัน
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